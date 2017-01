Pagelle/ Juventus-Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE JUVENTUS-BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Fine primo tempo in Juventus-Bologna, dunque è il momento delle nostre pagelle: i voti dei migliori e i peggiori per ciascuna squadra del posticipo domenicale nella diciannovesima giornata di Serie A. Tutto secondo copione allo Juventus Stadium dove i padroni di casa, al termine della prima frazione di gioco, sono avanti per 2 a 0 sul Bologna. Agli uomini di Allegri bastano 7 minuti per sbloccare la contesa, assist di Pjanic (6,5) per Higuain (7) che calcia al volo e non lascia scampo a Mirante (6) portando così in vantaggio la Juve. Buona reazione da parte degli ospiti che si esprimono con personalità in mezzo al campo, Di Francesco (6,5) scalda le mani a Neto (6) senza però metterlo in seria difficoltà, mentre Krejci (6) non riesce a inquadrare la porta avversaria. Dall'altra parte del campo, dopo che Marchisio (6) dalla distanza costringe Mirante a rifugiarsi in corner, Oikonomu commette una leggerezza atterrando Sturaro (6,5) dentro l'area di rigore, Mariani non ci pensa un secondo e indica il dischetto, dagli undici metri Dybala (7,5) spiazza Mirante e mette la palla nell'angolino per il raddoppio.

VOTO JUVENTUS 7 - Bianconeri cinici e concreti in controllo assoluto della gara, avanti di due gol a metà gara ora hanno il coltello dalla parte del manico. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - L'errore dal dischetto in Supercoppa è già un lontano ricordo, questa sera l'italo-argentino incanta il pubblico con le sue giocate e firma la rete del raddoppio proprio dagli undici metri. PEGGIORE JUVENTUS: LICHTSTEINER 5,5 - Qualche svarione di troppo che gli costa l'ammonizione e, essendo diffidato, gli farà saltare la prossima gara di campionato.

VOTO BOLOGNA 5,5 - Al momento il risultato non sta premiando l'audacia degli ospiti che anche sullo 0-1 non hanno rinunciato a giocare mettendo pressione ai bianconeri, ma ci vuole ben altro per prevalere sulla corazzata di Allegri. MIGLIORE BOLOGNA: F. DI FRANCESCO 6,5 - È quello che si dà più da fare nelle fila dei felsinei, facendo ammonire Lichtsteiner e scaldando le mani di Neto. PEGGIORE BOLOGNA: DESTRO 5 - Assente ingiustificato di questo primo tempo, l'ex centravanti della Roma non ha praticamente toccato il pallone e non è mai entrato in azione. (Stefano Belli)

