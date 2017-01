Diretta/ Conegliano-Bolzano info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA CONEGLIANO-BOLZANO INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE - Imoco Volley Conegliano-Sudtirol Bolzano, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Massimo Rolla oggi pomeriggio, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 17.00, sarà una partita probabilmente senza storia nel quadro delle partite di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile di volley. Nelle gare d'andata le sorprese non sono mancate, ma Conegliano è stata la squadra che è riuscita probabilmente ad imporre nella maniera più netta la sua forza e a far rispettare il pronostico. Tre a zero in trasferta per la squadra che occupa il secondo posto in campionato, a due lunghezze dalla capolista, le campionesse d'Europa in carica di Casalmaggiore.

Bolzano ha provato ad opporre una resistenza che in tutti e tre i set ha portato le due squadre a giocarsi la vittoria punto a punto, ma alla fine l'esperienza e il maggiore tasso tecnico di Conegliano ha sempre portato ad un'affermazione in tutti e tre i set della formazione ospite. D'altronde Conegliano nel panorama del volley femminile in Italia si è confermata la squadra più in forma del momento, anche più di Casalmaggiore costretta a cedere di schianto a Modena in questi quarti di finale di Coppa Italia.

Proprio dallo scontro diretto contro le campionesse d'Europa, perso tre set a uno, Conegliano non ha sbagliato più un colpo ottenendo nove vittorie su nove in tutti i successivi impegni ufficiali. Quattro vittorie e sei sconfitte tra Coppa Italia e campionato invece per le bolzanesi, che hanno vista peraltro interrotta con questa sconfitta in Coppa una serie di quattro vittorie consecutive casalinghe.

Il pubblico del PalaResia a Bolzano era consapevole delle difficoltà del match, ma dopo quattro vittorie consecutive ci si poteva aspettare dalle altoatesine un grande match dal punto di vista agonistico. E così è stato, con Bolzano che ha cercato di mantenere sulla corda le forti avversarie, cedendo però inesorabilmente nelle battute conclusive di tutti e tre i set. Tra le fila di Conegliano i diciotto punti messi a segno dalla Bricio sono stati senza ombra di dubbio decisivi, considerando anche la qualità con cui le venete hanno mantenuto nervi saldi quando Bolzano sembrava in procinto di riuscire a strappare almeno un set.

D'altronde Conegliano viene da un 2016 molto importante sul piano della crescita tecnica, capace di perdere solamente cinque partite ufficiali negli ultimi dodici mesi, contro Montichiari, Firenze e Piacenza nella passata stagione e contro Scandicci alla prima giornata e, appunto, Casalmaggiore in quella in corso. La Coppa Italia resta un obiettivo tangibile per il club veneto che proverà a giocarsi però fino in fondo anche lo scudetto.

Imoco Volley Conegliano-Sudtirol Bolzano, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, partita che emetterà il verdetto su chi sarà la semifinalista della Coppa Italia di pallavolo femminile, potrà essere seguita dalle ore 17.00 da chi avrà sottoscritto un abbonamento, mensile oppure stagionale, per vedere il match in diretta streaming video via internet sul sito della Lega Volley all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, sfruttando la piattaforma LFTV.

