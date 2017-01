CALCIOMERCATO NAPOLI/ News: le trattative di oggi in diretta oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: - Il Napoli pensa al calciomercato estivo: non solo operazioni a gennaio, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per preparare la stagione che verrà. Con Pepe Reina che dovrebbe lasciare, i partenopei si fiondano su un portiere e per il momento i nomi che vengono fatti riguardano i giovani. Rafael Cabral è stato bocciato: addirittura il brasiliano arrivato dal Santos potrebbe partire al termine del mese di gennaio, in ogni caso non sarà lui il titolare per il Napoli 2017-2018. Tra i profili visionati da Giuntoli spicca senz’altro quello di Mattia Perin; il portiere del Genoa però ha subito il secondo grave infortunio in meono di un anno e, al di là della sfortuna che lo ha colpito, il suo rientro sarà graduale e dunque la sua condizione all’inizio della prossima stagione potrebbe non essere ottimale. Anche per questo motivo il Napoli può decidere di sondare altre piste: quella che al momento sembra essere la più aperta, almeno nelle intenzioni e nell’interesse, porta vicino (come geografia) e conduce al classe ’94 Alessio Cragno, titolare dell’Under 21 che attualmente gioca in Serie B con la maglia del Benevento di cui è grande protagonista. Già impiegato in Serie A (con il Cagliari), Cragno resta uno dei nomi più appetibili per quanto riguarda il suo ruolo. C’è poi una terza suggestione: quello di Koen Casteels, portiere belga di 24 anni. Oggi gioca nel Wolfsburg, è la riserva di Diego Benaglio ma all’inizio della stagione è stato lui a giocare (le prime otto partite in Bundesliga) rimanendo imbattuto nelle prime tre. Non è stato troppo in campo nelle ultime stagioni (fino al 2015 è stato al Werder Brema) ma nel triennio con l'Hoffenheim e nelle sporadiche apparizioni ha dimostrato di avere talento. Un estremo difensore del quale gli addetti ai lavori parlano molto bene, anche se per il momento rappresenta più una scommessa che una certezza; ovviamente il Napoli tiene in piedi anche le candidature di Luigi Sepe, che oggi fa parte della rosa dei partenopei, e Marco Sportiello che era già un’eventualità negli scorsi mesi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - Il Napoli è una delle squadre più attive in questo calciomercato invernale. Ben prima dell'apertura ufficiale delle trattative, i partenopei hanno chiuso con il Genoa l'arrivo di Leonardo Pavoletti. Il secondo colpo degli azzurri è in fase di definizione: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l'accordo con Ponte Preta per l'arrivo di Leandrinho. Al club brasiliano andranno circa 500 mila euro, per quello che ha tutta l'aria di essere un colpo in prospettiva. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni. Il Napoli continua a monitorare Riccardo Orsolini dell'Ascoli, ma sul giovane talento è in netto vantaggio la Juventus. I partenopei hanno messo nel loro mirino anche diversi profili per quanto riguarda il ruolo di portiere ed esterno alto. Tra i pali piace Mattia Perin del Genoa, sul quale sarebbe stato fatto un sondaggio; occhi puntati anche su Serge Gnabry, talento puro del Werder Brema, perfetto come vice Callejon. Per le fasce, archiviato il rifiuto di Mattia De Sciglio, avanti a fari spenti per Jeremy Toljan (Stoccarda) e Thomas Foket (Gent). Sul fronte delle cessioni, Manolo Gabbiadini è a un passo dall'addio. La sua partenza farà incassare al Napoli circa 20 milioni di euro: somma da reinvestire sul mercato in entrata. Gli obiettivi non mancano di certo.

