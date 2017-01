INFORTUNIO ABATE: MILAN NEWS, IL CAPITANO KO A SAN SIRO. PROBLEMI AL GINOCCHIO DOPO UNO SCONTRO CON BRUNO ALVES (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Per Ignazio Abate è finita anzitempo la partita contro il Cagliari: il terzino del Milan è uscito dal campo per infortunio. Dopo una ventina di minuti di buon livello, nei quali si è messo in evidenza anche con due bei dribbling, Abate ha alzato bandiera bianca: problema al ginocchio per il difensore rossonero, vittima di un durissimo intervento da parte del roccioso centrale portoghese Bruno Alves. Abate si è accomodato a bordo campo per verificare le sue condizioni, poi quando ha capito di non poter rientrare sul terreno di gioco ha chiesto il cambio ed è stato sostituito: al suo posto al 27' è entrato Luca Antonelli. Un vero peccato l'infortunio del capitano del Milan, che prima della partita ha parlato ai compagni nel cerchio del centrocampo per caricarli in vista della partita contro il Cagliari. Seguiranno aggiornamenti sul suo infortunio e le sue condizioni fisiche, ma resta il fatto che si tratta di una brutta tegola per Vincenzo Montella.

