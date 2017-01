Calciomercato/ News Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli: Trattative di oggi, acquisti e cessioni in diretta il 9 gennaio 2017 (ultime notizie)

CALCIOMERCATO NEWS. E' sempre l'Inter a far parlare di sè quando il tema in questione è il calciomercato. E ciò avviene grazie alla potenza economica di Suning. L'ultima bomba di mercato arriva direttamente dalla Premier e riguarda un giocatore, Alexis Sanchez cercato anche dalla Juventus. Sanchez ultimamente ha dei problemi a Londra col tecnico Wenger e con gran parte dello spogliatoio dei Gunners. Motivo per cui il tecnico francese ha deciso di accontentarlo e di metterlo in vendita. Alle sue condizioni però. Una delle idee dell'Arsenal è quella di propofrre all'Inter uno scambio tra Icardi e Sanchez. Una idea di mercato che all'Inter non dispiace anche se vorrebbe dire mandare via il capitano. Sviluppi, a meno di colpi di scena, ci saranno solo negli ultimissimi giorni di gennaio. Intanto oggi dovrebbe essere il giorno di Gagliardini all'Inter. Affare chiuso e soddisfazione di tutti. La Juventus ha scelto la via più breve per prendere il centrocampista richiesto con insistenza da Max Allegri. Si tratta di Bentacur del Boca Junior fewrmato l'estate scorsa e rubato al Milan. Dovrebbe arrivare a Torino per 12 milioni. Intanto a Roma non c'è pace. Arriva il successo a Genova, e contemporaneamente dalla Premier arrivo il no del West Ham al prestito di Feghouli. Il giocatore algerino ha già parlato con Spalletti, ha un accordo di massima con la Roma e vorrebbe venire in Italia. La Roma sta giocando sulla volontà di Feghouli sperando che possa ammorbidire le posizioni del club inglese. Ora si capisce perché Spalletti sabato parlava di una trattativa lunga, quando tutti noi sostenevamo che fossimo alle battute finali. Intanto Massara continua a tenere in piedi la pista Musonda per non ritrovarsi a mani vuote. Da questa prima giornata di Serie a del2017 il Milan trae una indicazione importante di calciomercato. Bacca non si muove. Dopo il gol partita di ieri ha dichiarato che lui e la sua famiglia stanno a Milano e da qui non si muovono. Niente Cina e quindi niente soldi per il mercato di Galliani. Ufficialmente nessuna presa di posizione da parte di Montella: solo un generico "siamo vigili sul mercato". Con Perin fuori per l'ennesima rottura del legamento crociato restano due i candidati alla porta del Napoli: Sportiello dell'Atalanta e Cragno del Benevento su cui nelle ultime ore si è inserito anche l'Inter.

CALCIOMERCATO NEWS. Leo Messi all'Inter, sogno o realtà? In altri tempi l'avremmo archiviata come la classica boutade di calciomercato. Può essere che sia così anche in questo caso. Però noi prendiamo questa storia come esempio per far capire, se ancora ce ne fosse bisogno, che in Italia è entrato un gruppo imprenditoriale come i cinesi di Suning che è in grado di fronteggiare sceicchi, russi, qualsiasi colosso internazionale. Messi è in trattativa con il Barcellona per il rinnovo e l'Inter vuole intromettersi e provare a sferrare il colpo a suon di milioni. Messi fu un'ideona di mercato sfiorata anche da Moratti tanti anni fa e il giocatore non ha mai nascosto che gli piacerebbe giocare in Italia. Spesso lo abbiamo visto a Milano nelle giornate libere. Sicuramente, chi a brevissimo vestirà la maglia nerazzurra è Gagliardini come da conferma del suo attuale allenatore, Gasperini. Nessuna trattativa in questo caso, l'accordo è stato ampiamente ragguinto tra club e tra clu e giocatore. La Juventus si muove sotto traccia per l'estate e ancora ieri ha intensificato i rapporti con l'entourage di Manolas, difensore della Roma che non ha trovato l'accordo con i giallorossi. Sarà lui e non Ruediger a essere sacrificato a giugno. C'è un'ottima offerta del Manchester di 38 milioni. L'asta parte da questa cifra, tutti avvisati. Sempre da Manchester continua il tira e molla di Mourinho su Depay. Prima aveva detto che doveva andarsene in prestito per giocare. Poi ha detto che Depay andrà via solo a titolo definitiovo e che le offerte pervenute da Milan e Roma sono troppo basse. L'ultima in ordine di tempo è che lo Special one spera tanto che Depay rimanga. Conoscendolo sappiamo che sono tutti giochini psicologici per riuscire avendere il giocatore alle sue condizioni mettendo pressione alle pretendenti. Il Milan s bene come ci si muove soprattutto Galliani che finalmente ha dichiarato chiuse le vacanze (è stato in Brasile) e aperto ufficilamente il calciomercato del Milan. Circa 10 giorni di ritardo rispetto alle altre big. Ma sappiamo che a Milanello i problemi extra calcio sono tanti. Il Napoli vuol mettere nle pacchetto Cragno anche Ciceretti col Genoa. Visto l'infortunio di oggi di Perin durante Genoa-Roma, la trattativa per il portiere ligure è rinviata.

