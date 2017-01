Pagelle/ Genoa-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE GENOA-ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Vediamo quali sono le pagelle del primo tempo di Genoa-Roma, con migliori e peggiori per ciascuna squadra nei 45 minuti che si sono giocati a Marassi. La Roma chiude avanti uno a zero il primo tempo del Luigi Ferraris, grazie ad una autorete firmata Izzo al trentacinquesimo. L'inizio dell'incontro regala grandi emozioni, coi rossoblu che sfiorano il vantaggio al 1' con un tiro angolato di Laxalt, su cui Szczesny si oppone con grande prontezza. La Roma risponde con Dzeko, ma l'attaccante dei capitolini deve fare i conti con un Perin in forma straordinaria. Il portiere del Genoa deve abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio, al suo posto entra Lamanna che si fa trovare pronto su una conclusione violenta di Dzeko dalla distanza. Poco può sulla sassata di Naniggolan, che non trova la porta di pochissimo. Su un cross di Bruno Peres, Izzo devia in rete e regala l'uno a zero agli ospiti. La reazione ligure non tarda ad arrivare e con Ninkovic il Genoa sfiora il gol del pareggio. Il palo, però, salva la Roma. Squadre ora negli spogliatoi per rifiatare con l'intervallo.

VOTO GENOA 6,5 Tanto cuore e molta grinta. Manca un po' di qualità, quella che dovrebbe portare il calciomercato. MIGLIORE GENOA L. Rigoni 6,5 Fa un po' di tutto in mezzo al campo. Corre e imposta, apprezzabile il suo approccio. PEGGIORE GENOA Cofie 5 Confusionario e impreciso, vero anello debole del grifone.

VOTO ROMA 7 La squadra di Spalletti macina gioco e si rende costantemente pericolosa. Per passare in vantaggio deve però chiedere aiuto a Izzo, che con una deviazione beffarda regala l'1-0 ai capitolini. MIGLIORE ROMA Szczesny 7 La sua parata su Ninkovic vale quanto un gol. Grande risposta al tiro del giocatore rossoblu. PEGGIORE ROMA De Rossi 6 Meno brillante del solito, prova appena sufficiente. (Jacopo D'Antuono)

br/>© Riproduzione Riservata.