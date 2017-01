Diretta / Juventus-Bologna info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 8 gennaio)

DIRETTA JUVENTUS-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Juventus-Bologna, diretta dall'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, si gioca domenica 8 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà il posticipo serale che chiuderà la diciannovesima ed ultima giornata d'andata del campionato di Serie A. Al giro di boa i bianconeri sono arrivati con una partita disputata in meno, ma già con la certezza di aver messo in cassaforte il titolo di campioni d'inverno. Un'altra performance notevole per i campioni d'Italia, che hanno chiuso però il 2016 con un'amarezza, perdendo la sfida di Supercoppa Italiana a Doha contro il Milan, ai calci di rigore. Una sconfitta che il tecnico Allegri non ha digerito molto, e ripartire in campionato mantenendo le distanze dalle inseguitrici (innanzitutto il più quattro, che potrebbe diventare più sette dopo il recupero con il Crotone, sulla Roma seconda).

La Juventus in casa in campionato viene da una lunghissima striscia di vittorie consecutive, venticinque, iniziata proprio nella scorsa stagione nel match casalingo contro il Bologna. Un rendimento interno che ha rappresentato una solida assicurazione sui possibili tentativi di rimonta verso la vetta delle avversarie.

I felsinei dalla loro cercheranno di nobilitare con un clamoroso colpaccio allo Stadium un girone d'andata non esaltante: solo venti punti per una formazione che a inizio stagione era partita con discrete ambizioni di crescita, ma che dopo una partenza incoraggiante non è più riuscita a trovare continuità. I dieci punti di vantaggio sul Palermo terzultimo sono soprattutto frutto degli errori degli avversari, più che di meriti propri, con l'andamento lento nelle retrovie della classifica che ha permesso finora al Bologna, al di là dei tanti passi falsi, di condurre un campionato al riparo dalle ansie della zona retrocessione.

Prima della sconfitta in Supercoppa, la Juventus aveva fatto percorso netto in campionato, andando a vincere le tre precedenti sfide in Serie A (in casa contro Atalanta e Roma, importantissimo scontro diretto vinto grazie ad una rete-capolavoro di Gonzalo Higuain, e il derby contro il Torino), mettendo in cassaforte anche il primo posto nella fase a gironi di Champions League, grazie all'affermazione allo Juventus Stadium contro la Dinamo Zagabria. Il Bologna invece, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo allo stadio Dall'Ara contro l'Hellas Verona, ha perso di misura a Udine per poi pareggiare senza reti in casa contro l'Empoli. La scossa che ha un po' placato i malumori dei tifosi è arrivata a Pescara, netta vittoria per tre a zero e distanze ristabilite in chiave salvezza, col terzultimo posto tornato a ben dieci lunghezze di distanza.

La Juventus ha vinto gli ultimi tre precedenti interni in campionato contro il Bologna, l'ultimo dei quali disputato il 4 ottobre del 2015 e vinto in rimonta dai bianconeri, dopo la rete siglata da Mounier, con i gol di Morata, Dybala e Khedira. Al 21 settembre 2011 risale l'ultimo pareggio a Torino tra le due formazioni, con Portanova che pareggiò il vantaggio di Vucinic, col montenegrino croce e delizia per i bianconeri, autore del gol ma anche capace di farsi espellere a fine primo tempo.

Al 26 febbraio dello stesso anno risale invece l'ultimo successo esterno dei rossoblu, con doppietta di Di Vaio che permise al Bologna di interrompere un lungo digiuno di vittorie in campionato sul campo della Juventus, dove in precedenza in tempi più moderni i rossoblu erano riusciti ad ottenere affermazioni solamente in Coppa Italia.

La squadra di Allegri, come detto, allo Juventus Stadium non perdona, e la vittoria interna viene considerata un risultato quasi scontato, con successo juventino quotato 1.20 da Betclic, mentre William Hill alza la quota moltiplicando per 17.00 la posta investita sul successo felsineo in trasferta. Per Bwin il pareggio paga invece 7.50 volte la posta scommesse.

Ci sarà diretta tv sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD e sul satellite di Sky sui canali 201, 206 e 251 (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) per tutti coloro che vorranno seguire Juventus-Bologna, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 20.45. Per gli abbonati ad entrambe le piattaforme televisive ci sarà diretta streaming video via internet, disponibile rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.