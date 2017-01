Diretta/ Casalmaggiore-Modena info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA CASALMAGGIORE-MODENA INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE) - Pomì Casalmaggiore-Liu Jo Nordmeccanica Modena, diretta dagli arbitri Giuliano Venturi e Armando Simbari oggi pomeriggio, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, sarà la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile di volley. Un match che rappresenta probabilmente la sfida più stimolante del programma gare alla luce di quanto è accaduto all'andata. A Modena infatti la formazione emiliana ha scritto una delle pagine più esaltanti della sua stagione, rifilando un secco tre a zero alla capolista del campionato. Una squadra di dimensione internazionale, capace di perdere finora una sola partita in campionato: eppure il fascino della Coppa Italia sta nella sua imprevedibilità, e per Casalmaggiore il secondo ko dell'anno è stato una vera e propria mazzata sul campo delle modenesi.

Tre a zero e risultato difficilissimo da ribaltare al ritorno: servirebbe una sfida senza sbavature e soprattutto senza lasciare set alle avversarie. Per Casalmaggiore le avvisaglie c'erano già state con la vittoria contro Montichiari nell'ultimo match disputato in campionato, in cui la squadra penultima in classifica nel massimo campionato femminile di pallavolo aveva comunque costretto la capolista al tie break.

Per quanto riguarda Modena, il cammino in campionato è stato costellato di alti e bassi, ma le ultime sconfitte contro Conegliano e soprattutto Bolzano non inducevano all'ottimismo sfrenato. Ora però le emiliane hanno una grande occasione per eliminare dalla competizione quella che può essere considerata la testa di serie numero uno del tabellone di Coppa Italia.

Casalmaggiore sta dunque vivendo un momento di calo di forma che in campionato però non aveva evidenziato contraccolpi particolari, a parte i due set lasciati a Montichiari. Per le grandi del campionato il periodo delle feste è sempre particolarmente delicato, perché rischia di coincidere con cali di rendimento che non sempre garantiscono di mantenere la stessa posizione di classifica.

Si finisce con il lasciare qualcosa per strada e per Modena, al momento al limite della zona play off, la Coppa Italia potrebbe essere l'opportunità giusta per nobilitare una stagione senza particolari sussulti, con la formazione emiliana che peraltro ha ottenuto in trasferta le sue ultime due vittorie stagionali, contro Monza e Firenze. Aver dimostrato che anche le campionesse d'Europa in carica di Casalmaggiore sono umane potrebbe aver ripercussioni importanti anche quando ripartirà la corsa allo scudetto in campionato.

Pomì Casalmaggiore-Liu Jo Nordmeccanica Modena, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, partita che emetterà il verdetto su chi sarà la semifinalista della Coppa Italia di pallavolo femminile, potrà essere seguita dalle ore 17.00 da chi avrà sottoscritto un abbonamento, mensile oppure stagionale, per vedere il match in diretta streaming video via internet sul sito della Lega Volley all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, sfruttando la piattaforma LFTV.

