Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore: si parte con Udinese Inter (Oggi 8 gennaio 2017, 19^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Siamo in attesa degli altri risultati della diciannovesima giornata di Serie A dopo che ieri ci sono state le vittorie di Empoli e Napoli rispettivamente contro Palermo e Sampdoria. Alle 12.30 si gioca alla Dacia Arena un bel Udinese-Inter che promette veramente tante sorprese. La gara regalerà emozioni e mette la squadra di Stefano Pioli di fronte all'ennesima svolta della sua stagione. Sicuramente la gara più interessante del pomeriggio è quella che si gioca al Luigi Ferraris dove si gioca un Genoa-Roma molto delicato soprattutto dopo la vittoria della squadra di Maurizio Sarri di ieri sera. Sfida avvincente anche per il Milan che ospita allo Stadio San Siro il Cagliari di Massimo Rastelli. Completano le partite delle ore 15.00 le sfide Chievo-Atalanta, Lazio-Crotone e Sassuolo-Torino. E' stata invece rinviata Pescara-Fiorentina. Si chiuderà la giornata stasera con la gara Juventus-Bologna e con la capolista che torna in campo dopo che si era fermata nel turno prima di Natale per andare a Doha a giocare la Supercoppa Italiana.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). NAPOLI CHE RIMONTA! - E' stato un inizio di 2017 entusiasmante per il Napoli e per i suoi tifosi. Dopo un primo tempo negativo in cui la squadra di Maurizio Sarri era andata sotto per un autogol di Hysaj nella ripresa è successo praticamente di tutto. Prima è arrivata l'espulsione di Silvestre per doppio giallo proprio quando la Samp rischiava di segnare il raddoppio poi il pareggio a tredici minuti dalla fine di Manolo Gabbiadini. Il Napoli negli ultimi venti minuti si proietta completamente nell'area di rigore della squadra di Marco Giampaolo, alzando il ritmo ma trovando pronto Puggioni in due occasioni prima su Gabbiadini e poi su Hamsik. Proprio all'ultimo minuto però arriva il gol di Lorenzo Tonelli al debutto in questa stagione e autore di una prestazione sontuosa. Con questa vittoria il Napoli aggancia la Roma e si porta a -4 dalla Juventus con le due squadre che giocheranno domani la loro gara del diciannovesimo turno.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). NAPOLI SOTTO ALL'INTERVALLO - Risultato momentanemente negativo per il Napoli di Maurizio Sarri è sotto all'intervallo della gara dello Stadio San Paolo contro la Sampdoria. La partita a dire il vero è stata anche abbastanza noiosa con poche occasioni e un episodio che al momento la decide. E' stato infatti Hysaj con un autogol a portare avanti i blucerchiati al minuto trenta. La squadra di casa ha complessivamente giocato meglio, senza però creare grandissime occasioni alla porta difesa da Cristian Puggioni. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa e se i due allenatori decideranno di effettuare delle sostituzioni. Di certo però la gara non è ancora finita e c'è tempo per gli azzurri di aprire il 2017 con un risultato migliore di quello che li vede al momento sotto per uno a zero. Da parte sua invece la Sampdoria può essere solo che soddisfatta di un risultato positivo nonostante poi dal punto di vista del gioco qualcosa sia mancato.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). LUCI AL SAN PAOLO - Il primo risultato della diciannovesima giornata di Serie A potrebbe avere una grandissima importanza nella lotta per la salvezza, perché l’Empoli ha fatto uno scatto molto significativo in classifica vincendo per 1-0 contro il Palermo la partita decisa dal calcio di rigore di Massimo Maccarone al 33’ minuto del secondo tempo. Con questi tre punti i toscani salgono a quota 17 mentre il Palermo resta fermo a 10. Sette lunghezze di ritardo rischiano di essere già una voragine per i rosanero, che nell’intero girone d’andata hanno ottenuto appunto solamente 10 punti e quindi come minimo dovranno cambiare passo nella seconda metà del campionato - e non è nemmeno detto che possa essere sufficiente. La sconfitta del Palermo è una brutta notizia anche per Crotone e Pescara, le altre due squadre che vedono allontanarsi il quartultimo posto. Alle ore 20.45 invece si tornerà a respirare aria di alta classifica con Napoli-Sampdoria: per i partenopei di Maurizio Sarri l’obiettivo è chiarissimo, vincere per agganciare la Roma al secondo posto almeno fino a domani pomeriggio e salire anche a -4 dal primato della Juventus, anche se con due partite in più. La cosa certa è che un altro verdetto molto interessante ci attende: parola al San Paolo…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^ GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). SI COMINCIA - Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Empoli-Palermo, partita che ci darà il primo dei dieci risultati della diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata ma anche la prima dell’anno solare 2017. Il match del Castellani sarà molto importante in ottica salvezza per entrambe le squadre, con l’Empoli che cercherà l’allungo sulle inseguitrici e il Palermo che vuole invece accorciare le distanze dai rivali che occupano il quartultimo posto, l’ultimo utile per salvarsi a fine stagione. Sfida dunque molto interessante, perché la posta in palio sarà decisamente alta. In prima serata poi la parola passerà al San Paolo, dove alle ore 20.45 si giocherà Napoli-Sampdoria: i partenopei di Maurizio Sarri saranno dunque la prima big a scendere in campo nel nuovo anno e puntano ad agganciare la Roma al secondo posto almeno per una sera in caso di vittoria. La cosa però che più conta per tutti gli appassionati è che il campionato sta per ricominciare: addio pausa, con Empoli-Palermo la parola torna al campo!

