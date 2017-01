INFORTUNIO PERIN/Genoa news, il portiere finisce ko a Marassi (ultime notizie, oggi 8 gennaio 2017)

INFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: IL PORTIERE ESCE IN LACRIME. PROBLEMI AL GINOCCHIO SINISTRO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Mattia Perin esce dal campo al 9' di Genoa-Roma per un problema al ginocchio sinistro. Il portiere rossoblù, al 3', è subito il grande protagonista del match: i giallorossi hanno la grande chance per passare in vantaggio con Edin Dzeko, ma un super riflesso di Perin ha impedito agli ospiti di siglare l'1-0. Il miracolo sul bosniaco è costato però carissimo all'estremo difensore del Genoa, che al 5' si è accasciato a terra, chiedendo l'aiuto dei sanitari. Perin ha provato a restare in campo ma presto è stato costretto ad arrendersi. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco Lamanna. Ancora non si conosce l'entità dell'infortunio capitato allo sfortunato portiere del Genoa, ma le immagini non lasciano presagire niente di buono. Perin è seduto in panchina, in lacrime, con la testa tra le mani. Si attendono ulteriori novità.

