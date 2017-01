Lazio-Crotone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi 8 gennaio)

DIRETTA LAZIO-CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI 8 GENNAIO) - Lazio-Crotone, diretta dall'arbitro Fabio Maresca della sezione Aia di Napoli, si gioca domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00 e sarà una delle sfide che completeranno il programma dell'ultima giornata d'andata del campionato di Serie A. Motivazioni differenti tra le due squadre, con la formazione allenata da Simone Inzaghi che ha la ghiotta opportunità di arrivare al giro di boa a quota trentasette punti. Impensabile ad inizio stagione, quando l'annata dei biancocelesti era letteralmente iniziata tra le polemiche. In casa calabrese invece, passata l'euforia per l'approccio con la prima storica stagione nel massimo campionato del sodalizio rossoblu, c'è da fare preziosi punti salvezza. Pur dovendo recuperare ancora l'incontro con la Juventus, la squadra di Davide Nicola è a quota nove punti, a cinque lunghezze dall'Empoli quartultimo. Salvezza non impossibile ma rispetto a un girone d'andata avaro di soddisfazioni al Crotone servirà un netto cambio di passo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI LAZIO-CROTONE DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)

La Lazio prima di Natale è incappata in una sconfitta sul campo dell'Inter sin troppo severa nel punteggio. Battere il Crotone sarà però impresa complicata alla luce delle assenze con cui i capitolini dovranno affrontare l'incontro: privi di Lulic e Felipe Anderson squalificati e di Keita impegnato in Coppa d'Africa, i biancocelesti dovranno trovare soluzioni inedite in attacco per evitare di far sfumare una grande occasione per chiudere l'andata a ritmo di record.

Dopo la delusione patita nel derby, la Lazio aveva saputo mettere in campo una grande reazione, andando ad espugnare il campo della Sampdoria che stava volando in casa prima del confronto con i biancocelesti e piegando in casa la Fiorentina in un match molto difficile, in cui Immobile e compagni hanno dimostrato all'occorrenza anche di saper soffrire. Contro l'Inter, dopo un ottimo primo tempo, c'è stato invece un vero e proprio crollo nella ripresa, con tre reti incassate e la squadra che ha visto di nuovo allontanarsi la Roma al secondo posto. Il Crotone aveva dato importanti segnali lottando fino all'ultimo minuto sul campo del Milan, in una partita persa dai calabresi anche immeritatamente, e poi trovando la seconda vittoria stagionale in casa, fondamentale perché ottenuta in uno scontro diretto per la salvezza come quello contro il Pescara. A Udine però nell'ultima sfida disputata in campionato, visto il rinvio del match prenatalizio contro la Juventus, i pitagorici sono caduti in vecchi difetti, cedendo di nuovo il passo agli avversari con un secco zero a due.

Non ci sono precedenti ufficiali tra Lazio e Crotone che nella loro storia non si sono mai trovate di fronte neppure in Coppa Italia. Battendo i calabresi la Lazio chiuderebbe il girone d'andata a trentasette punti, per Inzaghi sarebbe il secondo miglior rendimento a metà campionato per un tecnico durante l'era-Lotito. Solo Petkovic ha fatto meglio girando a trentanove nella stagione 2012/13. Il Crotone finora non ha mai vinto in trasferta ed anzi nelle partite disputate fuori casa è riuscito a racimolare solamente un punto, nel match disputato in casa della Fiorentina. Lazio sempre in difficoltà nei secondi tempi: la squadra di Inzaghi finora ha incassato ventuno gol in campionato, dei quali soltanto tre nei primi tempi (record finora nei campionati europei di livello più alto) e ben diciotto nei secondi.

Nonostante le assenze tra le fila biancocelesti, la differenza tecnica tra le due squadre e il rendimento esterno dei calabresi suggeriscono ai bookmaker quote molto sbilanciate a favore dei padroni di casa. Vittoria della Lazio offerta da William Hill a 1.30 e pareggio proposto ad un moltiplicatore di 6.00 dalla stessa agenzia, mentre l'eventuale colpaccio rossoblu viene quotato 12.50 da Unibet. Sarà il canale Premium Calcio 1 HD per gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium ed il canale Sky Calcio 2 HD (numero 252 del satellite) per gli abbonati Sky a trasmettere in diretta tv per gli appassionati Lazio-Crotone, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00, potrà essere vista anche con un collegamento internet, con gli abbonati Mediaset Premium che potranno usufruire della diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, mentre gli abbonati Sky potranno collegarsi su skygo.sky.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI LAZIO-CROTONE DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)