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). LE PIU’ MIGLIORATE - I risultati della 19^giornata di Serie a completeranno il girone d’andata del campionato 2016-2017: la Juventus di Massimiliano Allegri si laureata campione d’inverno con un turno d’anticipo, dopo il successo di misura sulla Roma prima della sosta. Rispetto alla stagione scorsa, ma con una partita in meno (recupero l’8 febbraio a Crotone), i bianconeri hanno raccolto 6 punti in più. Il miglioramento più netto spetta però alla Lazio: la squadra allenata da Simone Inzaghi è attualmente quarta in classifica a quota 34, mentre un anno fa di questi tempi aveva totalizzato 10 lunghezze in meno. La seconda squadra più migliorata è l’Atalanta, per il momento la maggiore rivelazione di questo torneo: per i bergamaschi 24 punti, 8 in più rispetto al bottino 2015-2016. Sul gradino più basso del podio il Genoa di Ivan Juric, che pure arriva da 3 sconfitte consecutive: il Grifone viaggia a quota 24 che significa +7 rispetto ad un anno fa. Considerando invece l’altro lato della medaglia, ovvero le formazioni che sono peggiorate rispetto al cammino della stagione scorsa, troviamo al primo posto l’Empoli che è passato dai 27 punti del gennaio 2016 ai 14 attuali (quindi una differenza di -13). Segue a ruota il Sassuolo che ha vissuto una prima parte di stagione decisamente travagliata, tra la necessità di gestire il doppio fronte campionato/Europa League e la marea di problemi fisici capitati ai giocatori: per i neroverdi di Di Francesco 17 punti, 12 in meno rispetto al 2015-2016. Male anche la Fiorentina che cede 11 lunghezze nel confronto tra il campionato in corso e quello passato (27-38).

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). GLI ASSISTMAN - Anche in Serie A, i goleador sono coloro che incidono maggiormente sui risultati delle partite ma è giusto parlare anche degli assistman. Nel campionato, e prima della 19^giornata, il migliore risulta José Callejon del Napoli: lo spagnolo ha già servito 15 assist dei quali 7 decisivi per un gol. Alle sue spalle, stando ai dati ufficiali forniti dalla Lega Serie A, un altro giocatore partenopeo ovvero Lorenzo Insigne, che si sta confermando un ottimo rifinitore: anche per lui 15 assist totali ma 5 vincenti. L’importanza degli esterni d’attacco nel gioco di Maurizio Sarri emerge anche da queste statistiche: se Mertens ha conquistato i titoli per le sue prodezze sottoporta, è giusta anche sottolineare il grande lavoro dei suoi collaboratori di fascia. Al terzo posto in questa graduatoria Felipe Anderson: come Insigne, anche il numero 10 della Lazio ha servito 5 assist decisivi ma 2 in meno in totale, 13. Seguono altri due giocatori abituati a muoversi sulle corsie esterne: Mohamed Salah della Roma e Antonio Candreva dell’Inter, per entrambi 13 assist totali e 4 vincenti. Tra i migliori assistman di questo girone d’andata anche l’argentino Lucas Castro del Chievo, che ha creato per i suoi compagni 10 occasioni: 4 di queste sono state convertite in rete.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (19^GIORNATA, 7-8 GENNAIO 2017). I MARCATORI - In attesa che maturino tutti i risultati della 19^giornata di Serie A, ricapitoliamo la situazione in classifica marcatori. Il capocannoniere con 14 gol (e ben 6 doppiette) è Mauro Icardi dell’Inter, che in questo turno sarà di scena a Udine alle ore 12:30 di domenica 8 gennaio. L’argentino ha realizzato tutte le sue reti su azione a parte una: quella dagli undici metri in Inter-Crotone 3-0 del 6 novembre 2016; in questo campionato, Icardi ha calciato un altro penalty nel match casalingo contro il Cagliari (16 ottobre), sprecando però l’occasione con un destro fuori dallo specchio della porta. Con i rigori ha avuto un rapporto problematico Andrea Belotti del Torino, secondo in classifica marcatori con 13 reti al pari del romanista Edin Dzeko. Il numero 9 granata, a segno nelle ultime 3 giornate di fila prima della sosta, ha cominciato con un errore dal dischetto nel turno d’apertura del torneo, in cui il Toro ha perso 3-2 sul campo del Milan; Belotti ha poi fallito anche il rigore calciato alla seconda giornata contro il Bologna, inducendo mister Sinisa Mihajlovic a cambiare tiratore (nello stesso match però ha messo a segno una tripletta). A 13 reti gli fa compagnia Edin Dzeko, letteralmente rinato dopo una prima stagione in Italia deludente: per il bosniaco 4 doppiette in questo campionato ed un calcio di rigore, trasformato in Sassuolo-Roma del 26 ottobre. A completare la top five dei marcatori in Serie A sono Dries Mertens, che ha eguagliato il suo massimo di reti nel nostro campionato (11, li aveva già segnati nella stagione d’esordio, 2013-2014) e Gonzalo Higuain (10 gol), il bomber più atteso dopo il clamoroso bottino dell’anno passato (36 reti).

