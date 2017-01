Chievo-Atalanta / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi 8 gennaio)

DIRETTA CHIEVO-ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Chievo-Atalanta, diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione Aia di Roma 1, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l'ultima giornata d'andata del campionato di Serie A. Scontro tra provinciali di lusso che anche quest'anno sono riuscite a mettere in pratica una filosofia che permette loro di contrastare il dominio delle grandi. Venticinque punti per il Chievo, trentadue per l'Atalanta, con gli orobici in particolare che sono stati protagonisti nella prima metà del campionato restando costantemente agganciati al treno delle grandi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI CHIEVO-ATALANTA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)

Anzi la classifica poteva essere ancor più lusinghiera senza un calo nelle ultime partite nel mese di dicembre, ma la squadra di Gasperini è stata comunque brillante e capace di mantenersi a soli tre punti dal Napoli terzo in classifica, togliendosi anche lo sfizio di battere o fermare diverse grandi del campionato. Più a fari spenti, anche il Chievo si è avvicinato più alla parte alta che a quella bassa della classifica. Per i veronesi è fondamentale soprattutto mantenersi a distanza di sicurezza dal terzultimo posto, ed i quindici punti al momento vantati dai gialloblu sul Palermo rappresentano una dote più che rassicurante.

Lo scontro allo stadio Bentegodi potrebbe dunque essere particolarmente interessante per capire quale delle due formazioni potrebbe puntare ad una qualificazion in Europa a fine stagione, oltre alla soddisfazione di poter essere la mina vagante del campionato. Il Chievo finora ha saputo fare molto bene in casa, ma va considerato anche che dopo aver perso contro Sampdoria e Cagliari in trasferta nel difficile avvio di campionato, l'Atalanta ha ottenuto sei risultati utili nelle successive sette partite giocate fuori casa, perdendo solamente allo Juventus Stadium contro la capolista del campionato.

La vittoria contro il Palermo in trasferta e quella contro la Sampdoria in casa hanno permesso al Chievo di chiudere in maniera ottimale il 2017. La formazione veronese ha poi giocato alla pari anche a Roma nel turno prenatalizio, spaventando i giallorossi secondi in classifica che si sono ritrovati a dover rimontare e poi vincere la partita nel secondo tempo. Una sconfitta che per il Chievo è arrivata comunque dopo tre vittorie e un pareggio ottenuti tra campionato e Coppa Italia.

L'Atalanta invece ha visto la sua formidabile striscia di vittorie consecutive interrotta dalla doppia sconfitta contro Juventus e Udinese. Soprattutto il ko contro i friulani è stato immeritato per la quantità di occasioni sprecate sotto porta. Gli orobici hanno comunque dimostrato di non essere una meteora fermando successivamente il Milan sul pari a San Siro, e poi ottenendo una preziosissima vittoria in extremis in casa contro l'Empoli, che ha permesso ai nerazzurri di restare agganciati al treno europeo.

Al 13 dicembre 2015 risale l'ultima sfida allo stadio Bentegodi tra Chievo ed Atalanta. Vittoria di misura dei padroni di casa, con gol realizzato da Birsa a un quarto d'ora dalla fine, poco dopo il rigore fallito da Paloschi che aveva mancato l'occasione per portare in vantaggio i gialloblu. Al 24 maggio 2015 risale invece l'ultimo pareggio in campionato tra le due formazioni, con pareggio in extremis per i clivensi di Pellissier dopo il gol del vantaggio dei bergamaschi siglato dal 'Papu' Gomez in apertura di ripresa. L'ultima vittoria atalantina in trasferta risale invece al 5 ottobre 2013, vittoria di misura firmata da una rete in apertura di match di Maxi Moralez.

Quote equilibratissime con i bookmaker che tengono presente la sostanza tecnica espressa dall'Atalanta in questa prima metà di campionato, ma anche il fattore campo del Chievo, sempre importante e complicato da affrontare per tutti gli avversari (in questo campionato finora i veronesi hanno perso solamente due partite casalinghe, quelle contro il Milan e la Juventus). William Hill quota 2.70 il successo interno, mentre Bwin propone a 2.90 la quota dell'eventuale vittoria atalantina e Paddy Power offre invece a 2.95 la quota per il pareggio.

La diretta tv di Chievo-Atalanta, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00, sarà esclusiva per gli abbonati Sky, che per vedere il match potranno sintonizzarsi sul canale numero 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD), oppure collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet.