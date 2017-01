Pagelle/ Lazio-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE LAZIO-CROTONE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Non sono mancate le emozioni nella prima frazione di gioco tra Lazio e Crotone, all'Olimpico di Roma a scaldare l'ambiente ci pensano i ventidue in campo, in particolare i padroni di casa che hanno avuto diverse palle gol per sbloccare la contesa senza però riuscire nell'intento. La prima occasione è per Immobile (6) che viene chiuso in calcio d'angolo, poco dopo viene annullato un gol a Lombardi (6,5) per un fuorigioco millimetrico. Più tardi sale in cattedra Festa (7,5) che prima nega il gol a Immobile e più tardi si ripeterà per due volte con Parolo (6). Nel frattempo la Lazio sbaglia anche il calcio di rigore con Biglia (5) che dal dischetto il pallone sulla traversa graziando il Crotone che al 37' andrà vicino al gol con Falcinelli (6,5), decisivo l'intervento di Marchetti (7) che blinda così la sua porta. Adesso vedremo se anche oggi nella ripresa la Lazio calerà alla distanza oppure riuscirà a mantenere gli stessi ritmi del primo tempo.

VOTO LAZIO 6 - I biancocelesti impiegano qualche minuto a carburare, dopodiché alzano il baricentro mettendo pressione agli avversari, tante occasioni per gli uomini di Simone Inzaghi che con un po' di cinismo e precisione sotto porta avrebbero sicuramente sbloccato il punteggio. MIGLIORE LAZIO: MARCHETTI 7 - Un solo intervento per l'estremo difensore della Lazio, ma decisivo, su Falcinelli, che consente ai padroni di casa di non incassare lo 0-1 dopo aver fallito tante palle gol in precedenza. PEGGIORE LAZIO: BIGLIA 5 - Dagli undici metri ha la grossa chance di portare in vantaggio i biancocelesti ma sbaglia il rigore centrando la traversa, giornata no finora per l'argentino.

VOTO CROTONE 6 - Un primo tempo di sofferenza per gli ospiti che se non altro, grazie agli interventi di Festa e agli errori degli avversari, sono riusciti a non prendere gol e ora confidano nel calo della Lazio nel secondo tempo. MIGLIORE CROTONE: FESTA 7,5 - Con le sue prodezze su Immobile e Parolo sta tenendo pienamente in partita i suoi, grazie a lui nessuno sta avvertendo la mancanza di Cordaz. PEGGIORE CROTONE: STOIAN 5,5 - Con un'ingenuità ha rischiato di compromettere la gara dei suoi atterrando Lombardi dentro l'area, per sua fortuna Biglia sbaglia e grazia la formazione di Nicola. (Stefano Belli)

br/>© Riproduzione Riservata.