CALCIOMERCATO MILAN/ News, le trattative live di oggi 8 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE IL MANCHESTER UNITED SU KEITA BALDE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Quali saranno le prossime mosse di calciomercato del Milan? La società rossonera aveva messo nel mirino Gerard Deulofeu ma l'Everton ha subito blindato il catalano. Per bocca del tecnico del club, Koeman, il giocatore è stato giudicato incedibile. A questo punto il Milan è piombato su Memphis Depay, talentuoso olandese in uscita dal Manchester United. L'ex Psv piaceva (e continua a piacere) anche alla Roma, ma sul giocatore è forte la concorrenza di numerose formazioni inglesi. Il piano C del Diavolo, se così vogliamo definirlo, è Keita Balde. Il senegalese non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Lazio e potrebbe salutare i biancocelesti già a gennaio. I problemi sono due. Il primo: Lotito valuta Keita almeno 30 milioni di euro, una cifra eccessiva per le casse milaniste. Secondo: se Galliani vorrebbe lanciare immediatamente l'assalto al giocatore, i cinesi preferirebbero aspettare il mercato estivo. Nelle ultime ore, su Keita, si è fatto avanti anche il Manchester United: un ostacolo in più per la società rossonera. Intanto, sul fronte delle uscite, c'è da registrare l'interessamento di Torino e Sassuolo per Andrea Poli. Rodrigo Ely e Leonel Vangioni aspettano la chiamata giusta: si parla del Siviglia ma ultimamente si è fatto anche il nome del Genoa. Ingine Keisuke Honda: il giapponese è ormai fuori dal progetto tecnico di Montella, piace a diversi club cinesi e statunitensi.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS - Sin dalla sessione di calciomercato estivo il Milan ha mostrato la volontà di cercare nuovi centrocampisti per rinforzare una mediana poco produttiva a livello tecnico-tattico. L'allenatore Vincenzo Montella è però riuscito a mettere insieme i diversi elementi ruotando giocatori come Bonaventura, Locatelli, Pasalic, Berolacci, Poli e Mati Fernandez ma ciò non significa che al Milan non farebbe comodo un giocatore di quantità e qualità per quel reparto. In questa direzione si colloca la posizione di Stephane M'Bia, camerunense passato brillantemente in Europa con la maglia tra le altre del Siviglia, due le Europa League vinte con gli spagnoli, ed ora capitano dei cinesi dell'Hebei Fortune, squadra anche di Gervinho e Lavezzi. Intervistato da RMC, il trentenne africano ha lasciato la porta aperta in merito ad un suo ritorno all'Olympique Marsiglia, proponendosi inoltre a 3 club italiani: "Tornare a Marsiglia? Perché no! Però devo dire che non ho ancora giocato in Italia, non sarebbe male. In quale club? Inter, Juve o Milan."

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS - La vicenda riguardante il passaggio del Milan nelle mani della nuova proprietà cinese, con il closing definitivo che dovrebbe arrivare ai primi di marzo, sta decisamente bloccando un po' tutte le strategie di calciomercato rossonere per questa finestra invernale. Piace infatti Gerard Deulofeu ma l'Everton non sembra volersene privare a cuor leggero, in attesa che l'amministratore delegato Galliani rientri dalle ferie in Brasile. Intervenuto nelle varie edizioni di Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione del Milan spiegando: "se non è possibile è inutile portare alternative in più solo per fare confusione tattica, ma sa bene quali siano i problemi societari. Questo blocca un po' tutto e il mercato di gennaio è frenetico, una squalifica o un infortunio vincola tutto: dall'Everton non è ancora arrivata nessuna risposta per la seconda proposta per Deulofeu, se ci sarà qualche movimento del Milan arriverà la prossima settimana. Galliani tornerà domani dal Brasile, Maiorino è attualmente a Milanello e Fassone e Mirabelli sono in Italia."

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS - Il Milan può dirsi ben coperto sulle corsie basse con la presenza di gente come Antonelli, Abate, Calabria e De Sciglio ma le voci di calciomercato relative a quest'ultimo e l'imminente partenza dell'argentino Vangioni, incapace finora di convincere Montella, lasciano pensare che i rossoneri vogliano aggiungere un nuovo esterno nel prossimo futuro. Il nome caldo in questa direzione è quello di Diego Laxalt, ex interista di proprietà del Genoa. L'uruguayano ha mostato una grande crescita nelle ultime due stagioni, ricevendo le attenzioni di diversi club tra cui il Milan, come confermato dal suo procuratore Vincenzo D'Ippolito nell'intervista esclusiva concessa a Tuttomercatoweb.com: "Il Genoa non ha intenzione di venderlo a gennaio, anche se ormai è un giocatore affermato. È in rampa di lancio, sta bene sotto tutti i punti di vista: fisico, tecnico e psicologico. Sì, a giugno tutto potrebbe cambiare e le possibilità di andare via saranno molto alte. E a quel punto ci saranno tante squadre sul giocatore. Roma e Milan? Ma non solo. Dalla scorsa stagione tutte le grandi squadre lo stanno seguendo, sia in Italia che in Europa."

© Riproduzione Riservata.