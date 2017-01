Risultati Serie D/ Livescore in diretta e classifica dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (18^ giornata, oggi domenica 8 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (18^ GIORNATA, 8 GENNAIO 2016) - La Serie D 2016-2017 torna in campo per la diciottesima giornata dei nove gironi: siamo dunque arrivati alla prima di ritorno e possiamo iniziare a tracciare un bilancio di quanto si è visto finora e di quello che ci attende nei prossimi mesi. Sappiamo bene che in palio ci sono nove posti per la promozione in Lega Pro; soltanto le vincitrici dei gruppi saliranno di categoria, ma piazzarsi per i playoff (ed eventualmente vincerli) non è secondario perchè - purtroppo - ogni estate ci sono fallimenti e mancate iscrizioni che obbligano a ripescaggi e riammissioni per completare l’organico.

Andiamo subito a vedere quale sia la situazione in classifica: Chieri e Varese sono in testa nel girone A, il Monza comanda nel girone B mentre nel girone C al primo posto troviamo il Mestre, con il Delta Rovigo davanti a tutti nel girone D e il Gavorrano a +3 sulla Massese nel girone E. Ancora: la Fermana ha superato San Nicolò e Vastese nel girone F, il Rieti mantiene il vantaggio nel girone G, nel girone H comanda il Trastevere e infine nel girone I è l’Igea Virtus a guardare tutti dall’alto in basso. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Naturalmente il quadro è ancora provvisorio e in nessun girone c’è la netta sensazione di una fuga decisiva, forse solo con un paio di eccezioni che approfondiremo; intanto nella giornata odierna è da seguire con particolare attenzione Varese-Borgosesia che è il big match nel girone A, mentre il Monza prova ad allungare sfidando il Lecco in quella che si potrebbe considerare la sfida tra due nobili decadute. Nel girone C il Mestre va sul campo della Virtus Verona, una squadra che pochi anni fa era in Lega Pro e sembrava aver trovato il progetto giusto per fare il grande salto, salvo poi perdere di colpi e trovarsi adesso in quarta posizione in classifica (a -14 dalla capolista).

Partita in ogni caso da non perdere questa, così come la sfida tra Finale e Massese nel girone E; i padroni di casa sono infatti una delle quattro formazioni che occupano il quarto posto e con una vittoria accorcerebbero non poco la classifica. La partita più attesa del turno però si gioca nel girone F, ed è quella tra la capolista Fermana e il San Nicolò che fino allo scorso turno si trovava in testa; possibilità di fuga per i gialloblu o controsorpasso, pronte ad approfittarne Vastese e Vis Pesaro che sono poco sotto.

