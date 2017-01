Diretta/ Slalom maschile Adelboden streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi domenica 8 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE ADELBODEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 8 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa ancora tappa ad Adelboden con lo slalom speciale che chiude il weekend nel Canton Berna aperto ieri dal leggendario gigante. Sulla pista Chuenisbargli lo slalom non è altrettanto tradizionale, ma si disputa ormai anch'esso da molti anni per dare un weekend completo di prove tecniche al Circo Bianco in Svizzera e sicuramente la gara è molto ambita in un gennaio a dir poco ricchissimo per gli specialisti dei pali stretti, che saranno in gara per un totale di ben sei volte: adesso però eccovi tutte le modalità per seguire lo slalom di Adelboden.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom maschile, è inevitabile parlare del grande duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L'austriaco è il leader della classifica della Coppa di specialità di slalom oltre che della generale, grazie alla vittoria a Levi e ai due successivi secondi posti prima della sesta piazza di Zagabria; in assoluto però ha fatto meglio il giovane norvegese, che in Finlandia era assente a causa di una polemica con la propria Federazione nazionale legata agli sponsor e poi ha vinto gli slalom in Val d'Isere e a Madonna di Campiglio prima del terzo posto in Croazia. Un duello di grande interesse perché animato dalla rivalità che attira l'interesse di tutti gli appassionati, che in ogni slalom attendono di sapere chi farà meglio fra Hirscher e Kristoffersen.

La gara di giovedì però ci ha detto che il rischio di un totale duopolio è svanito: merito di uno straordinario Manfred Moelgg, che ci ha regalato una grande gioia tornando a vincere una gara di Coppa del Mondo a quasi otto anni di distanza dalla precedente e soprattutto confermando un inizio di stagione eccellente che lo aveva visto terzo, settimo e quarto nei tre slalom che avevano preceduto Zagabria. Per Manfred Moelgg dunque il momento è ottimo e speriamo che possa dimostrarlo nuovamente oggi, magari affiancato da uno Stefano Gross che - pur con qualche acciacco di troppo - è quinto nella classifica di specialità ed è già salito sul podio con il terzo posto di Madonna di Campiglio. Il resto della squadra azzurra fa più fatica, ma sono già sette gli slalomisti italiani capaci di andare a punti nel corso della stagione di Coppa del Mondo, dunque non è utopia sperare che possano essere anche più di due gli azzurri protagonisti oggi ad Adelboden.

