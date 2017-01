Pagelle/ Milan-Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN-CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Milan-Cagliari, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Allo Stadio Olimpico le formazioni sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. Nel corso del primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto creando però le occasioni più pericolose in corso d'opera, quando cioè si aprono più spazi. I granata faticano ad orchestrare una manovra prolungata e si affidano agli spunti dei singoli lasciano in difficoltà Belotti. Gli ospiti di Juric invece schiacciano gli avversari per gran parte della frazione ricacciandoli nelle retrovie e sfiorando in particolare la rete con il tiro di prima intenzione di Simeone al 40', parato in angolo da Hart. Milan e Cagliari si giocano oggi il primo anticipo della diciannovesima e ultima gara d'andata della nostra Serie A. Entrambe arrivano da due bei risultati: i rosso-neri sono tornati da Dubai con la supercoppa sulle spalle mentre i sardi hanno portato a casa tre punti pazzeschi in rimonta contro il Sassuolo. Il Milan deve tornare alla vittoria in campionato dopo il pareggio casalingo con l'Atalanta (i rossoneri hanno perso una sola partita in casa), il Cagliari deve lottare invece contro un pessimo andamento esterno, solo quattro punti sui ventitre conquistati. Gli allenatori non stravolgono le formazioni: Montella schiera il suo solito 4-3-3 con Locatelli (voto 5,5) preferito a Bertolacci e Pasalic (voto 5,5) a Kucka. Per il resto confermati davanti Suso (voto 6), Bacca (voto 5) e Niang (voto 5,5). Dietro di lui Bonaventura (voto 6,5) assieme ai due citati prima. Difesa fissa con Abate (voto 6,5), Romagnoli (voto 6), Paletta (voto 6) e De Sciglio (voto 6) davanti a Donnarumma (voto 6). Rastelli conferma Rafael (voto 6) tra i pali (Storari sempre più ad un passo dal Milan). Torna Capuano (voto 5,5) sulla sinistra a far compagnia a Alves (voto 6,5), Ceppitelli (voto 6) e Pisacane (voto 6,5). In mezzo al campo mezz'ale Dessena (voto 6) e Isla (voto 6) e Di Gennaro (voto 6,5) mediani. Davanti preferito il giovane Barella (voto 6) a Joao Pedro. Ancora ai box Borriello, davanti Farias (voto 5,5) e Sau (voto 6). Il risultato di fine primo tempo è di 0-0. Occasioni da una parte e dall'altra in una partita piacevole.

VOTO MILAN 6 Ottimo inizio, cala dopo dieci minuti. Troppi errori tecnici. MIGLIORE MILAN BONAVENTURA 6,5 L'unico che da vita ad azioni pericolose. PEGGIORE MILAN BACCA 5 Gli piace svariare ma è troppo lontano dalla porta, butta via due contropiedi.

VOTO CAGLIARI 6 Partita di sacrificio e di difesa. Butta via tanti contropiedi. MIGLIORE CAGLIARI BRUNO ALVES 6,5 Stazza fisica imponente. PEGGIORE CAGLIARI FARIAS 5,5 Manca la sua rapidità nelle azione sarde. (Francesco Gallo)