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Si torna a giocare nel campionato di Serie A 2016-2017: esaurita la sosta natalizia, le 20 squadre sono in campo per la diciannovesima giornata, che concluderà anche il girone di andata. Un turno che precede di pochi giorni gli ottavi di Coppa Italia; partite dunque delicate dal punto di vista della gestione delle forze e del possibile turnover.

Il programma si sviluppa tradizionalmente su due giorni: sabato 7 gennaio si parte alle ore 18 con Empoli-Palermo mentre alle ore 20:45 avremo Napoli-Sampdoria. Domenica 8 invece si comincia alle 12:30 con Udinese-Inter; alle ore 15 si giocano Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina e Sassuolo-Torino. Due i posticipi: alle ore 18 Milan-Cagliari, alle ore 20:45 Juventus-Bologna.

Da ricordare che Juventus, Milan, Bologna e Crotone hanno una partita in meno, quella del diciottesimo turno che non si è giocata per dare spazio alla Supercoppa Italiana; nonostante ciò la Juventus si è già laureata campione d’inverno riprendendosi quel platonico titolo che un anno fa aveva lasciato al Napoli, poi sorpassato nel girone di ritorno. I bianconeri volano e contro il Bologna - che nella scorsa stagione fermò a 15 le vittorie consecutive di Allegri - vogliono nuovamente mettere i puntini sulle I; proverà invece a recuperare terreno la Roma, che ha chiuso bene il suo anno solare e deve tenere a distanza le avversarie dirette per il secondo posto.

A cominciare dal Napoli, la squadra che più di tutte non avrebbe voluto la sosta: i partenopei volano e attendono il ritorno di Milik e il sostegno di Pavoletti, di fronte una Sampdoria che invece sembra aver perso smalto nelle ultime giornate. Il Milan ha perso un po’ di terreno, ma ha portato in bacheca la Supercoppa: un trofeo dopo tanti anni non può che far bene ai rossoneri, che restano in corsa per la qualificazione in Champions League e non possono sbagliare contro il Cagliari. Anche la Lazio e la Fiorentina, squadre che puntano all’Europa, hanno impegni agevoli; più difficile il compito per Atalanta e Torino.

Per quanto riguarda la corsa alla salvezza, la forbice tra il quartultimo e il terzultimo posto si è ridotta: adesso i punti che separano Empoli e Palermo sono appena 4, grazie al buon momento dei rosanero. A rischiare è anche lo stesso Sassuolo che si trova a +7 sulla retrocessione; in generale però sembra che la lotta per non retrocedere sia circoscritta a quattro squadre, ma che non ci sia ancora una formazione che abbia abbandonato del tutto le speranze. Nemmeno il Pescara, che pur non avendo mai vinto sul campo rimane in corsa per la salvezza e, contro la Fiorentina, vuole aprire alla grande il suo 2017.

Proverà a farlo anche l’Udinese, che ospita un’Inter reduce da tre vittorie consecutive: grande momento per Stefano Pioli che pare aver trovato la quadratura del cerchio, adesso i nerazzurri possono veramente sperare nelle prime tre posizioni della classifica visto che il distacco dal Napoli (5 punti) non è affatto ampio. Staremo dunque a vedere come andranno a finire queste partite e come cambierà la graduatoria del campionato; il prossimo turno si giocherà tra il 14 (due anticipi) e il 16 gennaio (un posticipo, che sarà Torino-Milan a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia, a campi invertiti). CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA