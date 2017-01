Moviola Serie A/ Visnadi: su Silvestre errore clamoroso. Rigore Juventus e gol Milan, tutto ok (19^ giornata, esclusiva)

MOVIOLA SERIE A: L'OPINIONE DI GIANNI VISNADI SULLA 19^ GIORNATA (ESCLUSIVA) - L’Epifania tutte le feste si porta via. E meno male, rispondono gli appassionati di Serie A. Premier League, NBA, Serie B… tutto bello, ok, però niente a che vedere con il campionato più bello del mondo: il torneo italiano edizione 2016-17 riapre i battenti dopo due interminabili settimane di pausa riproponendo subito gare interessanti. Si parte sabato alle 18 con Empoli-Palermo, sfida salvezza vinta dai toscani per 1-0 nel finale. Decide Maccarone. Poco dopo è sera ed ecco il Napoli di Sarri al San Paolo sfidare la Sampdoria, tutt’altro che arrendevole. I partenopei sono costretti a risolvere nel finale: il gol di Tonelli al 94esimo fissa il risultato sul 2-1 finale. Sofferenza mista a fortuna accompagna le altre big (tranne la capolista) nella giornata di domenica, consentendo comunque a tutte di vincere: l’Inter espugna il Friuli per 1-2, la Lazio ritrova il gol di Immobile all’Olimpico riuscendo a battere nel finale il Crotone, la Roma invece si fa bastare un gol, anzi un autogol (è Izzo lo sfortunato), per superare il Genoa al Ferraris. Le due sorprese di questa stagione, Atalanta e Torino, giocano invece in trasferta. Bene i nerazzurri che al Bentegodi strapazzano il Chievo con un sonoro 1-4, meno bene gli uomini di Mihajlovic, fermati sullo 0-0 dal Sassuolo. Chiudono la giornata il Milan, vittorioso per 1-0 contro il Cagliari, e la Juventus, vincitrice in scioltezza sul Bologna (3-0). Pescara-Fiorentina è stata invece rinviata, causa neve. Non sono mancati nemmeno durante questo turno episodi da moviola. Per analizzare le varie scelte discutibili dei fischietti di Serie A IlSussidiario.net ha intervistato Gianni Visnadi, direttore di Telenova.

Buonasera. Partirei con l’episodio che più ha fatto discutere, l’espulsione di Silvestre in Napoli-Sampdoria. Che idea si è fatto? Decisione ingiusta e penalizzante. Si può solo pensare che l’arbitro non avesse una buona prospettiva ma resta una decisione davvero clamorosa. Anche gli assistenti probabilmente non hanno visto bene il contatto altrimenti è difficile da giustificare un errore del genere.

Juventus Stadium. Rigore per la Juventus. Decisione ineccepibile? Sì. Rigore netto, il contatto è in area. E’ stata una furbata di Sturaro e un’ingenuità del difendente ma comunque resta un fallo impossibile da non fischiare.

Milan-Cagliari: proteste ospiti per il gol del Milan. Chiesto l’annullamento per fuorigioco di Bacca e colpo di mano di Lapadula. Che ne pensa? Ho rivisto le immagini. Giusto convalidare la rete: Bacca si trova in posizione regolare mentre Lapadula tocca il pallone con il petto senza l’ausilio delle braccia.

All’Olimpico protagonista l’assistente Zappatore. Prima annulla un gol a Lombardi, poco dopo chiama un fuorigioco millimetrico su Rhoden lanciato a rete. Luci e ombre… Sì. Il primo episodio è stato un errore: Lombardi non si trovava affatto al di là dell’ultimo uomo. Per quanto riguarda l’altra segnalazione bravo e fortunato, ma stiamo parlando comunque di millimetri.

Sempre all’Olimpico a fine primo tempo rigore concesso alla Lazio per fallo di Stoian su Lombardi. Decisione corretta? Sì, in questo caso Maresca ha fatto bene a fischiare il penalty.

Rizzoli era invece impegnato a Marassi per Genoa-Roma. Nel primo tempo il Genoa ha reclamato un rigore per un intervento molto dubbio di Strootman su Rigoni… Per me non è fallo. Certo un intervento poco composto, ma non credo ci siano gli estremi per assegnare il calcio di rigore.

Mentre in Udinese-Inter non sembrano esserci episodi dubbi… In verità c’è stato un episodio molto dubbio nel finale.

Dica. Andreolli spintona da dietro Danilo in area causando l’errore nel tiro al volo del brasiliano. Subito dopo l’arbitro ha fischiato la fine del match e non sono stati mostrati replay nonostante diversi giocatori bianconeri stessero reclamando il fallo. Sarebbe stato interessante poterlo rivedere… (Francesco Davide Zaza)

