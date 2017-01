Calciomercato Napoli/ News, trattative live di oggi 8 gennaio 2017 (in diretta, ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - Un nuovo nome attira l’interesse nel calciomercato del Napoli. Si tratta di Alessio Cragno, portiere classe 1994 di proprietà del Cagliari, che in questa stagione sta giocando in prestito al Benevento e si sta mettendo in luce disputando un ottimo campionato cadetto, come d’altronde tuta la squadra campana. Normale dunque che Cragno abbia attirato l’attenzione della squadra che del calcio campano è il punto di riferimento, cioè naturalmente il Napoli. Si parla dunque di un possibile approdo di Alessio Cragno nella squadra di Maurizio Sarri, un acquisto di prospettiva dal momento che l’estremo difensore toscano ha solamente 22 anni. Va comunque detto che non manca già una discreta dose di esperienza a Cragno, maturata tra Brescia (due stagioni in Serie B, di cui la seconda da titolare), Cagliari - con tanto di 14 presenze in Serie A a soli 20 anni - e poi nei due successivi prestiti, prima a Lanciano e adesso al Benevento. Dunque Cragno potrebbe interessare al Napoli, magari inizialmente come secondo di Pepe Reina ma con interessanti prospettive per il futuro, se si considera che l’estremo difensore spagnolo va ormai per i 35 anni. Ci sono però due problemi: il primo è la richiesta del Cagliari, che per cedere Cragno già in questa sessione del calciomercato di gennaio chiederebbe non meno di 10 milioni di euro; il secondo è che il portiere del Benevento potrebbe interessare anche all’Inter, nel piano di Suning di dare una base maggiormente italiana alla squadra nerazzurra. Naturalmente un’asta fra diverse big farebbe la gioia del Cagliari, ma risulterebbe decisamente meno gradita al Napoli…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - Il Napoli nelle ultime stagioni si è messo sulle tracce di diversi giovani calciatori talentuosi in fase di calciomercato. Intervenuto a Radio Crc, il direttore sportivo del Carpi Giancarlo Romairone ha parlato dell'obiettivo Riccardo Orsolini, cercato dalla Juventus, ed ha sottolineanto la bravura della dirigenza napoletana nell'assicurarsi i giocatori di prospetto come successo con Amadou Diawara: "Orsolini al Napoli? Talento indiscusso, lo sappiamo bene perchè contro di noi ha segnato ben due gol. I giovani forti vanno sempre alla Juve? Non è vero: Diawara sarebbe piaciuto ai bianconeri, ma l'ha preso il Napoli. Sento tante cifre elevate: 25 milioni per Gagliardini, come ne furono pagati 25 per Romagnoli, contro i 'soli' 9 di Orsolini.. Sarà il campo a dirci se si tratta di investimenti oculati o di ragazzi destinati a perdersi per strada."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - In casa Napoli sono diverse le situazioni riguardanti i contratti di giocatori azzurri da sistemare a partire da questa sessione di calciomercato invernale. Stando a quanto raccolto dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, chi non avrebbe problemi di questo tipo è Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo reduce da appena un'apparizione con la formazione Primavera dei partenopei. Stando alle indiscrezioni per Insigne jr si profila una proposta di rinnovo del contratto fino al 2018, un anno in più dunque rispetto a quanto attualmente pattuito, per poi trovare spazio altrove. Sulle sue tracce si registra l'interesse della Ternana con l'occasione quindi di tornare nel campionato di Serie B dove era riuscito a mettersi in luce grazie alle sue prestazioni con la maglia dell'Avellino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - Il Napoli, dopo aver prelevato Leonardo Pavoletti dal Genoa, sta lavorando su nuovi obiettivi in questa finestra di calciomercato invernale ma i partenopei devono anche ragionare su alcune partenze per quanto riguarda quei giocatori che non hanno convinto. Uno di questi è senza dubbio Manolo Gabbiadini, incapace di farsi valere se non da subentrato in una piazza complicata e difficile oltre che orfana quest'anno del bomber Gonzalo Higuain, passato alla Juventus. Intervenuto a Radio Punto Zero, l'ex tecnico ai tempi dell'Atalanta Bortolo Mutti che ha tenuto a consigliare il suo vecchio giocatore spiegando: "Gabbiadini deve giustamente andarsene, purtroppo sono stati due anni un po' sofferti. Il ragazzo aveva bisogno di un ambiente diverso, non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano. Penso che abbia comunque dato tutto, sia sotto l'aspetto umano che tecnico, senza mai tirarsi indietro. Dispiace perché Napoli poteva essere una bella consacrazione per lui, la soluzione ideale. Probabilmente per lui sarebbe l'ideale andare via all'estero scrollandosi di dosso le aspettative. Sia Inghilterra che Germania potrebbero essere giuste soluzioni."

