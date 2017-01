Diretta/ Novara-Busto Arsizio info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA NOVARA-BUSTO ARSIZIO INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE) - Igor Gorgonzola Novara-Unet Yamamay Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Daniele Zucca oggi pomeriggio, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, sarà un match di ritorno tutto da vivere nel programma delle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di volley femminile. All'andata Novara ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, ma è riuscita a spuntarla al tie break in casa della formazione lombarda. Un successo che ha messo in luce la qualità della formazione piemontese, che da tempo ormai continua a crescere dal punto di vista del rendimento.

Tra campionato e Coppa Italia quella di Busto Arsizio è stata la sesta vittoria consecutiva per le novaresi, che ora avranno la possibilità di difendere in casa la vittoria e il passaggio in semifinale. Per Novara di fatto servirà comunque una nuova vittoria, anche se una sconfitta al tie break manderebbe le formazioni al Golden Set. Resta il fatto che le piemontesi non avranno l'assillo dei set da perdere contro Busto Arsizio che dovrà invece opporre una reazione d'orgoglio certa di fronte a un andamento piuttosto incerto. Le due vittorie in Coppa CEV contro i belgi del Gent, intermezzate dal successo in campionato con Monza, avevano rialzato un po' il morale delle bustocche che hanno però perso consecutivamente le ultime due partite proprio contro Novara, cedendo il passo sia in campionato sia in Coppa Italia. Al terzo tentativo, un nuovo ko costerebbe alle lombarde la certezza dell'eliminazione dalla Coppa Italia.

Il derby del Ticino è una sfida sempre molto sentita, ed aver espugnato il PalaYamamay rappresenta una prova di personalità molto importante da parte di Novara, che già in casa aveva imposto il diverso stato di forma tra le due formazioni. Busto Arsizio ha perso anche tre delle ultime quattro partite disputate in campionato, un trend che ha permesso alle piemontesi di superare le bustocche anche in classifica nella Serie A1 femminile di volley. Un quadro molto interessante che ora però Novara dovrà consolidare con il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia.

Il risultato dell'andata lascia ancora tutto in bilico, ma la maggiore brillantezza di Novara è stata evidente anche analizzando l'andamento della sfida di giovedì scorso, con la Igor Gorgonzola capace di partire a razzo portandosi due set a zero avanti. La reazione di busto Arsizio ha confermato come i valori tecnici tra le due squadre non siano certo irrimediabilmente lontani, ma al momento la Unet Yamamay deve ritrovarsi soprattutto dal punto di vista della compattezza e del carattere, poco incisivi nelle ultime partite tra Coppa e campionato.

Igor Gorgonzola Novara-Unet Yamamay Busto Arsizio, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 17.00, partita che emetterà il verdetto su chi sarà la semifinalista della Coppa Italia di pallavolo femminile, potrà essere seguita dalle ore 17.00 da chi avrà sottoscritto un abbonamento, mensile oppure stagionale, per vedere il match in diretta streaming video via internet sul sito della Lega Volley all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, sfruttando la piattaforma LFTV.

