Serie A tabellini 19^ giornata/ Assist, marcatori, sostituzioni, ammoniti, espulsi. Gli anticipi (domenica 8 gennaio 2017)

TABELLINI SERIE A 2016-2017: NAPOLI-SAMPDORIA 2-1 (19^ GIORNATA) - Il Napoli centra una grande rimonta ai danni della Sampdoria, vince 2-1 al San Paolo e apre bene l'anno solare proseguendo la sua marcia in classifica. Una partita che i partenopei hanno dominato nel secondo tempo; passati in svantaggio al termine della prima frazione a causa di una sfortunata autorete di Elseid Hysaj, che ha deviato nella sua porta il cross ravvicinato di Schick, i partenopei hanno reagito negli ultimi minuti: prima il gol di Manolo Gabbiadini su suggerimento di Callejon, poi il tocco vincente di Lorenzo Tonelli a sfruttare l'assist di Strinic. Ironia della sorte, il Napoli vince la partita grazie alle seconde linee: Gabbiadini si può sostanzialmente considerare un ex e ha giocato solo perchè Pavoletti - comunque in panchina - non ha ancora ultimato la fase di recupero dall'infortunio, mentre Tonelli era all'esordio assoluto con la maglia azzurra. La Sampdoria recrimina per l'espulsione di Matias Silvestre al 61': il difensore italo-argentino ha ricevuto la seconda ammonizione per aver disturbato il rinvio di Pepe Reina (anche se sembra non toccare il portiere spagnolo), ingenuità costata carissimo ai blucerchiati che, con l'uomo in meno, sono stati assediati da un Napoli che alla fine è riuscito a portare a casa i tre punti. Da segnalare che in tutta la partita l'arbitro Di Bello ha ammonito solo due giocatori: appunto Silvestre e, nelle fila del Napoli, Hysaj. CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI NAPOLI-SAMPDORIA 2-1

TABELLINI SERIE A 2016-2017: EMPOLI-PALERMO 1-0 (19^ GIORNATA) - L'Empoli vince per 1-0 una gara importantissima in ottica salvezza e si porta a più sette dal Palermo. Decide un calcio di rigore guadagnato e realizzato da Maccarone. Proteste nel finale per un contatto (che non c'è) tra Rispoli e Krunic che portano all'espulsione dell'allenatore Corini. Rispettano dunque le previsioni prima dell'inizio del match le due squadra, che giocano senza scoprirsi e senza rischiare troppo rendendo noiosa e nervosa la partita. Gli allenatori mantengono le scelte della vigilia. Martusciello conferma il buon tandem composto da Marilungo e Mchedlidze lasciando in panchina Maccarone e Pucciarelli. Risponde Corini che preferisce Morganella e Henrique a Aleesami e Diamanti. I ritmi di inizio partita sono molto bassi e le prime conclusioni arrivano circa al venticinquesimo. Una buona azione dell'Empoli porta al cross basso dalla sinistra di Pasqual con Goldaniga che riesce ad anticipare per poco Mchedlidze. Sugli sviluppi dell'angolo calcia da fuori area molto bene Bellusci ma Posavec si distende e nega il gol al difensore. Successivamente ci prova anche Diousse su suggerimento di Cosic, palla alta di pochissimo. Primo tempo che si chiude dunque con un buon Empoli e un Palermo mai affacciatosi dalle parti di Skorupski. La ripresa comincia esattamente al contrario. Al cinquantasettesimo gran botta da fuori di Jajalo, palla alta di pochi centimetri. Dieci minuti più tardi azione in velocità di Quaison che supera un difensore e calcia benissimo verso la porta, Skorupski si stende e mette in angolo. Al settantasettesimo cambia totalmente il senso del match: grande sponda di Mchedlidze per Maccarone che viene trattenuto e atterrato da Cionek. Valeri ci pensa e grazie al collaboratore di linea concede il calcio di rigore all'Empoli. Intuisce Posavec ma dal dischetto non sbaglia Massimo Maccarone. Nel finale bella progressione di Balogh che non riesce però ad angolare il tiro. (Francesco Gallo) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI EMPOLI-PALERMO 1-0