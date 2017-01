CALCIOMERCATO/ News, Inter, Roma, Milan, Juventus, Napoli: oggi si gioca la Serie A ma il mercato non dorme! Le trattative in diretta (ultime notizie)

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus entro domani aspetta di definire l'operazione col Valencia per Zaza ed Evra: dalla Spagna dicono che sia tutto praticamente concluso con un prstito più obbligo di riscatto a 16 milioni dopo 10-12 presenze di zaza con la nuova maglia. In più a favore dei più ottimisti sull'esito della operazione c'è la mancata convocazione di Evra contro il Bologna. Non possono però passare inosservate le dimissioni, ieri sera, del ds del Valencia che quantomeno per alcuni giorni congeleranno la trattativa. La Juventus ha fretta di capire come si svilupperà la situazione e se riuscirà a monetizzare per sferrare il colpo N'Zonzi: giurano in Spagna che il calciatore verrà rilevato attraverso la clausola di 30 milioni. Arrivano conferme da Spalletti in conferenza stampa. A questo punto è da ritenere che la trattativa della Roma per Feghouli sia a buon punto. Col giocatore è stato trovato un accordo per un contratto da 2 milioni l'anno. Ora si cerca l'intesa con il West Ham. Operazione che il ds Massara ha affidato a un suo intermediario di fiducia. Il mandato è di chiudere per un prestito secco con opzione di riscattoa 8-9 milioni, un bello sconto rispetto ai 12 milioni richiesti dagli inglesi. Sul fronte Lazio pare invece vicinissimo l'ingaggio di El Ghazi, altro obiettivo giallorosso, grazie alla cessione di Djordjevic in Francia. Intanto da Mourinho arriva una offertona per Keita Balde di 30 milioni insidiando così il Milan che voleva prendere il giocatore in estate per la prossima stagione. Il Milan rimane a secco sul mercato ma Montella oggi ha spento ogni polemica dicendo che c'è pieno accordo tra lui e la società. C'è da chiedersi a quale società si riferisse. Il Napoli è sornione, all'apparenza pare che abbia chiuso ogni movimento in entrata con Pavoletti, ma in realtà lunedì ci sarà un summit col presidente De Laurentiis per il via libera ad alcune operazioni minori di prospettiva. Anche se dopo la vittoria con la Sampdoria il presidente napoletano ha annunciato altri 2-3 colpi. Per chi non crede al detto che l'appetito viene mangiando...

CALCIOMERCATO NEWS. Pareva una bomba di mercato: Lamela a Roma, si allena a Trigoria. Non una dele tante bufale stavolta è tutto vero. Lamela è tornato a Roma e si è allenato a parte coi suoi ex compagni a Trigoria. La cosa ha acceso le fantasie di tifosi e sddetti ai lavori. La Roma cerca un esterno e lui sarebbe perfetto ovviamente. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Pochettino, il tecnico del Tottenham, che ha ringraziato la Roma per aver accolto Lamela che è afflitto da un infortunio muscolare che lo tiene bloccato da mesi. Motivo per cui l'argentino ha chiesto alla società di potersi curare a Trigoria con un suo fisioterapista di fiducia. Caso chiuso. L'Inter mentre aspetta di sbloccare le cessioni e di conseguenza gli acquisti non perde l'occhio sul mercato dei giovanissimi. Due i profili inquadrati: Guilherme Arana e Richarlison. Il primo è un esterno difensivo del Corinthians, il secondo e Richarlison, attaccante classe 97' che i brasiliano paragonano al vecchio Romario. Anche il napoli a caccia di talentini. L'ultimo finito nella rete di Giuntoli è quello di Alessio Zerbin, classe 1999 del Gozzano. Su di lui c'era anche la Juventus e Sartori dell'Atalanta ma è stato bravo il Napoli ad anticipare tutti. I primi giorni di settimana prossima verranno chiuse tutte le pratiche e Zerbin potrebbe giocare nella primavera napoletana. Alla voce che Evra sarebbe con due piedi fuori dalla Juventus, la vecchia guardia bianconera è insorta e ci ha pensato Barzagli a dire che Evra ha un ruolo fondamentale nello spogliatoio juventino.

