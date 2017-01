Pagelle/ Chievo-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CHIEVO-ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - E’ appena terminato il primo tempo del match tra Chievo e Atalanta, valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A: andiamo dunque a vedere le nostre pagelle di questo primo parziale con i voti assegnati ai migliori e ai peggiori giocatori delle due formazioni visti in campo fino ad ora. La sfida al Bentegodi, ha visto almeno in questi primi 45 minuti l’assoluto dominio dei colori nerazzurri: il due a zero giunto all’intervallo è infatti frutto di un controllo del campo e del pallone pressochè assoluto. Chievo dunque visto davvero senza tono e con gravi problemi nella protezione dell’esterno affidate a Frey (Voto 5.5) e Gobbi (Voto 5.5): non sono state infatti poche le occasioni in cui sono stati i centrali e nello specifico proprio Dainelli (Voto 6.5) chiamati a coprire più spazio di quanto di solito gli compete. Più che positiva invece la prestazione dell’Atalanta di Gasperini, che con il Papu Gomez (Voto 7), a secco da novembre mette a segno i due gol che modificano il tabellino di questo match: il primo arriva già al terzo minuto di gioco, quando Petagna (Voto 7.5) fa partire un’azione da manuale del calcio, con Freuler (Voto 6.5) che serve con grande umiltà l’argentino in maniera millimetrica. La doppia per i nerazzurri arriva al 23’ su iniziativa di Spinazzola: fino al fischio finale dell’arbitro l’atalanta fa davvero quello che vuole nella metà campo del Chievo e in diverse occasioni sia Kurtic (Voto 6) che Petagna, che Conti (Voto 6.5) sfiorano la tripla. Solo a 4 minuti dal fischio di fine del primo tempo, arriva il terzo gol dell’Atalanta, firmato questa volta da Conti, in netto rispolvero rispetto a quanto visto nei primi minuti di questo incontro.

VOTO PARTITA 6 – Match interessante ma senza dubbio almeno al momento a senso unico verso l’Atalanta. VOTO CHIEVO 5 – Squadra assente in tutti i 45 minuti dell’incontro. Gli errori collettivi non vengono salvati dalla buona prestazione di alcuni clivensi. MIGLIORE CHIEVO BIRSA 6 – Il clivense mette tutto se stesso e si vede, arrivando a mettere in difficolta l’Atalanta, per quanto è in grado di fare. Il suo continuo movimento in avanti e indietro impegna in maniera consona il centrocampo bergamasco. PEGGIORE CHIEVO N. FREY 5 – Il difensore esterno del Chievo appare in completo blackout e più di una volta Dainelli deve correre per coprire, per quanto può le sue sviste e i buchi creati, ottimamente sfruttati dall’attacco nerazzurro.

VOTO ATALANTA 7 - Il match vede la firma della formazione di Gasperini dal primo all’ultimo minuto: bel gioco e di grande qualità, i nerazzurri nel primo tempo fanno quello che vogliono in campo al Bentegodi.VOTO MIGLIORE ATALANTA PETAGNA 7.5 - Dietro ai gol di Papu Gomez e Conti c’è il numero 29 della formazione bergamasca. Sua le iniziative più brillanti viste in campo oggi, Petagna è in grado di beffare senza grosse difficoltà la difesa clivense. VOTO PEGGIORE ATALANTA KURTIC 5 – Dopo qualche erroraccio nei primo quarto d’ora di questo primo tempo di Chievo Atalanta, lo sloveno spreca un’occasione importantissima per mettere a segno la tripla al 34’. VOTO ARBITRO (La Penna) 5 - Per l’esordiente nella massima serie il giudizio per il momento non è positivo. Tante troppe sviste, solo in parte rimediate dai suoi assistenti. Clamoroso il tocco di mano in area di Dainelli, chiaramente non visto al 40’ che costa al Chievo non poco anche in termini di morale. (Michela Colombo)

br/>© Riproduzione Riservata.