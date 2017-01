Fifa Football Awards 2016 / Info streaming video, diretta tv. Best Player: Cristiano Ronaldo vincitore annunciato? Il programma (oggi 9 gennaio 2017)

FIFA FOOTBALL AWARDS 2016, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, BEST PLAYER: CRISTIANO RONALDO VINCITORE ANNUNCIATO? IL PROGRAMMA (OGGI 9 GENNAIO 2017) - Si celebra oggi il tanto atteso Fifa Football Awards 2016, ovvero la cerimonia in programma per oggi 9 gennaio 2017 che celebra le personalità giudicati più rilevanti dalla federazione calcistica mondiale nell’anno che è giunto al termine solo pochi giorni fa. Il programma della manifestazione che avrà inizio soltanto alle ore 18.30 ai “Zurich TPC Studios” di Zurigo, in Svizzera prevede l’attribuzione dei premi di 8 categorie dal “Male Best Player” dove il vincitore annunciato pare essere proprio Cristiano Ronaldo al “Fifa Fair Play” e molte altre. A presentare la serata particolarmente attesa sarà l’attrice Eva Longoria, accompagnat nela sera del Fifa Football Awards 2016 dal conduttore radiofonico tedesco Marco Scheryl, un nome molto noto in terra tedesca visto che ha prestato la voce e la presenza ai Giochi Olimpici del 2004, ma anche per una vasta gamma di partite di Bundesliga, Champions League, Europa League e altre gare internazionali. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE STREAM DELLA PREMIAZIONE (da canale Youtube ufficiale della Fifa)

Come da programma la cerimonia vedrà la premiazioni di otto categorie selezionate di cui andremo subito a vedere i dettagli: da notare che dopo ben 6 anni di convivenza quest’anno il “Pallone D’Oro” e il Fifa Best Palyer nella categoria maschile sono due premi separati, anche se con tutta probabilità vedranno lo stesso vincitore, ovvero Cristiano Ronaldo. Si comincerà proprio con il Best Fifa Men’s Player, i cui candidati per il premio certamente di maggiore rilievo mediatico sono il già citato Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann, protagonista di questi Europei di Francia 2016. Si prosegue con il Best Fifa Women’s Player, con la concorrenza di Melanie Behringer, centrocampista della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, Carli Lloyd, due volte campionessa olimpica con la nazionale statunitense, oltre che vincitrice del Fifa world Player of the Year per l’anno 2015 e Marta Vieria da Silva (detta semplicemente Marta), attaccante della nazionale brasiliana e vincitrice del titolo per cinque anni (dal 2006 al 2010).

Continua la cerimonia del Fifa Football Awards 2016 con la premiazione del Best Fifa Men’s Coach con come candidati Claudio Ranieri (unico italiano nominato), Fernandos Santos e Zinedine Zindane: mentre per la categoria femminile, sono in lizza Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage. Si precederà poi con la premiazione del Fifa Puskas Awards dove si premiano i gol più belli del 2016 : nella categoria rimangono in ballottaggio per il 2016 ben 10 giocatori tra cui dobbiamo senza dubbio segnalare la presenza di Leo Messi e Neymar. Verrà poi premiato il miglior momento del Fair Play. A chiudere la manifestazioni due categorie, ovvero la Fifa Fan Awards 2016 dove si premierà la migliore esultanza (in lizza i tifosi di ADO Den Haag, Borussia Dortmund/Liverpool e Islanda) e il FIFPro World 11, ovvero il miglior 11 da schierare e dove il pubblico ha votato quasi 25.000 calciatori.

Ricordiamo che sarà possibile seguire il Fifa Football Awards 2016 in diretta tv su Mediaset Premium: la tv pay-per-view si è infatti assicurata l'esclusiva della celebrazione assicurando ai tutti i suoi abbonati un'ampia copertura. Benche è la cerimonia vera e propria abbia inizio alle ore 18.30 (dove sarà commentata da Mino Taveri), Mediaset Premium assicurerà fin dalle 16.45 su Premium Sport HD i collegamenti in diretta da Zurigo, con approfondimenti e curiosità. La diretta tv della cerimonia sarà disponibile su Premium Sport 2 e di conseguenza sarà assicurata anche la diretta streaming video. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in live stream sul canale ufficiale della Fifa su Youtube a partire dalle ore 16.30.