CALCIOMERCATO NEWS. E' ufficiale la prima partenza in casa Inter: Felipe Melo è un giocatore del Palmeira. Ora va definito il passaggio di Jovetic al Siviglia, la formula prposta dagli spagnoli non convince il ds Ausilio. Ci sono poi da sistemare gli altri esuberi, tanti. Tra questi dopo la vittoria di Udine non dovrebbe più figurare Kondogbia che sta entrando sempre più nelle grazie di Stefano Pioli. Un occhio al colpaggio Rodriguez già a gennaio, mentre per Bernardeschi, Berardi e Verratti i colpi sono tutti per l'estate 2017. La Juventus è alla prese con in nodo terzino e il rinnovo di Dybala ma butta sempre un occhio al futuro. Su Orsolini, Marotta è stato bravissimo e ormai ha sbaragliato la concorrenza, mentre sempre su un altro giovane, il portiere Cragno, si riporpone lo scontro col Napoli. Il giocatore costa almeno 10 milioni, motivo per cui il Napoli si sta cautenlando con un Perin del Genoa. Galliani è di ritorno dal Brasile e si metterà anima e corspo per chiudere qualche operazione di mercato del suo Milan. Conferme dalla Premier su Depay. Vedremo se stavolta non ci si metteranno i litigi tra italiani e cinesi a far saltare tutto. LA Roma ormai è ai dettagli per Feghouli anche se tieni in piedi l'opzione Musonda. Le condizioni di Totti preoccupano e può essere che la Roma faccia un doppio colpo come nel calciomercato di gennaio di un anno fa quando prese perotti e El Shaarawy.

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus entro domani aspetta di definire l'operazione col Valencia per Zaza ed Evra: dalla Spagna dicono che sia tutto praticamente concluso con un prestito più obbligo di riscatto a 16 milioni dopo 10-12 presenze di zaza con la nuova maglia. In più a favore dei più ottimisti sull'esito della operazione c'è la mancata convocazione di Evra contro il Bologna. Non possono però passare inosservate le dimissioni, ieri sera, del ds del Valencia che quantomeno per alcuni giorni congeleranno la trattativa. La Juventus ha fretta di capire come si svilupperà la situazione e se riuscirà a monetizzare per sferrare il colpo N'Zonzi: giurano in Spagna che il calciatore verrà rilevato attraverso la clausola di 30 milioni. Arrivano conferme da Spalletti in conferenza stampa. A questo punto è da ritenere che la trattativa della Roma per Feghouli sia a buon punto. Col giocatore è stato trovato un accordo per un contratto da 2 milioni l'anno. Ora si cerca l'intesa con il West Ham. Operazione che il ds Massara ha affidato a un suo intermediario di fiducia. Il mandato è di chiudere per un prestito secco con opzione di riscattoa 8-9 milioni, un bello sconto rispetto ai 12 milioni richiesti dagli inglesi. Sul fronte Lazio pare invece vicinissimo l'ingaggio di El Ghazi, altro obiettivo giallorosso, grazie alla cessione di Djordjevic in Francia. Intanto da Mourinho arriva una offertona per Keita Balde di 30 milioni insidiando così il Milan che voleva prendere il giocatore in estate per la prossima stagione. Il Milan rimane a secco sul mercato ma Montella oggi ha spento ogni polemica dicendo che c'è pieno accordo tra lui e la società. C'è da chiedersi a quale società si riferisse. Il Napoli è sornione, all'apparenza pare che abbia chiuso ogni movimento in entrata con Pavoletti, ma in realtà lunedì ci sarà un summit col presidente De Laurentiis per il via libera ad alcune operazioni minori di prospettiva. Anche se dopo la vittoria con la Sampdoria il presidente napoletano ha annunciato altri 2-3 colpi. Per chi non crede al detto che l'appetito viene mangiando...

