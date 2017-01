HIGUAIN / Video, “se fa 15 gol mi taglio le…” scommessa persa dal tifoso Napoletano, la rete ora reclama i “gioielli” (oggi, 9 gennaio 2017)

GONZALO HIGUAIN, VIDEO JUVENTUS: PIPITA FIRMA IL 15ESIMO GOL MA ORA UN TIFOSO DEL NAPOLI RISCHIA GROSSO… (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Che (dis)avventura per Gonzalo Higuain: come segnare, trascinare la propria squadra - ieri sera altra ottima prestazione del Pipita che con una doppietta ha steso il Bologna e ricominciato alla grande il 2017, sempre segnando - e comunque sentirsi a suo modo responsabile per il dolore di altri tifosi. No, non parliamo né di quelli del Bologna, rassegnati alla sconfitta allo Stadium, e neanche dei normali tifosi del Napoli che ancora piangono ad ogni gole del loro ex Pipita, per di più all’odiata Juventus. Nulla di tutto questo: si tratta sì di un tifoso del Napoli, ma assai particolare. Rewind, torniamo in estate, prima della cessione storica da 90 milioni di euro di Higuain dal Napoli alla Juve, un tifoso di una certa età rilascia una scommessa in un video divenuto all’epoca subito virali e dopo ieri sera ripreso subito. «Questo filmato lo vede tutta Italia? Bene, allora vi dico questo: se Higuain va alla Juve e segna più di 15 gol io mi taglio l’ucc….». Già proprio “quella” parte del corpo praticamente “sacra” che il tifoso sprovveduto del Napoli ha rilasciato davanti a così tanti testimoni: una scommessa assai avventata, vista la forza dell’attaccante argentino. Non solo, dopo ieri sera, al giro di boa del Campionato, Higuain ha segnato 12 gol più 3 in Champions: ecco, 15 gol, proprio “quella” cifra sventurata che ora il Pipita potrebbe portarsi “sulla coscienza” d’ora in poi. Clicca qui per la video-scommessa del tifoso del Napoli

