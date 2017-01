Sassuolo-Torino / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi 8 gennaio)

DIRETTA SASSUOLO-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE - Sassuolo-Torino, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati, sarà un match valido per la diciannovesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie A. Per entrambe le squadre la partita si presenta come fondamentale: il Sassuolo sta vivendo una stagione decisamente inferiore a quelle che erano le aspettative e la zona retrocessione è incredibilmente più vicina di quella che darebbe il diritto di partecipare alla prossima Europa League. Il Torino invece viene da una vittoria contro il Genoa che ha ridato serenità all'ambiente, ma ha bisogno di altri tre punti per riprendere definitivamente la propria corsa all'Europa League. Il match si presenta quindi decisamente interessante.

Il Sassuolo di Di Francesco dopo la vittoria contro l'Empoli è ripiombato nel baratro di una stagione dove niente sembra andare per il verso giusto. Dopo la vittoria contro i toscani sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato, che diventano quattro se si conta quella contro il Genk in Europa League. Ma se le sconfitte contro Fiorentina e Inter erano state digerite, quella contro il Cagliari potrebbe aver aperto la prima frattura tra Di Francesco e società: avanti 1 a 3 al Sant'Elia, la formazione toscana si è vista rimontare tre reti e ha finito per perdere il match contro gli isolani con un rocambolesco 4 a 3. Ora per il Sassuolo è diventato fondamentale vincere contro il Torino per cercare di allontanare le nubi di una crisi che potrebbe far ritrovare i neroverdi a lottare per non retrocedere.

Il Torino invece ha in Belotti il trascinatore di questa annata e la conferma si è avuta anche nel match contro il Genoa, dove il giocatore ex Palermo ha segnato il goal che ha regalato ai granata la vittoria, ritrovata dopo tre sconfitte consecutive che avevano un po'depresso l'ambiente. La classifica del Torino rimane comunque ottima e i granata puntano a vincere il match contro i neroverdi di Di Francesco per confermarsi in piena zona Europa. Per farlo gli uomini di Mijahilovic dovranno però giocare una partita gagliarda e cercare di approfittare delle assenze che ormai da diverse partite stanno condizionando pesantemente il campionato della squadra emiliana, che spera nel mercato di riparazione per riuscire ad invertire la rotta in questa annata. Ma andiamo a vedere meglio come scenderanno in campo Sassuolo e Torino.

Prima di tutto bisogna dire che vi saranno alcune importanti novità in entrambe le formazioni. Il Sassuolo giocherà sempre con il solito 4-3-3, che sembra ormai l'unica certezza su cui può contare Di Francesco in questa stagione disgraziata. Il tecnico dei neroverdi può contare però su alcune buone notizie prima del match contro il Torino. La prima è la possibilità di poter subito schierare Alberto Aquilani, primo acquisto nel mercato di riparazione di gennaio. Il giocatore, acquistato dal Pescara, dovrebbe scendere subito in campo contro il Torino e cercherà quindi di dare una mano alla mediana del Sassuolo, uno dei reparti più falcidiati dalla serie di infortuni di questa stagione. Altra buona notizia per Di Francesco è il ritorno di Missiroli e Berardi: specialmente il ritorno di quest'ultimo è la carta che il tecnico si giocherà nella ripresa.

Il Torino invece giocherà probabilmente con il 4-4-3 e le novità vi saranno in mediana e in attacco. Nel centrocampo granata dovrebbe essere arrivato il momento di Mikel, il quale dovrebbe prendere il posto di un Baselli che è stato autore di una stagione troppo altalenante e che quindi in questa partita dovrà probabilmente accomodarsi in panchina. In attacco è probabile l'esordio di Iturbe, primo acquisto del Torino in questo mercato di gennaio. Appare a questo proposito certa l'esclusione di Lijiac dall'undici iniziale, specialmente dopo le parole tutt'altro che conciliatorie del tecnico serbo nelle ultime settimane. Infine c'è da segnalare il quasi certo recupero di De Silvestri, che sarà regolarmente al suo posto nel quartetto difensivo del Torino.

Sarà il canale Sky Calcio 4 HD (numero 254 del satellite) in esclusiva per gli abbonati Sky a trasmettere in diretta tv per gli appassionati Sassuolo-Torino, domenica 8 gennaio 2016 alle ore 15.00, che potrà essere vista anche con un collegamento internet, con gli abbonati Sky che potranno usufruire della diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.