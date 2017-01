Diretta / Genoa-Roma info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2016, oggi 8 gennaio)

DIRETTA GENOA-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Genoa-Roma, diretta dall'arbitro Nicola Rizzoli della sezione Aia di Bologna, si gioca domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00 e sarà la sfida che vedrà grifoni e giallorossi ripartire nel loro cammino nel campionato di Serie A, giunto all'ultima giornata del girone d'andata, dopo la sosta natalizia. Dopo una grande partenza, il Genoa di Juric è andato incontro a diversi alti e bassi nel corso della prima metà della stagione: i rossoblu mantengono comunque ben tredici punti di vantaggio rispetto al terzultimo posto, una dote più che rassicurante soprattutto confrontata con l'andamento della passata stagione, in cui solo in primavera i genoani sono riusciti a mettersi al sicuro garantendosi la salvezza.

Sono arrivati in questa prima metà di campionato acuti importanti, come le vittorie interne contro Milan e Juventus, ma anche passi falsi inaspettati contro le piccole o sconfitte amare come quella nel derby contro la Sampdoria. La Roma, con una partita in più disputata rispetto alla capolista, si trova a quattro punti di distanza dalla Juventus prima, e con tre punti di vantaggio sul Napoli terzo e quattro sulla Lazio quarta. Una dote che andrà consolidata ora nella doppia trasferta in programma a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, dopo la quale sarà più facile capire quali potranno essere le gerarchie del campionato da qui alla fine del girone di ritorno.

E' stato un dicembre complicato per il Genoa, che ha perso le partite esterne contro l'Inter e il Torino e soprattutto quella interna contro il Palermo, capace di rimontare dall'uno a tre e di imporsi con un clamoroso quattro a tre allo stadio Ferraris. Un ko pesante da digerire: in questo scenario è aumentata di valore la vittoria nel recupero della partita casalinga rinviata a settembre contro la Fiorentina. Tre punti che hanno messo al riparo da brutte sorprese la compagine rossoblu, chiamata ora ad affrontare un'altra grande col piglio già visto contro Milan e Juventus. Alla Roma nel mese di dicembre è mancato solo l'acuto decisivo: vinto il derby e la delicata sfida interna contro il Milan che ha permesso alla squadra di Spalletti di partire in fuga verso il secondo posto, a Torino contro la Juventus il gol di Higuain ha punito i capitolini, ancora un passo indietro rispetto al primo posto e rimasti virtualmente a sette punti dai bianconeri, che dovranno recuperare successivamente la partita contro il Crotone, rinviata per permettere la disputa a Doha della Supercoppa Italiana poi vinta dal Milan. Il 2016 si è chiuso con la vittoria casalinga contro il Chievo che ha mantenuto la squadra di Spalletti a +3 dal Napoli terzo.

Lo scorso anno la Roma ha espugnato il Ferraris rossoblu grazie alla rete decisiva di Stephan El Shaarawy, per il tre a due finale, a soli tre minuti dal novantesimo. Al 18 maggio del 2014, ultima giornata del campionato di tre stagioni fa, risale invece l'ultimo successo del Genoa in casa contro i giallorossi, firmato sempre da un gol nelle battute conclusive dell'incontro messo a segno da Feftazidis. Da quando il Genoa è tornato in pianta stabile in Serie A, nella stagione 2007/08 dopo un'assenza durata dodici stagioni dalla massima serie, la partita non è mai terminata in pareggio né a Genova né a Roma. Il segno 'X' a Marassi non esce dalla stagione 1992/93, quando la partita terminò col punteggio di zero a zero.

La differenza in classifica tra le due formazioni è particolarmente significativa ed i bookmaker ne tengono conto con William Hill che offre a 1.91 la quota del successo giallorosso in trasferta, sensibilmente inferiore a quella riservata per l'eventuale ritorno ai tre punti del Genoa proposto ad una quota di 4.30 dall'agenzia 888.it, mentre Snai fissa la quota dell'eventuale pareggio a 3.75.

Match interessante che si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset, sul canale Premium Sport 2 HD e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it, sia con un abbonamento al satellitare di Sky, che trasmetterà Genoa-Roma, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00, sul canale 251 del boquet (Sky Calcio 1 HD) e in streaming via internet per tutti coloro che vorranno seguire l'incontro da device mobili sul sito skygo.sky.it.