CALCIOMERCATO NEWS. Una Befana piena di schezetti e con ben pochi dolcetti. Soprattutto per quei tifosi del Milan, pur senza dirlo, cominciano a temere che Donnarumma possa lasciare il Milan. E fanno bene a preoccuparsi perché c'è un indizio che gioca totalmente a loro sfavore. E si chiama Mino Raiola. Quel "trafficone" del Mino sa di avere in mano una miniera d'oro, e non vede l'ora con Donnarumma di fare la stessa operazione di calciomercato fatta con Pogba che gli ha fatto intascare sulla trentina di milioni. La Juventus si sa che vuole trovare un vice Buffon che ancora oggi è considerato il miglior portiere. E deve essere un vice all'altezza. Per questo il più futuribile e il migliore in circolazione, incoronato anche da Buffon stesso, è proprio Donnarumma. Un acquisto che per la Juventus somiglierebbe molto a quello fatto anni fa col giovane Buffon. Marotta ha stretto un patto con Raiola e vuole a tutti i costi Donnarumma. E tutti sanno che quando Raiola si mette in testa una cosa la porta a termine. Intanto la Roma sta stringendo a Londra col West Ham per Feghouli. Si parloa di prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Il calciatore ha dato il suo assenso a trasferirsi a Roma. Un giocatore di spinta, forte fisicamente, di temeramento, molto diverso da Salah. E l'idea a Spalletti non dispiace. La Fiorentina sta per salutare kalinic: e se ne farà una ragione visti i 45 milioni messi sul piatto dai cinesi allenati da Cannavaro. Corvino per sostituirlo lavora all'ipotesi di un ritorno di Seferovic. L'Inter invece ha fissato a martedì il giorno buono per chiudere Gagliardini. Infine il Napoli non si è rassegnato a strappare Orsolini alla Juventus. La parola però ora spetta all'Ascoli che ne detiene il cartellino.

INTER, L'AG. DI KEITA ESCLUDE I NERAZZURRI - La grande disponibilità economica della nuova proprietà cinese dell'Inter consente ai nerazzurri di puntare a diversi talentuosi obiettivi anche in questa sessione di calciomercato invernale. Tra i nomi accostati al club lombardo ci sarebbe anche Keita Baldé Diao, di proprietà della Lazio ma cercato fortemente dal Milan. Tuttavia, sembra improvvisamente raffreddarsi la pista che porterebbe Keita all'Inter a causa delle parole dell'agente del senegalese, il procuratore Ulisse Savini, ha spiegato a Radiosei che l'operazione non potrebbe andare in porto visti i trascorsi del suo assistito con l'attuale tecnico interista Stefano Pioli, lasciando così aperta la porta ad altre destinazioni: "Non c'è la volontà di Keita di rinnovare, è evidente. Già in passato aveva dimostrato idee di queste tipo. A mio parere partirà a giugno, nessuna squadra compra a 30 milioni un giocatore che fa la Coppa d'Africa e torna a febbraio non si sa in quali condizioni, a meno che non lo si prenda in prospettiva futura e non per obiettivi immediati. Non andrà all'Inter, dove l'allenatore non stravede per lui. Al Milan con Montella si troverebbe bene e Mirabelli è un suo estimatore. La proprietà cinese è forse l'unica squadra in Italia a poterlo prendere. Piace anche in Inghilterra, soprattutto in club medi. Bisogna trovare una squadra destinata a pagare quella cifra."

