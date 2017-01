CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, le trattative di oggi 8 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA MEDIANA TRA N'ZONZI E LUIZ GUSTAVO. – Continua la ricerca della Juventus per un mediano capace di rinforzare il centrocampo. I nomi più caldi del calciomercato di gennaio bianconero sono tre: Corentin Tolisso del Lione, Luiz Gustavo del Wolfsburg e Steven N'Zonzi del Siviglia. Il primo è forse il più completo dei tre ma il suo valore è altissimo: i francesi chiedono 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. La Juventus ha già fatto dei tentativi e ne farà altri, ma difficilmente il Lione abbasserà le pretese. Per quanto riguarda Luiz Gustavo, c'è da segnalare l'intromissione dell'Inter, ancora non sazia nonostante l'arrivo di Roberto Gagliardini. Nel caso in cui i nerazzurri si privassero di Geoffrey Kondogbia, potrebbero tentare l'assalto al brasiliano proponendo al club tedesco la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Juventus è ferma al diritto di riscatto. Intanto N'Zonzi avrebbe rifiutato il rinnovo offertogli dal Siviglia, un rinnovo con stipendio raddoppiato e clausola rescissoria alzata da 30 a 50 milioni di euro. Il giocatore, tuttavia, starebbe nicchiando in attesa della chiamata di un top club. Si aspetta ora la prossima mossa della Juventus.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS - La notizia del possibile addio alla Juventus di Patrice Evra sta facendo molto discutere gli esperti e gli addetti ai lavori in questa finestra di calciomercato invernale. Per il laterale francese si sarebbe mosso il Manchester United, dove l'allenatore José Mourinho gli garantirebbe pure un posto nel suo staff tecnico, e gli spagnoli del Valencia, interessati pure a Simone Zaza, al West Ham ma di proprietà della Juventus. Nel corso della trasmissione "Stile Juventus", il conduttore Nicola De Bonis ha espresso tutto il suo malcontento in merito alla possibilità della cessione di Evra commentando: "Gruppo, famiglia, unita' d'intenti? Spero sia una bufala questa storia della partenza del francese, dopo tutte le belle parole abbandonare i compagni in questa fase,solo perché per ovvie motivazioni si è giocato un po' meno, sarebbe davvero un gesto poco piacevole. Mi deluderebbe molto come uomo."

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS - La Juventus non si sta occupando solo di Riccardo Orsolini dell'Ascoli in fase di calciomercato. I bianconeri infatti negli ultimi anni hanno spesso adottato la strategia di mandare i propri giovani tesserati a giocare in prestito in altre squadre così da completare la loro crescita trovando spazio da titolari. Uno di questi è il centrocampista Luca Marrone, ventiseienne torinese di nascita passato in prestito ai belgi dello Zulte Waregem. Contattato in esclusiva dalla redazione di Tuttojuve.com, il procuratore di Marrone, l'agente Michele Puglisi, ha parlato del suo assistito dicendosi molto soddisfatto della situazione: "La Juve? I bianconeri lo seguono settimanalmente, si sono resi disponibili nel vedere le sue partite di campionato. A me fa molto piacere perchè è molto seguito e questo rappresenta uno stimolo in più per lui. Sul suo futuro posso dire che, in questo momento, è un calciatore in forza allo Zulte Waregem, dove si trova molto bene. Deve pensare di fare i prossimi sei mesi al meglio per poi tirare qualche riga a giugno. Si sta aprendo un mercato all'estero molto interessante. Offerte ricevute sono pervenute? No, c'è stato tanto interessamento da parte di club esteri perchè, ovviamente, non conoscevano il profilo del calciatore."

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS- La Juventus, con l'intento di confermarsi ad alti livelli sia in Italia che in Europa, è sempre molto attiva in fase di calciomercato e questa finestra invernale non fa eccezione. C'è però un nome che circola da diverse sessioni intorno all'ambiente bianconero ed è quello di Alexis Sanchez, attaccante ex Udinese e Barcellona di proprietà dell'Arsenal. Sulle tracce di Sanchez si segnala però ora anche la presenza dell'Inter, pronta a farsi avanti grazie agli ingenti capitali messi a disposizione dalla nuova proprietà cinese del Suning, ma non solo. Stando alle indiscrezioni infatti il club francese del Paris Saint-Germain sarebbe pronto a farsi avanti con una maxi proposta da ben 70 milioni di euro. Sanchez, inoltre, sembra ormai destinato a lasciare Londra visto anche l'ultimo impegno di campionato pareggiato per 3 a 3 in casa del Bournemouth in cui è riuscito ad andare in rete senza però voler esultare con i suoi compagni continuando nel suo atteggiamento pure a fine gara, forse seccato dall'incapacità della formazione di Wenger di raggiungere traguardi prestigiosi da diversi anni.

