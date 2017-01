CALCIOMERCATO INTER / News, le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SCAMBIO SANCHEZ-ICARDI CON L'ARSENAL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 9 GENNAIO 2017 - L'Inter, grazie all'arrivo degli ingenti capitali posseduti dalla nuova proprietà del Suning, può permettersi di puntare diversi obiettivi prestigiosi già a partire da questa sessione di calciomercato invernale. Il nome più gettonato in questo senso è quello di Alexis Sanchez, ex attaccante di Udinese e Barcellona ora all'Arsenal. Il cileno, come mostrato nel pareggio per 3 a 3 in casa del Bournemouth in cui non ha voluto esultare coi compagni al momento del goal così come è apparso decisamente seccato a fine match, sarebbe deciso a lasciare i Gunners a causa degli scarsi risultati ottenuti dalla squadra di Arsene Wenger e, secondo le indiscrezioni della stampa d'oltremanica, emerge una suggestiva ipotesi di scambio. Stando ai rumors infatti, l'Arsenal vorrebbe proporre all'Inter uno scambio tra Sanchez e Mauro Icardi, con il capitano argentino finito nel mirino delle big d'Europa da tempo. Improbabile in ogni caso che i nerazzurri accettino la proposta, convinti piuttosto nell'arrivare a Sanchez attraverso una sostenziosa proposta separata dall'interesse per Icardi, giocatore su cui si vuole puntare per diverse stagioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: È IL GIORNO DI GAGLIARDINI - Il calciomercato dell'Inter prosegue senza intoppi. Dopo aver chiuso con l'Atalanta per Roberto Gagliardini, i nerazzurri attendono la giornata di oggi per accogliere definitivamente il centrocampista. Per Tuttosport ci sarà un incontro tra la dirigenza meneghina il presidente dei bergamaschi, Percassi, per limare gli ultimissimi dettagli. All'Atalanta andranno circa 28 milioni di euro. Sempre per il centrocampo, non si placano le voci di un possibile arrivo di Luiz Gustavo. Se Lucas Leiva è al momento congelato, l'ex Bayern Monaco stuzzicherebbe i nerazzurri, che potrebbero proporre al Wolfsburg un prestito con obbligo di riscatto. Per la porta si preannuncia una sfida con il Napoli per Alessio Cragno, estremo difensore in forza al Benevento ma di prorpietà del Cagliari. I sardi valutano il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. Sul fronte delle cessioni, Gnoukouri è a un passo dal Crotone: i due club hanno trovato l'accordo ma manca ancora quello del centrocampista. Si cerca, invece, ancora una sistemazione per Yao e Miangue, che tuttavia hanno diversi estimatori in Serie A (Pescara e Bologna).

© Riproduzione Riservata.