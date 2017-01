CALCIOMERCATO MILAN / News: le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GALLIANI FRENA IL RITORNO DI STORARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 9 GENNAIO 2017 - Sembrava questione di ore il ritorno di Marco Storari al Milan in questa sessione di calciomercato invernale ma la trattativa potrebbe rivelarsi soltanto una voce. A confermarlo ci ha pensato lo stesso amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, intervistato da Premium Sport: "Per Storari non è una trattativa definita, anzi. Non è neanche un affare probabile, direi solo possibile." Resta dunque da vedere se Storari tornerà effettivamente in quel di Milanello ma i fattori che lo indicavano come sicuro acquisto non mancavano. Il portiere è infatti in rotta con il Cagliari ed i suoi tifosi, come testimoniato da questa prima parte di stagione, ed il suo profilo pareva essere quello ideale per tutelare la crescita del giovane titolare Gianluigi Donnarumma e del terzo estremo difensore Alessandro Plizzari, classe 2000. Improbabile pure, a questo punto, il passaggio del brasiliano Gabriel al Cagliari, nonostante non abbia convinto del tutto il tecnico Montella fino ad ora.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RODRIGO CAIO IN STAND BY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 9 GENNAIO 2017 - Il calciomercato del Milan è ancora bloccato. I rossoneri hanno molte idee e stanno seguendo numerosi giocatori: vero. Il problema è che il club di via Aldo Rossi deve far fronte a tre ostacoli: un budget per la sessione invernale ridotto, la concorrenza delle altre squadre e la “concorrenza” interna. Prendiamo il caso Keita Balde. L'esterno offensivo della Lazio sarebbe il rinforzo ideale per Montella, Galliani vorrebbe tentare l'assalto al senegalese già a gennaio, ma i cinesi predicano calma e preferirebbero aspettare l'estate. Chiaro che in queste condizioni è difficile fare mercato. Il Milan continua tuttavia a seguire con insistenza i suoi obiettivi. Gerard Deulofeu è sempre nel mirino dei rossoneri, anche se sul catalano dell'Everton è piombato l'Olympique Marsiglia, che si va ad aggiungere all'inserimento a sorpresa della Roma. Per il momento i Toffees resistono e non intendono privarsi del giocatore. Importanti novità arrivato sul fronte Rodrigo Caio, difensore brasiliano da tempo sui taccuini milanisti. Il giocatore, in forza al San Paolo, non ha ancora ricevuto proposte per il rinnovo contrattuale, in scadenza nel 2018. Ma, almeno per il momento, il Milan prende tempo. Come riportato da calciomercato.it, il San Paolo non ha ricevuto offerte per Rodrigo Caio, che continua ad allenarsi con il club paulista.

© Riproduzione Riservata.