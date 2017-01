PAGELLE UDINESE-INTER (1-2): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Udinese-Inter termina con il risultato di 2-1 in favore dei nerazzurri. Decide il match una doppietta di Perisic, sicuramente migliore in campo assieme a Duvan Zapata. Tra i peggiori troviamo invece D'Ambrosio e Karnezis.

VOTO PARTITA 7 - Mille emozioni alla Dacia Arena. La gara delle 12:30 tra Udinese e Inter è avvincente sin dalle prime battute di gioco. VOTO UDINESE 6,5 - L'ottimo primo tempo viene vanificato da una ripresa opaca. Gli errori difensivi danneggiano una squadra che non avrebbe meritato la sconfitta. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'UDINESE VOTO INTER 6 - Il massimo con il minimo sforzo. I nerazzurri vincono grazie a una doppietta di Perisic e ottengono il quarto successo consecutivo. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'INTER VOTO ARBITRO (Doveri) 6 - Il direttore di gara non sbaglia niente. Giusti i cartellini estratti in un match non di complicata lettura. Nel primo tempo segnalato un fuorigioco inesistente a Perisic: colpa dell'assistente.

PAGELLE UDINESE-INTER: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Udinese-Inter, 1-1 il parziale: i voti di migliori e peggiori di ciascuna squadra. In uno stadio tutto esaurito, i nerazzurri scendono in campo con il 4-2-3-1. Il tecnico Pioli sceglie Banega e manda in panchina Joao Mario: questa la scelta più importante dell'ex Lazio. L'Inter si affida ad Handanovic tra i pali, quindi difesa a quattro con D'Ambrosio, Murillo, Miranda e Ansaldi. In mediana troviamo la coppia Brozovic-Kondogbia; Perisic, Banega e Candreva sono i tre alle spalle di Icardi. L'Udinese risponde con il 4-3-3: Widmer e Samir sono i terzini mentre Felipe e Danilo i due centrali davanti a Karnezis. A centrocampo spazio per Fofana, Kums e Jankto. Tridente offensivo formato da Zapata, Thereau e De Paul. Pronti, via. I ritmi sono subito altissimi, con l'Udinese che non approfitta di un errore in rinvio di Handanovic: Jankto (7) tenta la battuta a rete ma il suo tentativo finisce fuori. Al 5' gran destro dalla distanza di Fofana (6,5) che chiama al grande intervento il portiere nerazzurro. L'Udinese gioca meglio dell'Inter e passa meritatamente in vantaggio al 17: break di Samir (7) che si infila nella mediana nerazzurra e serve Jankto. Il centrocampista friulano si infila tra D'Ambrosio (4,5) e Murillo (5), entra in area e fa secco Handanovic (6) con un sinistro imprendibile. La difesa interista torna a subire gol dopo tre partite di imbattibilità. Al 20' palo dell'Udinese con De Paul (6): fa tutto Zapata (6,5) sulla sinistra, che raggiunge il fondo e apparecchia per la deviazione a centro area del compagno. Il legno salva l'Inter, che rischia ancora tantissimo al 22', quando il solito Jankto mette il turbo, lascia sul posto Murillo e carica una conclusione che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Nel finale altra doppia occasione per l'Udinese, prima con un tiro-cross di De Paul salvato da Handanovic, poi con una deviazione di Widmer (6), che manca il 2-0 dal limite dell'area piccola. Nel primo dei 2' di recupero concessi da Doveri, l'Inter trova il pareggio con Perisic (6,5): il croato raccoglie un assist di Icardi (6) e beffa Karnezis (5,5) sul proprio palo. All'intervallo le due squadre vanno negli spogliatoi in perfetta parità: 1-1 alla Dacia Arena.

VOTO PARTITA 7 - Match interessante sin dalle prime battute di gioco. Ritmi alti e tante occasioni da gol. VOTO UDINESE 7 - Ottima partita dei padroni di casa, che terminano il primo tempo meritatamente in vantaggio. I friulani avrebbero potuto incrementare il loro bottino ma non sono stati precisi nei momenti clou. Prestazione ordinata degli uomini di Del Neri. Peccato per l'errore difensivo nel finale. MIGLIORE UDINESE SAMIR 7 - Il gol è di Jankto ma gran parte del merito va proprio a Samir. L'azione parte dai suoi piedi, con uno strappo straordinario che regala l'1-0 ai bianconeri. Bene anche in difesa contro Candreva. PEGGIORE UDINESE KUMS 6 - Buona la marcatura su Kondogbia ma qualche errore di troppo penalizza la sua prestazione.

VOTO INTER 5 - Centrocampo mediocre e fase difensiva da rivedere. Pioli dovrà cambiare qualcosa in vista della ripresa. MIGLIORE INTER PERISIC 6,5 - Difficile trovare note positive in questo primo tempo nerazzurro. Il croato, per lo meno, cerca di mettere in difficoltà l'Udinese con le sue fiammate sulla sinistra. Suo, inoltre, il gol che vale l'1-1. PEGGIORE INTER D'AMBROSIO 4,5 - Tutti i maggiori pericoli arrivano dalla sua zona di competenza: il gol, il tiro di Jankto e il palo. Il terzino interista è tuttavia in buona compagnia. VOTO ARBITRO (Doveri) 5,5 - La sua direzione è ottima ma gli assistenti non sempre gli danno una mano. Inesistente il fuorigioco segnalato poco prima della mezzora a Perisic. (Federico Giuliani)