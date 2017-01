Video / Empoli-Palermo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO EMPOLI-PALERMO (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Empoli-Palermo finisce sul risultato di 1-0 allo stadio Carlo Castellani di Empoli in questo diciannovesimo e ultimo turno d'andata della nostra Serie A. A segno sul tabellino Massimo Maccarone, terza firma stagionale. Da segnalare anche l'espulsione dell'allenatore Corini per proteste nel finale di partita. Una vittoria che permette all'Empoli di andare a +7 sulla zona retrocessione e di raggiungere il Sassuolo a 17 punti. Torna alla sconfitta invece il Palermo che ora è davvero in crisi di risultati. Per quanto concerne la partita, il possesso palla premia gli ospiti per un totale di 59 a 61. I palermitani hanno calciato anche più volte verso la porta (4-11) centrandola quasi sempre (2-8). Il conto dei corner (6-2) premia l'Empoli così come il numero dei fuorigioco (4-3). I padroni di casa hanno subito 14 falli mentre i padroni di casa 12. I toscani hanno perso 40 palloni e ne hanno riconquistati 12, mentre i siculi ne hanno persi 39 e recuperati meno della metà, 12. L'Empoli ha preferito attaccare dalla sinistra in ben 12 occasioni mentre il Palermo centralmente, 17 volte. Guardiamo ora i singoli protagonisti. Nestorovski e Rispoli sono stati gli unici a calciare più di una volta verso la porta. Mchedlidze è stato il più pericoloso con due occasioni. Diousse e Krunic han recuperato ben 3 palloni, mentre Gazzi, il migliore del Sassuolo, 2. Morganella e Diousse hanno però perso più palloni (8-7). I più fallosi sono stati Henrique, 5 falli, e Bellusci con 3.

DICHIARAZIONI - L'allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la vittoria degli azzurri contro il Palermo: "Ci godiamo questa vittoria e siamo molto contenti, ma il campionato non finisce certo qui. Dobbiamo proseguire su questa strada perché non abbiamo ancora fatto niente. La posta in palio era importante ed entrambe le squadre sono state accortissime. Siamo stati bravi a segnare e a difendere il vantaggio. Non parlo di mercato perché io faccio l'allenatore e devo semplicemente allenare la squadra, una grande squadra, che la società mi mette a disposizione. Sono felice della rosa che ho e penso solo al campo”. Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha commentato la sconfitta contro l'Empoli ai microfoni di Sky: "Non credo la squadra abbia avuto poco coraggio, nella ripresa abbiamo preso campo e la squadra ha cercato di fare la partita. Noi abbiamo disputato una gara importante, ma purtroppo questa mole di gioco non ha prodotto gol e il calcio di rigore ha permesso all'Empoli di spuntarla. La situazione in classifica è difficile, ma già lo sapevo. Come ho detto in sede di presentazione, questo campionato ci vedrà spesso nuotare sott'acqua ma con altre 19 partite crederci è un obbligo. Ho fatti presenti le mie esigenze alla società, parlerò di un giocatore quando sarà ufficialmente acquistato. Penso solo alle partite". (Francesco Gallo)

