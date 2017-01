LA GIOVANE ITALIA/ In vendita l'almanacco sula realtà dei vivai del nostro calcio

LA GIOVANE ITALIA: IN USCITA L'ALMANACCO CHE FOTOGRAFA I VIVAI DEL NOSTRO CALCIO - Come ogni anno a cavallo tra dicembre e gennaio è il momento de La Giovane Italia: il progetto del giornalista di Sky Sport Paolo Ghisoni e del suo gruppo di lavoro - arrivato alla pubblicazione della sesta edizione dell'almanacco aggiornato sul calcio giovanile italiano - ha fotografato anche per la stagione 2016/17 la situazione, la crescita, l'esplosione dei nuovi talenti del nostro calcio. Da Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli del Milan al tanto chiacchierato Riccardo Orsolini dell'Ascoli, protagonista di questo calciomercato invernale; dall'attaccante classe 2000 Moise Kean della Juventus, il primo ragazzo del nuovo millennio ad esordire in Serie A e Champions League, al freschissimo debuttante in maglia Lazio, Alessandro Rossi... Insomma quasi 500 schede tecniche personalizzate dei migliori prospetti calcistici d'Italia, una guida verso il futuro ma importante anche per il presente, anche per tutti gli appassionati di Fantacalcio, per chi vuole anticipare gli esperti di mercato, per chi vuole saperne di più sui protagonisti di oggi e soprattutto domani. In un momento in cui sembra tornare di moda, anche per motivi di opportunità economica, valorizzare i prodotti dei nostri vivai, decisamente un interessante modo di cominciare il nuovo anno, lasciandosi la pausa invernale alle spalle e rituffandosi nel vivo del "nuovo" calcio! Per chi fosse interessato a saperne di più e prenotare la sua copia dell'almanacco, lo potete trovare qui.

(Luca Brivio)