CALCIOMERCATO NEWS. Leonel Vangioni è ormai sempre più lontano dal Milan: il terzino sinistro argentino si prepara a lasciare la squadra rossonera in questa sessione di calciomercato. L’ultimo indizio è la mancata convocazione per la partita della diciannovesima giornata: Vincenzo Montella ha deciso di lasciarlo a casa e, avendo ormai pienamente recuperato Luca Antonelli, gli spazi per Vangioni si riducono ancor più. L’ex del River Plate dovrebbe trasferirsi al Siviglia che è sulle sue tracce: nelle prossime ore si definiranno gli accordi del passaggio di un giocatore che, arrivato al Milan a parametro zero, lascerà i rossoneri senza aver mai messo piede in campo. Vangioni doveva essere un acquisto importante, un giocatore con esperienza internazionale capace di portare spinta e qualità sulla corsia; Montella però ha fatto altre scelte, dirottando De Sciglio a sinistra e trovando equilibrio e risultati con il giovane cresciuto nel vivaio. Vangioni saluta: un esperimento che non ha funzionato per il Milan.

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus va a caccia di un terzino sinistro: il calciomercato dei bianconeri si sviluppa in questa direzione dopo che Patrice Evra, già dato in partenza in questa sessione, non è stato convocato per la partita di campionato contro il Bologna. Partenza imminente per il laterale francese, che potrebbe tornare al Manchester United oppure accettare le lusinghe del Valencia. Al di là della sua futura destinazione, la Juventus adesso si guarda intorno; è possibile che Beppe Marotta decida di non sostituire subito Evra e che Massimiliano Allegri decida di utilizzare Giorgio Chiellini come alternativa ad Alex Sandro (che però è ancora infortunato), intanto però la società sta valutando la possibilità di inserire un profilo nuovo entro fine gennaio. Il principale indiziato sembrerebbe essere Gael Clichy, che ha il contratto in scadenza a giugno e dunque potrebbe arrivare a costi ridotti, se non addirittura a parametro zero. In questo secondo caso si tratterebbe però di un arrivo estivo, con la stessa modalità con la quale fu acquistato lo stesso Evra e con la quale, l’anno precedente, era arrivato Fernando Llorente. Il secondo nome sulla lista è quello di Adam Masina, che la Juventus affronta questa sera in campionato; anche per il terzino del Bologna però si parla di una firma prevista per giugno. Dunque al momento i bianconeri non sembrano intenzionati a spendere per arrivare a un nome sulla corsia mancina, ma Marotta e Paratici tengono gli occhi aperti per eventuali parametri zero che possano sostituire Evra.

CALCIOMERCATO NEWS. La Roma stringe i tempi per il suo calciomercato: come sappiamo la priorità per la società giallorossa è quella di trovare un centrocampista. Perso Tomas Rincon, la Roma ha subito individuato la sua ideale alternativa in Lucas Torreira, regista uruguaiano di 20 anni e protagonista di un buon avvio di stagione con la maglia della Sampdoria dopo aver incantato tutti lo scorso anno, quando è stato tra gli artefici della promozione del Pescara in Serie A. Stando alle ultime notizie l’operazione potrebbe davvero andare in porto: intervistato da Sky Sport, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rivelato di aver proposto al giocatore un rinnovo del contratto (che scade comunque nel 2020) più che altro come gesto di riconoscenza, ma che il suo procuratore ha rifiutato. “Salutatemi Bentancourt” ha detto il presidente blucerchiato, con riferimento all’agente di Torreira. Il numero 34 della Sampdoria può davvero arrivare alla Roma; resta da vincere la concorrenza del Siviglia, una squadra per la quale lo stesso calciatore aveva speso belle parole nei giorni scorsi, rivelando come gli piacerebbe giocare in Andalusia. Al momento però sembra che i giallorossi possano fare l’affondo decisivo per assicurarsi un giocatore che aumenterebbe la qualità in mezzo al campo e fornirebbe un’alternativa in più ad una rosa già minata dagli infortuni e che avrà bisogno di tutte le sue risorse per tentare l’assalto decisivo al secondo posto e, guardando più in là, allo scudetto.

