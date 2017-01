Probabili formazioni/ Juventus-Bologna: quote, le ultime novità live (Serie A 19^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (SERIE A 19^ GIORNATA, OGGI 8 GENNAIO 2017) - Juventus-Bologna è la partita che chiude il programma della diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 gennaio. Lo scorso anno i felsinei furono la squadra che, pure tra le mura del Dall’Ara, fermò a 15 vittorie in fila la grandissima striscia della Juventus; quest’anno la formazione di Roberto Donadoni appare maggiormente in difficoltà dal punto di vista di gioco e classifica. Può però approfittare di una Juventus senza qualche pedina importante e per di più con il morale basso per aver perso il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana. Ci aspetta quindi una partita che potrebbe essere ben più interessante di quanto non dica la classifica; nell’attesa possiamo analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Juventus-Bologna.

JUVENTUS-BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Bologna, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,18; il segno X (pareggio) vale 6,50 mentre il segno 2 (vittoria Bologna) porta in dote 18,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri fa la conta dei presenti e degli assenti: Lemina partito per la Coppa d’Africa si aggiunge agli infortunati, ma dal Genoa è arrivato Tomas Rincon. El General può essere titolare subito: servirebbe sicuramente per dare fiato a uno Sturaro che nelle ultime settimane del 2016 ha giocato molto. Dipenderà da come Allegri l’abbia visto nel corso dei primi allenamenti; la soluzione più probabile è quella della prudenza, dunque Sturaro titolare con Marchisio da playmaker e Khedira mezzala destra. In difesa le scelte sono invece obbligate: anche Benatia è volato in Gabon e, con Bonucci ancora ai box, Rugani farà di nuovo coppia con Chiellini, con Lichtsteiner che agirà sulla fascia destra ed Evra che invece sarà a sinistra (Dani Alves e Alex Sandro sono infortunati). Pjanic viene confermato nella posizione di trequartista: l’alternativa è Dybala alle spalle di Higuain e Mandzukic, più facile però che la Joya sia impiegato da seconda punta con il Pipita al suo fianco. Attenzione alla suggestione Pjaca: il giovane croato ha recuperato e con lui in campo ci sarebbe un tridente vero e proprio (con Cuadrado a giocarsi il posto con Dybala per la fascia destra).

Il Bologna non riesce a recuperare Verdi per lo Juventus Stadium: una tegola per Roberto Donadoni che conterà dunque sul supporto di Mounier, ricordando come lo scorso anno fu proprio il francese a sbloccare la partita di Torino (la Juventus vinse poi 3-1). Con lui nel tridente offensivo agiranno Destro, come prima punta, e Krejci che in brevissimo tempo ha dimostrato di essere il vero insostituibile di questa squadra; a centrocampo invece è ancora ballottaggio tra Viviani e Taider, con il primo in campo Nagy si sposterà dalla posizione di regista andando a giocare come interno, con Dzemaili che in ogni caso dovrebbe avere il posto garantito dall'altra parte del campo. Pochi dubbi anche riguardo la difesa: Masina (la Juventus lo sta monitorando in chiave mercato) a sinistra, Krafth favorito a sinistra, in mezzo Gastaldello (cresciuto nelle giovanili bianconere, al pari del portiere Mirante che ha anche raggiunto la prima squadra) dovrebbe essere affiancato da Maietta, per una coppia centrale di esperienza (anche per questo motivo l'ex Verona dovrebbe avere la meglio su Oikonomou).