MILAN, STORARI A MILANELLO LIBERA GABRIEL - In casa Milan, a cominciare da questa finestra di calciomercato invernale, si sta lavorando per blindare definitivamente il giovane Gianluigi Donnarumma ma quella per il classe 1999 non dovrebbe essere l'unica operazione rossonera tra i pali in questa sessione. Il Milan ha infatti deciso di trovare un nuovo secondo portiere da collocare appunto alle spalle di Donnarumma a causa delle scarse certezze fornite dal brasiliano Gabriel e dalla troppo giovane età di Alessandro Plizzari, cremasco classe 2000. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno a Milanello di Marco Storari, già rossonero nel 2007 e nella stagione 2009/2010 ma ora al Cagliari. Il cattivo rapporto che si è venuto a creare in questa stagione con il pubblico sardo hanno portato il trentanovenne a decidere di cambiare aria e la mancata convocazione in vista dell'impegno proprio contro il Milan nella serata di domenica lasciano intendere che Storari lunedì sarà pronto a firmare con i lombardi mentre l'ex carpigiano Gabriel destinato a percorrere la strada opposta trasferendosi in Sardegna.

ROMA, TORNA GYOMBER, NO AL CARPI PER SECK - In questa sessione di calciomercato invernale la Roma, oltre a pensare ad acquisti e cessioni, si trova a dover valutare diverse situazioni riguardanti i suoi tesserati. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i giallorossi dovrebbero a breve riabbracciare il centrale slovacco di origine ungherese Norbert Gyomber visto che il Pescara, squadra che lo ha avuto in prestito per la prima parte di stagione, non è soddisfatta del rendimento del giocatore ed è convinto a lasciarlo andare. Una volta tornato nella Capitale, la Roma cercherà una nuova squadra per Gyomber mentre ben diverso il discorso riguardante Moustapha Seck. Il classe 1996 non ha trovato grande spazio agli ordini di Spalletti anche a causa di un infortunio ma il club vorrebbe puntare ancora su di lui, magari lasciandolo partire in prestito verso l'Olanda, dove piace a Nec Nijmegen ed Ado Den Haag, tanto da respingere un'offerta proveniente dal Carpi, probabilmente con l'idea di trovargli un posto sicuro da titolare altrove.

JUVENTUS, CONCORRENZA DEL CHELSEA PER KESSIE' - Da sempre la Juventus si è dimostrata una delle squadre pià attente ai giovani promettenti del panorama internazionale in fase di calciomercato. In particolare, i bianconeri seguono da inizio stagione le importanti prestazioni di Franck Kessie', ventenne ivoriano di proprietà dell'Atalanta di mister Gasperini in cui si stanno facendo notare tanti prospetti interessanti. Nelle scorse settimane sembrava che la Juventus avesse già trovato l'accordo con i bergamaschi per assicurarsi Kessié, o quantomeno per avere un diritto di prelazione, ma, secondo quanto rivelato da L'Eco di Bergamo, emerge una nuova pretendente nella corsa al classe 1996. Si tratta dei londinesi del Chelsea, guidati in panchina proprio dall'ex juventino Antonio Conte, che avrebbero intenzione di spingersi fino a 28 milioni di euro pur di aggiudicarsi Kessié. Tuttavia, l'Atalanta non sembra voler ascoltare la proposta dei Blues valutando il cartellino del proprio talento intorno ai 35-40 milioni, preferendo dunque aspettare offerte più succose.

NAPOLI, GRASSI ED EL KADDOURI VERSO EMPOLI - Oltre ai movimenti in entrata, per questa sessione di calciomercato invernale il Napoli sta ragionando anche in merito ad alcune cessioni, regalando più spazio dunque a quei giocatori che non lo hanno trovato in questa prima parte di campionato. Tra questi ci sono sicuramente il marocchino Omar El Kaddouri ed Alberto Grassi, reduci entrambi da appena 5 apparizioni in Serie A. Per il marocchino e per l'azzurro, tornato senza fortuna in prestito all'Atalanta all'inizio della stagione, stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, si fa sempre più concreta la pista che li porterebbe in Toscana a vestire la maglia dell'Empoli. Se per il primo si profila l'ennesimo trasferimento a titolo temporaneo, dove gli addetti ai lavori confermano che non sostituirà Saponara, dato per partente, per il secondo, pur dovendo pensare alla salvezza, potrebbe essere l'occasione per l'esplosione definitiva in una piazza decisamente più tranquilla rispetto all'ambiente napoletano ma anche rispetto a quello bergamasco, dove sale la febbre per la qualificazione alle competizioni europee.

© Riproduzione Riservata.