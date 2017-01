Pagelle/ Sassuolo-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SASSUOLO-TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci arrivati alle pagelle del primo tempo di Sassuolo-Torino, con i voti a migliori e peggiori di ogni squadra in questi 45 minuti al Mapei Stadium. Eusebio Di Francesco punta sul suo classico 4-3-3 con Consigli (voto 6) tra i pali protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Lirola (voto 6), Letschert (voto 6), Acerbi (voto 6,5) e Peluso (voto 5,5). Emergenza a centrocampo viste le assenze per squalifica di Pellegrini e Mazzitelli e per infortunio di capitan Magnanelli e così in cabina di regia ha oggi la sua chance il giovanissimo Sensi (voto 5) affiancato quest'oggi dall'ultimo arrivato Aquilani (voto 5,5) e Ragusa (voto 6) che ha abbassato il suo raggio d'azione. Tridente d'attacco guidato come al solito da Defrel (voto 4,5) e completato da Ricci (voto 5) e dal recuperato in extremis Politano (voto 5,5). Anche Sinisa Mihajlovic schiera il suo Torino col 4-3-3 col portierone inglese Hart (voto 6), capitan Moretti (voto 6,5) e Rossettini (voto 6) sono i due centrali mentre Zappacosta (voto 7) ed il giovanissimo Barreca (voto 6) sono confermati sulle corsie laterali. Le chiavi del gioco sono affidate a Valdifiori (voto 6,5) coadiuvato quest'oggi da Benassi (voto 6) e Obi (voto 6) che prende il posto dell'acciacato Baselli. Solito trio d'attacco composto da Ljajic (voto 5), Belotti (voto 6,5) e Iago Falque (voto 6), col nuovo acquisto Iturbe in panchina pronto a subentrare.

VOTO SASSUOLO 5: Primi quarantacinque minuti assolutamente deludenti per i padroni di casa che hanno sofferto il gioco del Torino che ha dominato impedendo alla squadra di Di Francesco di creare pericoli nell'area di rigore. L'allenatore degli emiliani è stato anche costretto a modificare il modulo di gioco per cercare di ovviare al dominio granata. MIGLIORE SASSUOLO ACERBI VOTO 6,5: Il centrale neroverde sta giocando con la fascia da capitano che sembra avergli dato ulteriore fiducia visto che finora sta reggendo la retroguardia emiliana praticamente da solo visto che è stato sempre protagonista nel fermare le sortite granata. PEGGIORE SASSUOLO DEFREL VOTO 4,5: Il centravanti francese non è certamente ben supportato dalla sua squadra che sta faticando non poco a reggere l'urto degli ospiti che non hanno concesso nulla ai padroni di casa. L'ex giocatore del Cesena ha comunque fatto poco per aiutare la manovra emiliana a trovare qualche sbocco negli ultimi venti metri.

VOTO TORINO 6,5: Alla squadra di Mihajlovic manca solamente il gol che avrebbe ampiamente meritato per quanto prodotto nel corso della prima frazione di gioco. I granata hanno anche costretto Di Francesco a cambiare il modulo di gioco per cercare di limitare le iniziative degli ospiti che cercheranno di conquistare i tre punti nella ripresa. MIGLIORE TORINO ZAPPACOSTA VOTO 7: Il laterale destro ha spinto con continuità sulla sua corsia di competenza riuscendo a mettere in area di rigore tantissimi palloni utili per i propri compagni che però non sono riusciti a sfruttarli al meglio. Ha anche tentato la conclusione di sinistro in due occasioni mettendo però ampiamente sopra la traversa. PEGGIORE TORINO LJAJIC VOTO 5: Il serbo sembra soffrire la concorrenza che l'ultimo arrivato Iturbe ha notevolmente aumentato. Il numero 10 ha sbagliato tantissimo anche controlli di palla banali per un talento come lui che ha fatto intravedere la sua classe solo al 46' quando è riuscito a liberarsi alla grande sulla linea di fondo. (Marco Guido)

