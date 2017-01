Diretta/ Molfetta-Padova info streaming video e tv, quote, orario e risultato live (Rai, volley maschile 18^ giornata Superlega oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA MOLFETTA-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 18^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 8 GENNAIO 2017) – Exprivia Molfetta-Kioene Padova, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Marco Braico oggi, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 di volley. Match estremamente importante per due squadre che vincendo questa sfida potrebbero prendere davvero l'ultimo treno verso la zona play off. L'ottavo posto infatti dista già considerevolmente sia per i pugliesi sia per i veneti, con Molfetta a nove punti e Padova addirittura a dieci lunghezze rispetto all'ottava piazza occupata da Vibo Valentia.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING VIDEO DI MOLFETTA-PADOVA (da raiplay.it)

Entrambe le formazioni sono però reduci da un momento molto difficile dal punto di vista del rendimento. Dopo un inizio di campionato discreto infatti la Kioene è andata incontro a un vero e proprio tracollo, con otto sconfitte consecutive con le quali ha chiuso il 2016 tra campionato e Coppa Italia. Dopo la vittoria al tie break sul campo di Latina del 13 novembre scorso, infatti, la formazione veneta ha perso tutte le altre sfide disputate, compreso il match di Coppa Italia a Vibo Valentia e con la squadra capace di arrivare al tie break, perdendolo, solo in un'occasione, nella trasferta di Sora.

Nel periodo natalizio contro Trentino e Modena Padova ha subito due nette sconfitte, così come Molfetta che ha ceduto il passo contro Vibo Valentia e Piacenza. Nelle ultime sette partite di campionato, tutte perse da Padova, Molfetta ha fatto registrare almeno l'acuto della vittoria interna del 18 dicembre scorso contro Verona, un tre a zero che ha rappresentato una boccata d'ossigeno e che soprattutto ha permesso ai pugliesi di piazzare il sorpasso in classsifica proprio ai danni di Padova.

La formula del campionato di Serie A1 maschile di volley permette da qualche anno ai vari club di programmare con serenità la loro stagione, con il blocco delle retrocessioni e la concessione di licenze biennali che rendono senza assilli la lotta a fondo classifica. Molfetta e Padova si ritrovano però come detto già sensibilmente lontane dai primi otto posti che permetterebbero di giocarsi i play off a fine stagione.

I pugliesi sembrano frenati dall'impossibilità di imporsi fuori casa, con la squadra pugliese che negli ultimi undici mesi, dopo due vittorie in trasferta a gennaio 2016, ha vinto solamente la sfida di Vibo Valentia del 16 ottobre scorso. Più acuta e recente è la crisi di Padova che aveva iniziato la stagione tra ottobre e novembre con quattro vittorie e sei sconfitte, per poi perdere le successive sette in Serie A1 e chiudere il 2016 in caduta libera.

Da tre anni la sfida tra Molfetta e Padova rispetta rigorosamente il fattore campo, con Padova che ha vinto gli ultimi due precedenti disputati in casa il 3 febbraio ed il 23 ottobre del 2016, e Molfetta che ha fatto altrettanto nelle partite giocate in trasferta il 15 novembre e l'8 febbraio del 2015. Solo Molfetta nei precedenti tra le due squadre è riuscita a piazzare la vittoria in trasferta, vincendo il match del 28 aprile del 2013.

Molfetta ha vinto tre delle ultime cinque sfide disputate in casa, Padova ha perso le ultime quattro sfide di fila giocate in trasferta. Dati che portano i bookmaker a puntare in maniera netta sul fattore campo, con Bet365 che fissa a 1.36 la vittoria interna dei pugliesi, mentre l'eventuale successo esterno veneto viene proposto ad un moltiplicatore di 3.00.

Molfetta-Padova, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 18.00, sarà la sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai Sport 1, sul canale 57 del digitale terrestre in chiaro (numero 557 per vedere il match in HD) della diciottesima giornata del campionato di Serie A1 di Volley, con la partita che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito della Tv di Stato all'indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING VIDEO DI MOLFETTA-PADOVA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.