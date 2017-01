Villarreal-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Liga 2017)

DIRETTA VILLARREAL-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA, OGGI DOMENICA 8 GENNAIO 2017) - Villarreal-Barcellona, stasera alle ore 20.45, è il grande posticipo della giornata che apre il 2017 della Liga spagnola. Il Barcellona ha aperto male il proprio 2017, perdendo in Coppa del Rey contro l'Athletic Bilbao. Pertanto i blaugrana devono tornare a fare punti in campionato, dove saranno ospiti allo stadio Madrigal contro l'ostico Villarreal. La compagine allenata da mister Luis Enrique ha tre punti di svantaggio e una partita in più rispetto alla capolista Real Madrid e sta vivendo uno dei peggiori momenti degli ultimi anni. In Champions League è arrivata una qualificazione sul velluto, che però non può lasciare soddisfatta la dirigenza né tanto meno i tifosi. Dopo tre pareggi consecutivi che ne avevano rallentato la corsa, in campionato il Barcellona ha ottenuto due vittorie di fila e vuole proseguire questa mini-striscia iniziata lo scorso anno.

Il Villarreal, dopo un periodo nero e di scarsi risultati, si è ripreso alla grande, ottenendo la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e risalendo la classifica della Liga. Attualmente la squadra allenata dal tecnico Fran Escribà si trova al quarto posto, in coabitazione con la Real Sociedad, ma vorrebbe provare l'aggancio al terzo posto, al momento appannaggio del terribile Siviglia. La squadra ha senza dubbio le carte in regola per riuscire ad esprimersi ad alti livelli, imponendo il proprio gioco soprattutto fra le mura amiche.

Ecco perché il sottomarino giallo metterà in campo la miglior formazione, che ha già dimostrato di poter rendere la vita difficile a chiunque. In porta ci sarà Asenjo, sostenuto dalla difesa a quattro composta da Gaspar come terzino destro, Costa come terzino sinistro e da Ruiz e Gonzalez come difensori centrali. A centrocampo i due centrocampisti centrali saranno Trigueros e Bruno Soriano, mentre sulle fasce galopperanno a destro giovani dos Santos e a sinistra Roberto Soriano. In attacco dialogheranno Pato e l'azzurro Nicola Sansone. Sarà molto attenta la Roma, che dovrà affrontare il Villarreal nel prossimo turno di Europa League.

Il Barcellona invece proporrà il classico 4-3-3 di Luis Enrique, che in questi anni ha regalati enormi soddisfazioni agli azulgrana. In porta giocherà il tedesco ter Stegen, sostenuto dalla difesa composta dal terzino destro Sergi Roberto, dal terzino sinistro Jordi Alba dai due difensori centrali Mascherano e Piqué. A centrocampo il mediano sarà come al solito Busquets, metronomo e catalizzatore di un gran numero di palloni, affiancato sulla destra dalla mezzala e capitano Iniesta e sulla sinistra dall'altra mezzala Denis Suarez. Il tridente offensivo sarà il migliore al mondo, vale a dire quello composto da Neymar sulla fascia sinistra, Suarez al centro e il cinque volte Pallone d'oro Messi sulla fascia destra.

La gara sarà bellissima ed equilibrata, con repentini cambi di fronte e giocate di alta classe. Il Barcellona non potrà scoprirsi e fare il suo classico gioco di pressing asfissiante, perché il Villarreal è molto bravo a saltare la prima pressione e a far ripartire l'azione in maniera veloce. Potrebbe decidere il match una giocato di un singolo, magari un calcio di punizione a pochi minuti dalla fine. Per quanto concerne le quote, sono decisamente a favore del Barcellona. Il successo esterno dei blaugrana è dato a quota 1.55, mentre il pareggio pagherebbe 4.40 volte l'importo scommesso. Infine la vittoria esterna del Villarreal viene data dall'agenzia di scommesse Intralot a quota 5.50.

Villarreal-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports naturalmente a partire dalle ore 20.45: il canale è disponibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma satellitare Sky, che metterà a disposizione dunque anche la diretta streaming video (sempre per gli abbonati) tramite l'applicazione Sky Go.

