INFORTUNIO PERIN/ Ultime notizie, rottura del legamento crociato: stagione finita! Porta del Genoa a Lamanna? (oggi 9 gennaio 2017)

NFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO. STAGIONE FINITA! ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Continua un periodo maledettamente sfortunato per Mattia Perin che si deve arrendere a un altro brutto infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi di gioco per tutta la seconda parte della stagione 2016/2017. Per lui rottura del legamento crociato. E' quindi per Eugenio Lamanna l'ennesima grande occasione per mettersi in mostra. Il portiere classe 1989 di Como infatti sarà promosso a titolare come l'anno scorso quando il collega di Latina era già stato chiamato ad alzare bandiera bianca. Lamanna è cresciuto nelle fila del Como, acquistato dal Genoa quando aveva appena diciannove anni. Il club rossoblù lo manda però a giocare in prestito prima a Gubbio dove colleziona due ottime stagioni e poi a Bari dove vive altri ventiquattro mesi da protagonista. Dopo un anno al Siena il suo vero esordio in Serie A lo fa nella stagione 2014/15 proprio con il Genoa con il quel ormai fa il secondo proprio di Mattia Perin da tre stagioni.

NFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Adesso è ufficiale il livello di gravità dell'infortunio di Mattia Perin: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Sfortuna nera per il portiere del Genoa, la cui stagione è praticamente finita: il ginocchio è infatti “l’altro”, non il destro che si era rotto lo scorso aprile. Allora Perin aveva dovuto rinunciare al sogno di partecipare all’Europeo: sarebbe stato lui il sostituto di Gigi Buffon (se non altro il terzo portiere) e invece a nemmeno due mesi dalla partenza per la Francia era finito KO. Adesso il nuovo infortunio, quasi un anno dopo: le lacrime dell’estremo difensore del Genoa raccontavano già una situazione piuttosto grave e purtroppo la conferma è arrivata. Resta ora da capire se il presidente Enrico Preziosi deciderà di rivolgersi al calciomercato per sopperire alla mancanza del suo estremo difensore: al momento il titolare diventerebbe Eugenio Lamanna che ha già dimostrato di valere il posto, come secondo c’è il ceco Lukas Zima.

INFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO. IL GRIFONE TORNA SUL CALCIOMERCATO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Sfortunatissimo Mattia Perin che si è infortunato oggi e ha riportato la rottura del legamento crociato. Il Genoa è così costretto a tornare sul calciomercato per tamponare l'emergenza visto che l'estremo difensore di Latina chiude la sua stagione qui. Sicuramente Eugenio Lamanna sarà promosso titolare e da ampie garanzie, ma sicuramente la società non vorrà rischiare di rimanere con solo due portieri integri visto che ora come ora il secondo diventerebbe il cecoclasse 1994 Lukas Zima che in Serie A non ha ancora nemmeno debuttato. Sono diversi i nomi che possono spuntare dalla lista gratuita, ma potrebbe anche arrivare in prestito qualche estremo difensore da società amiche, magari anche qualche giovane. Staremo a vedere quale sarà la decisione della società rossoblù.

INFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: SI ATTENDE LA DIAGNOSI DEFINITIVA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Si attende con ansia il comunicato ufficiale del Genoa sulle condizioni di Mattia Perin. Il portiere rossoblù è uscito al 9' di Genoa-Roma per un problema al ginocchio. Dalle prime immagini sembra che l'infortunio capitato all'estremo difensore del Grifone sia piuttosto grave. Perin è stato immortalato dalle telecamere in panchina disperato e con le lacrime agli occhi. È ancora presto per stabilire cosa sia accaduto al ginocchio del giocatore, anche se iniziano a circolare le prime ipotesi. Le prime indiscrezioni parlano di un forte trauma distorsivo ma per essere più precisi bisognerà attendere le prossime ore, in attesa della diagnosi definitiva.

INFORTUNIO PERIN, GENOA NEWS: IL PORTIERE ESCE IN LACRIME. PROBLEMI AL GINOCCHIO SINISTRO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 - Mattia Perin esce dal campo al 9' di Genoa-Roma per un problema al ginocchio sinistro. Il portiere rossoblù, al 3', è subito il grande protagonista del match: i giallorossi hanno la grande chance per passare in vantaggio con Edin Dzeko, ma un super riflesso di Perin ha impedito agli ospiti di siglare l'1-0. Il miracolo sul bosniaco è costato però carissimo all'estremo difensore del Genoa, che al 5' si è accasciato a terra, chiedendo l'aiuto dei sanitari. Perin ha provato a restare in campo ma presto è stato costretto ad arrendersi. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco Lamanna. Ancora non si conosce l'entità dell'infortunio capitato allo sfortunato portiere del Genoa, ma le immagini non lasciano presagire niente di buono. Perin è seduto in panchina, in lacrime, con la testa tra le mani. Si attendono ulteriori novità.

