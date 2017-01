Probabili formazioni/ Milan-Cagliari: quote, le ultime novità live (Serie A 19^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan-Cagliari è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca a San Siro con calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 8 gennaio ed è dunque il primo dei due posticipi nel turno. Forte della Supercoppa Italiana in bacheca, il Milan si ripresenta ora al campionato con la ferma intenzione di riprendersi il terzo posto e avere così la possibilità di tornare a giocare in Europa; scarso finora il rendimento esterno del Cagliari, che però può giocare con la tranquillità data da una buona classifica in termini di corsa alla salvezza. Aspettando il calcio d’inizio a San Siro, sfogliamo in maniera più precisa le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan-Cagliari.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI

MILAN-CAGLIARI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan-Cagliari, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,40; il segno X (pareggio) vale 4,65 mentre il segno 2 (vittoria Cagliari) porta in dote 8,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - E’ un Milan praticamente al completo quello che gioca oggi, se si eccettuano le assenze datate di Calabria e Montolivo e quella di Mati Fernandez. Vincenzo Montella pensa anche alla Coppa Italia, e per questo potrebbe pensare di mischiare le carte: Antonelli e Bertolacci sono giocatori che, anche per qualche infortunio, hanno visto poco il campo nel corso della stagione e oggi potrebbero avere un’opportunità importante. E’ nei piani infatti la loro titolarità: a dare spazio ai due dovrebbero essere De Sciglio e Locatelli, i due giovani del vivaio che invece hanno tanti chilometri nelle gambe e dunque si godono il meritato riposo. Rispetto alla partita di Doha non dovrebbero esserci altri cambi: a centrocampo dovrebbe essere titolare Pasalic, e sarà di fatto lui a sostituire Locatelli giocando però come mezzala sinistra. Conferma per Kucka, così come per la coppia Paletta-Romagnoli e per Abate, uno degli stakanovisti di casa Milan. In attacco invece si va verso un’altra esclusione per Carlos Bacca e Niang: Montella scommette ancora su Lapadula e prova nuovamente la soluzione del tridente con Bonaventura da esterno sinistro. Imprescindibile invece Suso, anche perchè lo spagnolo, aspettando di chiudere eventualmente per Deulofeu, rimane l’unico credibile interprete del ruolo (Honda è in uscita e ha giocato pochissimo).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Anche il Cagliari ha recuperato quasi tutti i suoi infortunati di lungo corso, pur avendo recentemente perso Melchiorri. Massimo Rastelli se la gioca con il solito modulo, e ancora con qualche dubbio avvicinandosi al calcio d’inizio: Pisacane potrebbe soffiare il posto a Isla sulla fascia destra, se così fosse Marco Capuano dovrebbe giocare a sinistra a meno che il tecnico non giudichi già pronto il rientrante Murru. A centrocampo invece sono in tre per la maglia di regista, a spuntarla dovrebbe essere Davide Di Gennaro con Barella che dunque rimane in ballottaggio per la sostituzione dello squalificato Padoin (ma l’esperto Munari appare in vantaggio) o per la trequarti, dove Rastelli lo ha impiegato spesso ma dove il ritorno di Joao Pedro rende le cose complicate per il diciannovenne isolano. Dessena completerà il centrocampo, Bruno Alves e Ceppitelli saranno i centrali; in attacco invece Borriello è il solo insostituibile, anche qui ci sono tre giocatori per un posto ma, con Giannetti che parte in posizione defilata, la scelta si riduce ai soli Diego Farias e Sau. L’importanza tattica del brasiliano dovrebbe infine avere la meglio, ma non è affatto escluso che nel corso della partita possa esserci la staffetta tra i due giocatori. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI