Probabili formazioni/ Udinese-Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 19^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Udinese-Inter, che si gioca alle ore 12:30 di domenica 8 gennaio, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; ultima partita del girone di andata per le due squadre, che hanno obiettivi diversi ma arrivano ugualmente da un buon momento, avendo chiuso con segno positivo l’anno solare. L’Inter in particolare sta effettuando una grande rimonta in chiave terzo posto: ha vinto le ultime tre partite e sta dando la sensazione che la scelta di Stefano Pioli possa pagare dividendi sul lungo termine. Oggi però non sarà facile, perchè alla Dacia Arena l’Udinese sa di potersi prendere anche i tre punti. In attesa che arrivi il calcio d’inizio di questa bella sfida di campionato, possiamo andare a studiare in maniera più ravvicinata quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Inter.

UDINESE-INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Udinese-Inter, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Udinese) vale 3,90; il segno X (pareggio) vale 3,50 mentre il segno 2 (vittoria Inter) porta in dote 1,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Gigi Delneri ha ormai trovato la quadratura del cerchio e, anche se deve rinunciare a un paio di giocatori convocati per la Coppa d’Africa, non dovrebbe cambiare la sua formazione tipo. L’uico dubbio riguarda l’attacco, dove Ryder Matos e De Paul si giocano una maglia come esterno destro con licenza di accentrarsi: il primo al momento sembra essere favorito. Per il resto giocheranno i soliti: davanti a Karnezis la coppia centrale formata da Samir e capitan Danilo, Widmer sulla fascia destra e Felipe - passato brevemente dall’Inter - che si sistema a sinistra. A centrocampo qualche timida speranza di essere titolare ce l’ha Hallfredsson, ma Delneri dovrebbe confermare uno Jankto in crescita costante come mezzala, con Seko Fofana che agirà dall’altra parte e Kums che come sempre verrà schierato in qualità di playmaker davanti alla difesa. Nel tridente non ci sono particolari sorprese: Duvan Zapata sarà il riferimento centrale, Thereau avrà facoltà di spaziare e sarà utilissimo per riuscire ad allungare la squadra sulle ripartenze.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Tutti a disposizione di Pioli, che ha avuto qualche buona indicazione dal triangolare di Marbella: Murillo, doppietta a parte, dovrebbe essere titolare al centro dello schieramento difensivo, con Miranda a fargli compagnia. Come terzini ci sono D’Ambrosio e Ansaldi e, in questa zona di campo, si potrebbe registrare la partenza di Santon che non è riuscito a confermare la sua maglia da titolare. A centrocampo ha già salutato Felipe Melo: spazio quindi a Kondogbia, che è favorito su Joao Mario come si è visto nelle prime partite con la nuova guida tecnica. Il portoghese andrà in panchina a meno che non venga riciclato come trequartista; qui però è in grande ascesa Ever Banega, che sembrava essere ai margini del progetto e invece è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Favorito dunque l’argentino, che agirà al centro della linea che come sempre verrà completata da Candreva (un altro ex di questa partita, lo è ovviamente anche Handanovic) e Perisic, che ha sempre un passo di vantaggio su Eder. Naturalmente gioca Icardi, ma attenzione a Gabriel Barbosa che in amichevole ha trovato il primo gol nerazzurro e potrebbe avere ben più di un cameo nel secondo tempo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-INTER