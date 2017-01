RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (18^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 8 GENNAIO 2017) – Torna protagonista il massimo campionato del volley maschile, ovvero la Superlega, oggi in campo per il primo turno dell’anno solare 2017, già il quinto del girone di ritorno. La 18^ giornata della vecchia Serie A1 di pallavolo si disputa dunque oggi, domenica 8 gennaio, anche se nel giorno dell’Epifania abbiamo vissuto un anticipo con Civitanova-Milano (3-0). Nel pomeriggio odierno vivremo invece tutti gli altri incontri. Andiamo quindi per prima cosa ad elencare le partite in programma, che avranno tutte inizio alle ore 18.00: Modena-Latina, Molfetta-Padova, Verona-Ravenna, Trento-Piacenza, Monza-Sora e Perugia-Vibo Valentia.

La situazione in classifica è già abbastanza ben definita, con quattro squadre certamente superiori a tutte le altre che lotteranno per il primato, che significherebbe avere il fattore campo fino alla finale nei playoff che assegneranno lo scudetto. Niente scontri diretti fra queste corazzate nel turno odierno, ma certamente i riflettori saranno puntati soprattutto su Trento, dove i padroni di casa della Diatec ospiteranno la Lpr Piacenza per dare vita al confronto certamente più affascinante della domenica, dal momento che Trento-Piacenza nell’ultimo decennio è stata per ben tre volte la finale scudetto: nel 2008 e nel 2013 ebbero la meglio i trentini, nel 2009 gli emiliani e va pure notato che nel 2008 fu il primo tricolore per Trento e l’anno successivo il primo per Piacenza. Inoltre va pure notato che la sfida è la più interessante anche classifica alla mano, dal momento che la Diatec è seconda e la Lpr sesta.

Nel quartetto di testa, ricordato che Civitanova ha già giocato, resta da dire che Modena ospiterà Latina e Perugia invece Vibo Valentia: due impegni che, per classifica e fattore campo, dovrebbero sulla carta essere favorevoli alle big, che naturalmente però saranno chiamate a confermare sul campo queste sensazioni. Il fatto che giochi in casa la squadra meglio piazzata in classifica è una costante di questa giornata, visto che varrà anche per Verona contro Ravenna, Monza contro Sora e Molfetta contro Padova, anche se in quest'ultimo caso per un solo punto. Dunque attendiamo di capire se sarà un festival di vittorie casalinghe o se qualche squadra impegnata in trasferta riuscirà a mettere a segno il colpaccio a sorpresa…