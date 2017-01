Consigli fantacalcio/ Formazioni Serie A, ecco i migliori giocatori da schierare (Oggi 8 gennaio 2017, 19^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017) - Nel fine settimana torna la Serie A con la 19^ giornata di campionato, la prima dell’anno solare 2017 ma anche l’ultima del girone d’andata. Andremo, dunque, ad analizzare partita per partita i match di questo turno e scegliere i possibili protagonisti, cercando di individuare i consigli più convenienti per il Fantacalcio. Ricordiamo di seguito il programma dl turno: i due anticipi di sabato 7 gennaio 2017 sono Empoli-Palermo (ore 18.00) e Napoli-Sampdoria (20:45); domenica 8 sarà la volta di Udinese-Inter (ore 12:30), poi alle 15:00 Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina e Sassuolo-Torino; in serata alle ore 18.00 Milan-Cagliari ed infine alle 20:45 si gioca Juventus-Bologna. Passiamo ora ai consigli del Fantacalcio per la 19^ giornata di Serie A partita per partita.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI-PALERMO - La sfida fra Empoli e Palermo sarà delicatissima per la salvezza e molto probabilmente verrà decisa da uno dei due attaccanti, Maccarone e Nestorovski. Da schierare anche l'altro attaccante empolese Mchedlidze e il fantasista del Palermo Quaison, uno dei più in forma nelle ultime uscite. A sorprendere i tifosi potrebbero essere il giovane Dioussé e Lo Faso, talento purissimo scoperto dai rosanero. In difesa spazio a Bellusci e Goldaniga, da evitare invece Croce da una parte e Vitiello dall'altra.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI-SAMPDORIA - Nella sfida fra Napoli e Sampdoria non c'è dubbio su quali siano i due calciatori da schierare: Mertens e Muriel. L'attaccante a cui il Napoli si aggrapperà e Callejon, la Sampdoria invece punterà su Quagliarella. Nei blucerchiati potrebbe sorprendere Fernandes, mentre i partenopei sperano che Pavoletti si sblocchi subito. In difesa le due certezze si chiamano Koulibaly e Silvestre, da non schierare invece Hysaj per gli azzurri e Regini per i genovesi.

CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE-INTER - Molto interessante l'anticipo dell'ora di pranzo fra Udinese ed Inter. I nerazzurri fanno affidamento sui gol di Icardi e sull'estro di Candreva, i friulani invece poggiano il proprio gioco offensivo sulla forza fisica di Zapata e la qualità di Thereau. Le due sorprese potrebbero essere Fofana per i padroni di casa e Gabigol per gli ospiti. In difesa spazio a Danilo e Miranda, da non schierare De Paul per l'Udinese e Felipe Melo per l'Inter.

CONSIGLI FANTACALCIO CHIEVO-ATALANTA - Nell'interessante sfida fra Chievo Verona e Atalanta, i clivensi affideranno le redini dell'attacco alla coppia Pellissier-Meggiorini, l'attaccante a cui affidarsi e il giocatore da schierare. L'Atalanta invece affiderà questi ruoli a El Papu Gomez e Kessié. La sorpresa per il Chievo potrebbe essere Floro Flores, per l'Atalanta invece il centravanti Petagna. In difesa due certezze si chiamano Dainelli e Masiello. Da non schierare invece Cacciatore da una parte e Toloi dall'altra.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA-ROMA - Nel pomeriggio della domenica il big-match è Genoa-Roma, con i rossoblu che si affidano all'attaccante Simeone e al centrocampista Rigoni. La sorpresa potrebbe essere Ninkovic, il muro di difesa è senza dubbio Munoz. Da evitare l'esterno Edenilson, che non si è ancora ambientato nel nostro campionato. Per quanto riguarda la Roma Dzeko sarà il fulcro del gioco, sostenuto dalla classe di Perotti. Bisognerà puntare anche sulla possibile sorpresa El Shaarawy e sul difensore Manolas. Da non schierare il portiere Szczesny, che spesso subisce gol banali.

CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO-CROTONE - La Lazio, che ospiterà il Crotone, si affida alla freddezza del centravanti Immobile e alla fantasia del brasiliano Felipe Anderson. La sorpresa potrebbe essere il serbo Milinkovic-Savic, la certezza in difesa invece si chiama De Vrij. Da non schierare il terzino serbo Basta, autore di diversi errori. Per il Crotone impossibile non affidarsi a Trotta e Falcinelli, oltre che alla sorpresa Palladino. In difesa spazio al capitano Claiton, da non schierare il portiere che sostituirà lo squalificato Cordaz.

CONSIGLI FANTACALCIO PESCARA-FIORENTINA - Il fanalino di coda Pescara prova a sorprendere la Fiorentina con il duo Caprari-Cerri e con la sorpresa Benali. Per i viola peso dell'attacco affidato a Kalinic e Bernardeschi e alla sorpresa Chiesa. I due migliori difensori delle compagini sono Balzano e Gonzalo Rodriguez, da non schierare invece i due portieri, l'argentino Bizzarri e il rumeno Tatarusanu.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-TORINO - Per Sassuolo-Torino bisognerà affidarsi a Defrel e Ragusa da una parte e a Belotti e Ljajic dall'altra. La sorpresa dei neroverdi potrebbe essere Missiroli, per i granata invece il giovane Barreca. I due top in difesa sono Acerbi e Rossettini, i due calciatori da evitare Biondini e Benassi.

CONSIGLI FANTACALCIO MILAN-CAGLIARI - Proseguendo troviamo la sfida fra Milan e Cagliari. per i rossoneri il calciatore da schierare è Donnarumma, l'attaccanta a cui aggrapparsi invece rimane Lapadula. La sorpresa potrebbe essere il centrocampista Pasalic, mentre il muro difensivo risponde al nome di Romagnoli. Da evitare invece il terzino De Sciglio, spesso in ritardo nelle chiusure. Per i sardi il faro in avanti si chiama Sau, che costituisce l'ssatura assieme a Joao Pedro; possibile sorpresa il centrocampista Dessena, una certezza invece il difensore Ceppitelli. Da evitare l'estremo difensore Storari, spesso trafitto da numerosi gol.

CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS-BOLOGNA - Nella sfida fra Juventus e Bologna bisogna affidarsi a Higuain e Destro, i due calciatori più forti, ma anche al talento di Dybala e alla qualità di Taider. Potrebbero sorprendere il nuovo juventino Rincon e Krejci, che ha già dimostrato di avere alcune qualità specifiche. In difesa la certezza per la Juventus si chiama Chiellini, per il Bologna invece è Gastaldello. Fra i bianconeri da evitare Lichtsteiner, fra i peggiori nell'ultimo periodo, mentre per il Bologna non schierare Torosidis.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). I 5 MIGLIORI DIFENSORI - In vista della diciannovesima giornata di Serie A, vediamo quali potrebbero essere i 5 migliori difensori da schierare nel nostro fantacalcio. In Milan-Cagliari Alessio Romagnoli rappresenta una garanzia: prima della sosta, l'ex Roma ha offerto prestazioni convincenti, con il picco mostrato in occasione della Supercoppa contro la Juventus. In Udinese-Inter puntiamo su Ansaldi, davvero ottimo nell'ultimo march disputato dai nerazzurri al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Burdisso ritrova il suo passato in Genoa-Roma: per l'argentino c'è da marcare un goleador come Dzeko. Sfide simili potrebbero esaltare l'ex Roma: ma questa mossa resta un azzardo. Infine, in Lazio-Crotone De Vrij non dovrebbe avere un pomeriggio troppo complicato: i calabresi hanno uno dei peggiori attacchi del campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). COME NON SCHIERARE MERTENS? - E' sicuramente questo il momento di Dres Mertens è così che nei nostri consigli del fantacalcio non possiamo non citarlo. L'attaccante belga infatti da quando viene utilizzato da falso nove da Maurizio Sarri sicuramente fa la differenza. Nelle ultime tre partite il ragazzo è stato in crado di fare otto reti. E' partito dalla tripletta dell'undici dicembre contro il Cagliari, per poi farne addirittura quattro nel rocambolesco 5-3 contro il Torino di appena sette giorni più tardi. Ha chiuso poi l'anno solare con un gol contro la Fiorentina che sicuramente ha completato una fine di 2016 straordinaria. Vedremo stasera contro la Sampdoria se andrà in gol, ma di certo averlo nella rosa e non schierarlo può essere considerato un delitto per il vostro fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). I 5 MIGLIORI ATTACCANTI - Quali sono i 5 migliori attaccanti da schierare al nostro fantacalcio in questa dicia giornata di Serie A? In Empoli-Palermo attenzione a Nestorovski, centravanti rosanero che si troverà di fronte una delle peggiori difese del campionato. In Udinese-Inter occhi puntati su Mauro Icardi, che sta attraversando un ottimo stato di forma. Al Ferraris, in Genoa-Roma, potrebbe essere la giornata di Simeone. La Lazio ospita il Crotone in un match sulla carta più che abbordabile: riuscirà a sbloccarsi Ciro Immobile? Probabilmente sì. Infine, in Juventus-Bologna, gara “morbida” anche per Gonzalo Higuain.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). IL MODULO 4-4-2 - Per completare la panoramica sulla prossima giornata del Fantacalcio bisogna analizzare il modulo 4-4-2. Questo schieramento funziona quando gli attaccanti scarseggiano, ma si ha abbondanza di difensori e centrocampisti. Per la porta il dubbio non si pone, con Gianluigi Buffon in vantaggio sull'omonimo Gianluigi Donnarumma. In difesa oltre al romanista Kostas Manolas affidatevi al napoletano Faouzi Ghoulam, al viola Gonzalo Rodriguez e al palermitano Andrea Rispoli, schierando in panchina Gabriel Paletta. A centrocampo potrete riproporre il reparto del primo modulo, con Dries Mertens, Sami Khedira, Diego Perotti e Radja Nainggolan. Il primo panchinaro dovrà essere il milanista Giacomo Bonaventura. Per concludere la coppia d'attacco dovrà essere composta dal capocannoniere del campionato italiano, l'interista Mauro Icardi, seguito dallo juventino Gonzalo Higuain, con Edin Dzeko pronto a subentrare nel caso in cui qualcuno desse forfait.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). IL MODULO 4–3-3 - Un altro modulo abbastanza utilizzato dagli allenatori di Fantacalcio è il 4-3-3. Si tratta di un modulo che si presta a situazioni di carenza a centrocampo, con l'utilizzo di un difensore in più. Pertanto dovrete cercare di avvalervi di terzini con il vizio del gol, o difensori centrali forti di testa. In porta la scelta dovrà ricadere sempre su uno fra Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma. In difesa oltre ad Andrea Rispoli, Gonzalo Rodriguez e Kostas Manolas potete scegliere uno fra Faouzi Ghoulam e Bruno Peres, due terzini molto veloci e abili nel cross e nella corsa. A centrocampo dovrete fare una rinuncia. Dries Mertens dovrà apparire nel vostro scacchiere, al pari di Sami Khedira, due calciatori imprescindibili per qualunque fantallenatore. L'altro slot verrà occupato da uno dei due romanisti Diego Perotti e Radja Nainggolan. Per completare lo schieramento dovrete decidere il tridente d'attacco, ma qui avrete meno difficoltà, perché dovrete riproporre gli stessi del modulo precedente; vale a dire Gonzalo Higuain, Edin Dzeko e Mauro Icardi, con Andrea Belotti che partirà dalla panchina.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). IL MODULO 3-4-3 - Se la vostra rosa della squadra per il Fantacalcio è al completo allora il consiglio è uno solo e non ci sono dubbi: dovrete adottare il modulo 3-4-3. Questo schieramento è senza dubbio il più offensivo che questo gioco amatissimo dagli italiani annovera. Difatti, oltre alle tre punte, possono essere schierati tre o addirittura quattro centrocampisti offensivi. In questo modo le vostre chance di andare in gol si alzeranno notevolmente. In porta optate per Gianluidi Buffon, o per Gianluigi Donnarumma, i due portieri più in forma al momento. In difesa invece scegliete dei calciatori che possano regalarvi bonus inattesi, ad esempio Andrea Rispoli del Palermo, Gonzalo Rodriguez della Fiorentina o Kostas Manolas della Roma, con Gabriel Paletta a fare da primo panchinaro. A centrocampo pochi dubbi: Diego Perotti, Sami Khedira e Dries Mertens sono imprescindibili. Per il quarto slot scegliete uno fra Giacomo Bonaventura e Radja Nainggolan. Il tridente offensivo dovrà annoverare senza dubbio Mauro Icardi, così come Edin Dzeko e Gonzalo Higuain. Come primo panchinaro scegliete Andrea Belotti.

