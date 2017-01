Calciomercato Roma / News, trattative live di oggi 8 gennaio 2017 (in diretta, ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS - Sofiane Feghouli è senza dubbio in questo momento il nome più caldo per il calciomercato della Roma. I giallorossi infatti hanno individuato nel giocatore franco-algerino un elemento che potrebbe essere molto importante per tentare un salto di qualità nella seconda metà della stagione. Feghouli ha ormai 27 anni ed è dunque nel pieno della maturità: l’esperienza non gli manca, compreso il Mondiale disputato nel 2014 con la maglia dell’Algeria, scelta come Nazionale maggiore dopo avere fatto la trafila delle giovanili con le varie Under della Francia. A livello di club invece l’obiettivo della Roma è cresciuto con il Grenoble, arrivando a giocare fino in Ligue 1; poi è passato al Valencia (con una parentesi di sei mesi in prestito all’Almeria) con cui ha giocato per sei stagioni nella Liga spagnola e dalla scorsa estate è in Premier League con il West Ham. Potremmo dunque dire che a Feghouli manca ormai solamente l’Italia, ed è una lacuna che la Roma gli farebbe colmare volentieri, allettandolo con la prospettiva di andare a giocare in una squadra che può lottare per lo scudetto e per vincere l’Europa League e che potrebbe dunque dargli la consacrazione definitiva, quella che lo farebbe passare da grande promessa a campione. A 27 anni non siamo ancora all’ultima spiaggia, ma di certo le occasioni non saranno più così numerose e certamente la Roma sarebbe per lui un’ipotesi molto accattivante. Ieri sono circolate diverse notizie, da quelle più positive che parlavano di un accordo già raggiunto con il giocatore a quelle che invece segnalavano il possibile inserimento del Marsiglia di Rudi Garcia, sfruttando anche il fatto che i giallorossi non hanno ancora l’accordo con il West Ham, che esigerebbe l’obbligo di riscatto. La cosa certa però è che la pista è calda, di conseguenza anche oggi saranno possibili interessanti sviluppi…

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. L'obiettivo numero uno della Roma per questa finestra di calciomercato invernale è stato individuato in Sofiane Feghouli, francese naturalizzato algerino di proprietà del West Ham. L'ex Valencia non è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d'Africa e sarebbe l'uomo ideale per sostituire il partente Mohamed Salah, lui sì invece impegnato nel torneo continentale con l'Egitto. Secondo quanto rivelato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe ormai già trovato l'intesa con Feghouli ed il suo entourage ma bisogna ancora accordarsi con gli Hammers, decisi a rifiutare una prima proposta capitolina da 12 milioni di euro da pagare al momento del riscatto. Tuttavia, secondo le indiscrezioni provenienti dai transalpini di Le10sport, sulle tracce di Feghouli si sarebbe messo anche l'ex tecnico romanista Rudi Garcia, oggi allenatore dell'Olympique Marsiglia, pronto dunque a dare battaglia alla sua vecchia squadra sia per l'algerino che per lo spagnolo Gerard Deulofeu, di proprietà dell'Everton e cercato pure dal Milan.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. Le parole dell'allenatore Luciano Spalletti nella conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato contro il Genoa stanno facendo molto discutere l'ambiente Roma in merito all'argomento calciomercato e a quello relativo alla permanenza del tecnico di Certaldo. Intervenuta a Rete Sport, Paola Di Caro ha espresso le sue idee in merito alle necessità della Roma: "Spalletti ha assoluto bisogno di un paio di giocatori per rinforzare questa rosa: i giallorossi non posso permettersi, almeno economicamente, di rischiare di perdere il secondo posto. Società come ad esempio il Napoli sono più solide dal punto di vista finanziario." Per la stessa emittente Luca Valdiserri ha invece evidenziato il motivo del mancato rinnovo di Spalletti commentando: "Spalletti dice sempre che a Roma si trova benissimo, che tornare è stata la scelta giusta, quali altri motivi allora dovrebbe avere per non rinnovare? Il tecnico sta solo aspettando di avere garanzie tecniche sulla futura della rosa giallorossa."

