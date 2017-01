DIRETTA MILAN-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 8 GENNAIO) - Milan-Cagliari, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli della sezione Aia di Trieste, si gioca domenica 8 gennaio 2016 alle ore 18.00 e sarà una sfida che chiuderà per entrambe le formazioni il girone d'andata nel campionato di Serie A. Il massimo torneo calcistico riprende dopo la sosta natalizia, con i rossoneri che hanno sicuramente passato le Feste migliori degli ultimi cinque anni, visto che sono finalmente tornati ad alzare un trofeo. La Supercoppa Italiana, con la finalissima giocata a Doha, è andata ad appannaggio dei rossoneri, che hanno piegato la Juventus ai calci di rigore. Esattamente due anni dopo un trofeo in Italia cambia padrone dopo l'egemonia bianconera che si era estera anche a Coppa Italia e Supercoppa, oltre ai cinque scudetti di fila conquistati.

Una vittoria che è soprattutto fonte di entusiasmo per una squadra come quella rossonera ricca di giovani, ma che ora dovrà concentrarsi su un campionato che la vede più che mai in lotta per la Champions, con la Roma seconda distante cinque punti ed il Napoli terzo solo tre, ma con il Milan che ha disputato una partita in meno proprio per disputare la finale di Supercoppa. Il Cagliari ha invece approfittato delle festività natalizie per superare un periodo turbolento, ricco di polemiche e contrasti interni anche tra i giocatori e l'allenatore Rastelli. Va sottolineato però come i sardi, con l'eccezionale rimonta sul Sassuolo prima delle Feste, abbiano portato a tredici i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per una neopromossa si tratta di un successo, a prescindere da ogni altra possibile valutazione.

Prima della Supercoppa, il Milan aveva attraversato uno snodo piuttosto difficile in campionato. Seconda in classifica dopo il pur sofferto successo contro il Crotone, la squadra di Montella ha perso all'Olimpico lo scontro diretto contro la Roma, per poi ritrovarsi bloccata dall'Atalanta sul pari a reti bianche. Seppur con una partita da recuperare, come sottolineato, i rossoneri hanno perso così contatto dalla stessa Roma, dal Napoli e dalla Lazio in classifica, finendo in coda a quello che resta comunque ancora un quintetto ben compatto in testa.

Il Cagliari dopo l'ennesima goleada stagionale subita in casa contro il Napoli, aveva perso ad Empoli, un ko contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza che aveva scatenato puro malumore tra i tifosi sardi, stanchi come detto anche delle molte polemiche interne che avevano afflitto l'ambiente cagliaritano. La risposta decisiva è arrivata in casa contro il Sassuolo: sotto uno a tre, i rossoblu hanno ribaltato clamorosamente il risultato, con un quattro a tre finale importantissimo per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale.

Col Cagliari in Serie B nella passata stagione, l'ultimo precedente a San Siro tra le due squadre risale al 21 marzo del 2015, col Milan capace di imporsi con il punteggio di tre a uno grazie alla doppietta di Menez e a una rete del difensore Mexes, con Farias che aveva momentaneamente pareggiato per la formazione sarda. La tradizione in tempi moderni per i rossoneri è favorevolissima con undici vittorie consecutive ottenuta in Serie A in casa contro il Cagliari, che ha strappato l'ultimo risultato utile il 17 ottobre del 1999, due a due col Milan costretto a rimontare due volte, prima con Shevchenko dopo il vantaggio di Morfeo, poi con Bierhoff dopo il due a uno di Berretta. Il Cagliari non espugna il campo del Milan da quasi vent'anni esatti: ci riuscì il primo giugno del 1997 con un gol di Roberto Muzzi, che permise ai rossoblu di giocarsi lo spareggio salvezza, poi perduto, contro il Piacenza.

Tradizione e differenza in classifica portano i bookmaker a puntare tutto sul Milan vittorioso in questa prima uscita del 2017, con vittoria rossonera quotata 1.44 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 4.70 la quota del pareggio e Bwin a 8.25 la quota per la vittoria esterna dei sardi. Premium Sport HD per gli abbonati al digitale terrestre pay e Sky Sport 1 HD (numero 201), Sky Super Calcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251) saranno i canali che trasmetteranno in diretta tv Milan-Cagliari, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 18.00.

Gli abbonati Sky potranno anche seguire in diretta streaming video la partita tramite dispositivi mobili su internet sul sito skygo.sky.it, gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi invece sul sito play.mediasetpremium.it.