Diretta/ Slalom femminile Maribor streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi domenica 8 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM FEMMINILE MARIBOR STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 8 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa ancora tappa a Maribor, dove lo slalom speciale chiude un weekend del Circo Bianco tutto dedicato alle gare tecniche, che si era aperto ieri con il gigante. Nel giro di pochi giorni a cavallo di Capodanno questa è già la terza gara fra i pali stretti e oggi si attendono conferme o risposte importante rispetto a quanto visto nelle ultime uscite: allora eccovi subito tutte le modalità per seguire lo slalom di Maribor.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM FEMMINILE DI MARIBOR PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.15, seconda manche alle ore 12.15)

La prima manche avrà inizio alle ore 9.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Maribor (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare di Mikaela Shiffrin. La giovane campionessa statunitense martedì a Zagabria ha fatto notizia con l'inforcata nella prima manche, evento ben più insolito di una vittoria, visto che era reduce da 12 successi consecutivi e che l'ultima volta che non portò a termine una manche di slalom era il 29 dicembre 2012 e la sua carriera era appena agli inizi. Dunque anche Mikaela Shiffrin è umana e tutto sommato questa può essere una buona notizia anche per lei, che rischiava la nomea di robot i cui successi apparivano quasi scontati, ma è ovvio che la Shiffrin vorrà tornare immediatamente al successo per riprendere il filo interrotto con l'errore in Croazia, anche perché conquistare quanto più punti possibile in slalom è fondamentale anche per il sogno di conquistare la Coppa del Mondo generale.

Per tutte le altre slalomiste in gara l’obiettivo è battere la Shiffrin, magari in un confronto sulle due manche e non grazie ad un errore dell'americana. Grandi complimenti vanno comunque alla slovacca Veronika Velez Zuzulova, che dopo tre secondi posti consecutivi ha vinto a Zagabria dimostrando in modo chiarissimo che la prima delle 'terrestri ' è lei. Ottima anche la stagione della svizzera Wendy Holdener, che però è stata un'altra delle tante vittime della gara di Zagabria. Quanto alle azzurre, abbiamo già ricordato i problemi che ormai da qualche anno ci affliggono nello slalom femminile: l’obiettivo di Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Chiara Costazza sarà quello di entrare nelle prime dieci come alla Costazza è riuscito nelle ultime due gare consecutive. Una serie positiva ancora breve, ma che alla trentina mancava ormai da molto tempo; la Costazza però è stata l'unica italiana a punti in Croazia e questo è senza dubbio un trend da invertire...

