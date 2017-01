Diretta/ Bergamo-Scandicci info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA BERGAMO-SCANDICCI INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE) - Foppapedretti Bergamo-Savino Del Bene Scandicci, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Marco Zingaro oggi pomeriggio, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 17.00, sarà una delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile di volley. Situazione quasi proibitiva per le bergamasche, dopo la sconfitta zero set a tre sul campo della Savino Del Bene, che ha confermato il trend positivo delle ultime partite evidenziato anche in campionato. In campionato, nella Serie A1 femminile di pallavolo, le due squadre sono divise da due soli punti in classifica con un lieve vantaggio per le orobiche. Nonostante questo Bergamo ha perso quattro delle ultime cinque partite ufficiali disputate, ovvero tutte quelle giocate in trasferta.

L'unico match disputato a Bergamo in quesa serie, quello di campionato contro Bolzano, è stato vinto invece al tie break dalla Foppapedretti, che proprio al fattore campo si appellerà per provare a ribaltare clamorosamente la situazione. Nel match d'andata Scandicci ha fornito una prestazione brillante sotto tutti i punti di vista, dimostrando di saper dare continuità anche all'ultima vittoria in campionato, ottenuta il giorno di Santo Stefano sul campo di Firenze, in una partita che per la Savino Del Bene rappresentava anche un sentito derby. In generale le toscane hanno vinto sette delle ultime dieci sfide ufficiali disputate tra Coppa e campionato, e sono riuscite a superare anche il momento di sbandamento derivato dalla doppia sconfitta subita contro Novara e Casalmaggiore nel mese di dicembre.

La Foppapedretti Bergamo si è presentata ai nastri di partenza di questa Coppa Italia da formazione detentrice del trofeo, e trovarsi già a un passo dall'eliminazione nei quarti di finale, per giunta contro una squadra contro la quale in precedenza non aveva mai perso, è stata sicuramente una delusione. In fondo il momento grigio in campionato delle orobiche era coinciso anche con gli impegni contro Casalmaggiore e Conegliano, ovvero le squadre sulla carta più forti del campionato, e per giunta in trasferta.

Nel match d'andata è stato soprattutto l'appoccio alla partita ad essere sbagliato per Bergamo, con Scandicci che ha letteralmente schiacciato le avversarie nel primo set, per poi gestire al meglio anche sul piano della personalità le tensioni dei successivi due set, giocati punto a punto ma sempre ad appannaggio delle fiorentine.

Foppapedretti Bergamo-Savino del Bene Scandicci, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, partita che emetterà il verdetto su chi sarà la semifinalista della Coppa Italia di pallavolo femminile, potrà essere seguita dalle ore 17.00 da chi avrà sottoscritto un abbonamento, mensile oppure stagionale, per vedere il match in diretta streaming video via internet sul sito della Lega Volley all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, sfruttando la piattaforma LFTV.

