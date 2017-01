DIRETTA UDINESE-INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 8 GENNAIO) - Udinese-Inter, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione Aia di Roma 1, si gioca domenica 8 gennaio 2016 alle ore 12.30 e sarà il primo lunch match del 2017 nel campionato di Serie A. Ultima giornata d'andata con le due squadre che arrivano al giro di boa desiderose di proseguire nel trend positivo con il quale hanno concluso il 2016. L'Udinese ha messo fra se e la zona retrocessione ben quindici punti di distanza, trovando con l'arrivo di Luigi Delneri in panchina, in sostituzione di Beppe Iachini, l'auspicata svolta che ha permesso di mettere alle spalle gli affanni delle ultime due stagioni, in cui i friulani hanno sofferto per mantenere la permanenza in Serie A dopo anni in cui invece erano stati protagonisti nella lotta per l'Europa.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI UDINESE-INTER DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)

L'Inter dalla sua sta lavorando per risalire la china dopo un avvio di stagione difficilissimo, con l'addio immediato di Roberto Mancini ed il successivo esonero del tecnico olandese Frank De Boer. Stefano Pioli sembra aver preso in mano la situazione con autorità, e la proprietà cinese del club sta lavorando per rinforzare ulteriormente sul mercato una squadra che punterà nel girone di ritorno di dare l'assalto diretto al terzo posto per ritrovare il posto in Champions League che manca ormai da diverse stagioni per il sodalizio nerazzurro. Sarà fondamentale capire dopo la sosta quale squadra riuscirà a presentarsi con maggiore brillantezza alla ripresa degli impegni agonistici, considerando che entrambe le formazioni sono riuscite a chiudere in crescendo l'anno anche dal punto di vista atletico.

Chiusura d'anno estremamente brillante per l'Udinese che dopo aver perso a Cagliari ha inanellato una serie di tre vittorie consecutive che ha definitivamente portato i bianconeri a metà classifica, ben lotani dal terzultimo posto. Successi contro Bologna, Atalanta e Crotone ai quali ha fatto seguito prima di Natale l'ultimo pareggio senza reti sul campo della Sampdoria. Venticinque punti che rappresentano un bottino già soddisfacente alla fine del girone d'andata, considerando le difficoltà che l'Udinese ha avuto prima dell'arrivo di Delneri in panchina.

Ha cambiato passo dopo il cambio di allenatore anche l'Inter, con il ko di Napoli che ha rappresentato finora lo spartiacque, unica sconfitta in campionato per Stefano Pioli. I nerazzurri hanno successivamente battuto il Genoa e la Lazio in casa ed il Sassuolo in trasferta, con l'Inter a trenta punti che si è riportata in zona Europa League e soprattutto a sole cinque lunghezze dal terzo posto attualmente occupato dal Napoli. Una prospettiva ribaltata in classifica che andrà però consolidata iniziando il nuovo anno con una serie di risultati positivi.

L'ultimo precedente allo stadio Friuli, ora Dacia Arena, tra le due squadre risale al 12 dicembre del 2015, con vittoria netta dell'Inter con i gol di Icardi (doppietta), Jovetic e Brozovic. In campionato l'Inter ha vinto gli ultimi tre precedenti a Udine, con l'ultimo successo bianconero datata 6 gennaio 2013 con le reti di Di Natale (doppietta) e Muriel che fissarono il punteggio sul tre a zero finale. In Friuli le due squadre non pareggiano dallo zero a zero del 27 gennaio 2008. Va sottolineato come nelle ultime quindici partite giocate contro l'Inter in casa tra campionato e Coppa Italia dal 2003 ad oggi, l'Udinese sia riuscita solo in tre occasione a fare bottino pieno contro i nerazzurri.

L'Inter di Pioli sembra aver preso la strada giusta, ed i bookmaker ne tengono conto considerando i nerazzurri favoriti per il lunch match di domenica prossima, nonostante il fattore campo avverso. Vittoria interista quotata 1.95 da Bet365, mentre Paddy Power alza fino a 3.60 la quota relativa al pareggio, mentre la vittoria interna moltiplica per 4.00 la posta scommessa secondo l'agenzia 888.it. Premium Sport HD per gli abbonati al digitale terrestre pay e Sky Super Calcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251) saranno i canali che trasmetteranno in diretta tv Udinese-Inter, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 12.30. Gli abbonati Sky potranno anche seguire in diretta streaming video la partita tramite dispositivi mobili su internet sul sito skygo.sky.it, gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi invece sul sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI UDINESE-INTER DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)