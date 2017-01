CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News: le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: N'ZONZI SPEGNE I RUMORS. Non solo Rincon per la Juventus in questa sessione di calciomercato invernale. I bianconeri infatti, sfumato l'arrivo del belga Witsel che ha preferito gli oltre 60 milioni offerti dai cinesi del Tianjin rispetto alla società di Agnelli, vorrebbero aggiudicarsi un altro centrocampista di livello internazionale per rafforzare la mediana a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il nome caldo delle ultime settimane sembrava essere quello di Steven N'Zonzi, francese di origini congolesi di proprietà del Siviglia, ma ora lo stesso giocatore sembra essere intenzionato a rimanere nella sua squadra attuale. Intervistato dal magazine FourFourTwo, N'Zonzi ha fatto sapere di non pensare all'interesse del Barcellona, altra big sulle sue tracce, spiegando di non aver avuto contatti concreti: "L'interesse del Barcellona mi lusinga, ma le voci arrivano solo dalla stampa. Non penso a questo, non ne vale la pena, sono felice a Siviglia. Essere accostato a club di questo livelli è un segno che sto giocando bene."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus? Prima di tutto i bianconeri prendono atto delle difficoltà per chiudere con Wolfsburg e Lione le trattative relative a Luiz Gustavo e Tolisso. I due centrocampisti sono da tempo nel taccuino della Vecchia Signora ma il prezzo elevato del primo (il Lione chiede 40 milioni di euro e non intende abbassare le pretese) e la troppa concorrenza sul secondo (anche Inter e Nizza sul brasiliano) hanno spinto la Juventus a utilizzare una strategia low cost. Marotta sta infatti accelerando per portare a Torino già a gennaio il giovane Rodrigo Bentancur del Boca Juniors, virtualmente bianconero dopo la cessione di Tevez agli Xeneizes. Sul fronte delle uscite bisogna ricordare la possibile cessione di Patrice Evra, attratto dall'idea di tornare al Manchester United. Per sostituire il francese, Marotta segue con attenzione Mattia De Sciglio del Milan, Matteo Darmian del Manchester United e Adam Masina del Bologna. Resta congelata la voce di mercato che vorrebbe Alvaro Morata di ritorno a Torino. Il giocatore vorrebbe nuovamente indossare la casacca bianconera, o almeno accetterebbe volentieri di farlo, ma al momento non sono arrivati segnali da Vinovo.

© Riproduzione Riservata.