CALCIOMERCATO ROMA/ NEWS, le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ULTIME NOTIZIE, OGGI 9 GENNAIO 2017 - In questa sessione di calciomercato invernale la Roma è alla ricerca di un attaccante esterno per rinforzare un organico che ha perso per circa un mese un elemento importante come Salah, impegnato con l'Egitto in Coppa d'Africa, oltre ad aver ceduto Juan Manuel Iturbe al Torino. In questo senso uno che potrebbe fare al caso dei giallorossi è l'olandese Memphis Depay, di proprietà del Manchester United dove non sta trovando molto spazio sotto la gestione di Mourinho. Lo stesso portoghese aveva aperto ad un possibile addio in caso di offerta importante ma, intervistato da Fox Sports, lo Special One è tornato ad auspicare la permanenza di Depay, seguito pure dall'Inter, spiegando: "Se restasse sarei più che contento perché è un ragazzo fantastico e un ottimo giocatore. Mi spiace molto non dargli tante possibilità di giocare. Un giocatore della sua età dovrebbe giocare. Se resterà avrà il tempo di giocare perché abbiamo molte partite."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS- La Roma è sempre alla ricerca di un sostituto di Moahmed Salah da acquistare nel calciomercato invernale. L'egiziano sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale per tutto il mese di gennaio. I nomi inseriti nel taccuino del ds Baldissoni sono numerosi, anche se il primo rinforzo dei giallorossi porta il nome di Sofiane Feghouli. L'algerino arriva dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8-9 milioni di euro. Feghouli potrebbe non essere l'unico rinforzo della Roma, che continua in Premier League. I giallorossi monitorano con attenzione le situazioni relative a Charly Musonda del Chelsea. Antonio Conte, d'altronde, è stato chiaro: “Decideremo il suo futuro a fine mese. Capiremo cosa fare e troveremo la migliore soluzione per il club, la squadra e il giocatore”. Si allontana, invece, Gerard Deulofeu: il catalano è stato stoppato dall'Everton, che non intende indebolire la propria rosa. Capitolo Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano, che ha un contratto con la Sampdoria fino al 2020, continua a rifiutare il rinnovo proposto dai blucerchiati. Siviglia e Roma restano alla finestra.