CALCIOMERCATO NEWS. Anche l’Inter lavora sul calciomercato invernale: secondo il diktat imposto da Stefano Pioli e condiviso dalla società, le prime mosse di gennaio della società nerazzurra saranno in uscita anche a causa del fair play finanziario, entro i cui parametri bisogna rientrare. Sicuramente la cessione di Felipe Melo e quella possibile di Geoffrey Kondogbia liberano spazio, ma si lavora anche sui prestiti: in tal senso, come riporta la Gazzetta dello Sport, è ormai fatta la cessione di Assane Gnoukouri che entro martedì (ma potrebbe già essere domani) lascerà la Pinetina per accasarsi al Crotone. Il centrocampista ivoriano punta a rilanciare la sua carriera: negli anni scorsi sembrava che Gnoukouri potesse diventare un punto fermo dell’Inter e invece, un po’ per il nuovo modulo e un po’ per gli acquisti estivi di Joao Mario e Banega, il ventenne è uscito dalle rotazioni. Quest’anno è stato titolare soprattutto in Europa League (tre volte, più una da subentrato) e una in Serie A (contro il Bologna), con altre tre apparizioni in campionato. Da quando Pioli si è insediato in panchina Gnoukouri non ha più visto il campo; a Crotone troverà una squadra affamata di punti per la salvezza e nella quale potrebbe giocare stabilmente come mezzala, prendendo il posto di uno tra Rohden e Barberis. E’ atteso dunque l’annuncio ufficiale del prestito, l’Inter continua a sfoltire la sua rosa e a lavorare per definire la squadra che dovrà affrontare la seconda parte della stagione.

CALCIOMERCATO NEWS. Pareva una bomba di mercato: Lamela a Roma, si allena a Trigoria. Non una dele tante bufale, stavolta è tutto vero. Lamela è tornato a Roma e si è allenato a parte coi suoi ex compagni a Trigoria. La cosa ha acceso le fantasie di tifosi e sddetti ai lavori. La Roma cerca un esterno e lui sarebbe perfetto ovviamente. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Pochettino, il tecnico del Tottenham, che ha ringraziato la Roma per aver accolto Lamela che è afflitto da un infortunio muscolare che lo tiene bloccato da mesi. Motivo per cui l'argentino ha chiesto alla società di potersi curare a Trigoria con un suo fisioterapista di fiducia. Caso chiuso. L'Inter mentre aspetta di sbloccare le cessioni e di conseguenza gli acquisti non perde l'occhio sul mercato dei giovanissimi. Due i profili inquadrati: Guilherme Arana e Richarlison. Il primo è un esterno difensivo del Corinthians, il secondo e Richarlison, attaccante classe 97' che i brasiliano paragonano al vecchio Romario. Anche il napoli a caccia di talentini. L'ultimo finito nella rete di Giuntoli è quello di Alessio Zerbin, classe 1999 del Gozzano. Su di lui c'era anche la Juventus e Sartori dell'Atalanta ma è stato bravo il Napoli ad anticipare tutti. I primi giorni di settimana prossima verranno chiuse tutte le pratiche e Zerbin potrebbe giocare nella primavera napoletana. Alla voce che Evra sarebbe con due piedi fuori dalla Juventus, la vecchia guardia bianconera è insorta e ci ha pensato Barzagli a dire che Evra ha un ruolo fondamentale nello spogliatoio juventino.

CALCIOMERCATO NEWS. Una Befana piena di schezetti e con ben pochi dolcetti. Soprattutto per quei tifosi del Milan, pur senza dirlo, cominciano a temere che Donnarumma possa lasciare il Milan. E fanno bene a preoccuparsi perché c'è un indizio che gioca totalmente a loro sfavore. E si chiama Mino Raiola. Quel "trafficone" del Mino sa di avere in mano una miniera d'oro, e non vede l'ora con Donnarumma di fare la stessa operazione di calciomercato fatta con Pogba che gli ha fatto intascare sulla trentina di milioni. La Juventus si sa che vuole trovare un vice Buffon che ancora oggi è considerato il miglior portiere. E deve essere un vice all'altezza. Per questo il più futuribile e il migliore in circolazione, incoronato anche da Buffon stesso, è proprio Donnarumma. Un acquisto che per la Juventus somiglierebbe molto a quello fatto anni fa col giovane Buffon. Marotta ha stretto un patto con Raiola e vuole a tutti i costi Donnarumma. E tutti sanno che quando Raiola si mette in testa una cosa la porta a termine. Intanto la Roma sta stringendo a Londra col West Ham per Feghouli. Si parloa di prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Il calciatore ha dato il suo assenso a trasferirsi a Roma. Un giocatore di spinta, forte fisicamente, di temeramento, molto diverso da Salah. E l'idea a Spalletti non dispiace. La Fiorentina sta per salutare kalinic: e se ne farà una ragione visti i 45 milioni messi sul piatto dai cinesi allenati da Cannavaro. Corvino per sostituirlo lavora all'ipotesi di un ritorno di Seferovic. L'Inter invece ha fissato a martedì il giorno buono per chiudere Gagliardini. Infine il Napoli non si è rassegnato a strappare Orsolini alla Juventus. La parola però ora spetta all'Ascoli che ne detiene il cartellino.

