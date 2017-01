Probabili formazioni/ Genoa-Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 19^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Genoa-Roma è una delle partite più importanti nel panorama della diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 15 di domenica 8 gennaio. Genoa a caccia di riscatto dopo qualche prestazione poco brillante, l’obiettivo rimane l’Europa ma per il momento il Grifone è in forte ritardo. La Roma dal canto suo vuole continuare a mettere pressione sulla Juventus e per questo motivo ha bisogno di vincere su un campo dove i bianconeri erano caduti rovinosamente. Possiamo quindi andare a vedere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Genoa-Roma.

GENOA-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Genoa-Roma, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Genoa) vale 4,00; il segno X (pareggio) vale 3,75 mentre il segno 2 (vittoria Roma) porta in dote 1,87 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Rincon ha salutato, Miguel Veloso è ai box: emergenza a centrocampo per Ivan Juric che dovrebbe mandare in campo un Cofie che potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. L’alternativa è Ntcham, che però fino a qui ha convinto poco; in ogni caso sembra certo l’arretramento di Luca Rigoni che giocherà sulla linea mediana, con Ninkovic e Ocampos che dunque saranno contemporaneamente titolari sulla trequarti, fungendo da supporto a Giovanni Simeone che, con il passaggio di Pavoletti al Napoli, diventa per il momento la prima punta titolare. Per il resto la formazione sembra fatta: tra i pali torna Perin, l’ex Nicolas Burdisso comanderà la difesa avendo come supporto Izzo da una parte e Munoz dall’altra. Attese poche sorprese anche per quanto riguarda le corsie laterali: sulla destra Lazovic si prende la maglia a scapito di un Edenilson che comunque potrebbe essere utile nel secondo tempo, a sinistra non ha rivali Diego Laxalt che si è imposto come uno dei migliori giocatori nella prima parte della stagione del Genoa.

Luciano Spalletti deve fare i conti con la solita coperta corta in difesa: nuovo stop per Vermaelen, possibile forfait di Manolas. Il greco potrebbe comunque essere portato in panchina; in campo invece andrebbero Rudiger, che stringerebbe al centro, e Fazio lasciando la fascia destra a Bruno Peres che tornerebbe così a giocare nel suo ruolo naturale. A sinistra ballottaggio tra Emerson Palmieri e l'ormai recuperato Mario Rui, con il primo che resta favorito; per quanto riguarda il centrocampo la buona notizia è il recupero di Leandro Paredes, ma al momento la coppia De Rossi-Strootman funziona alla perfezione e Spalletti non la dovrebbe cambiare. Per sopperire all'assenza di Salah (impegnato in Coppa d'Africa) Perotti cambierà corsia andando a giocare a destra; dall'altra parte agirà invece El Shaarawy che oggi avrà una possibilità importante di lasciare il segno, sulla trequarti conferma scontata per Nainggolan così come per Dzeko, che a Marassi cercherà il nuovo aggancio a Mauro Icardi nella classifica marcatori.